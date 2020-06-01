Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 1 июня
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости понедельника 1 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости понедельника 1 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
По мнению японского эпидемиолога Кэнтаро Иваты, победить коронавирус по всему миру к следующем лету не получится. Специалист считает, что Олимпиаду в Токио придется отменить.
«Во-первых, Япония должна победить коронавирус,
Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но
У 16 футболистов бразильского клуба «Васку да Гама» выявлен коронавирус. Всего было протестировано 43 игрока клуба.
Все футболисты, сдавшие положительный тест на COVID-19, были изолированы. При этом еще три игрока уже выздоровели.
Сообщение о заболевших футболистах пришло накануне того, как в
Этап чемпионата мира по
Организаторы рассчитывают на проведение гонки в следующем году.
Сезон в MotoGP не стартовал, как было запланировано,
Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, пожаловалась на количество проверок, предусмотренных для заболевших коронавирусом. Заболевание было выявлено у футболиста и его семьи в мае.
«К нам приезжают врачи (фотографируют нас), а сегодня мне позвонили из полиции. Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники? Самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит», — рассказала Мария.
Белорусский кикбоксер Петр Романкевич победил решением судей Федора Колтуна и защитил титул чемпиона WTKF в тяжелом весе.
Ранее 29-летний спортсмен переболел коронавирусом.