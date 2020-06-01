Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 1 июня

Источник: AFP 2020

Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио

По мнению японского эпидемиолога Кэнтаро Иваты, победить коронавирус по всему миру к следующем лету не получится. Специалист считает, что Олимпиаду в Токио придется отменить.

«Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично», — сказал Ивата.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето следующего, 2021 года.

В «Васку да Гама» 16 человек заболели коронавирусом

У 16 футболистов бразильского клуба «Васку да Гама» выявлен коронавирус. Всего было протестировано 43 игрока клуба.

Все футболисты, сдавшие положительный тест на COVID-19, были изолированы. При этом еще три игрока уже выздоровели.

Сообщение о заболевших футболистах пришло накануне того, как в Рио-де-Жанейро игрокам разрешили возобновить тренировки после двухмесячного перерыва.

Этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Японии отменен из-за пандемии коронавируса. Гран-при было запланировано на 16—18 октября 2020 года.

Организаторы рассчитывают на проведение гонки в следующем году.

Сезон в MotoGP не стартовал, как было запланировано, из-за распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент предполагается, что сезон стартует 9 августа.

Жена Погребняка рассказала о проходном дворе в квартире

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, пожаловалась на количество проверок, предусмотренных для заболевших коронавирусом. Заболевание было выявлено у футболиста и его семьи в мае.

«К нам приезжают врачи (фотографируют нас), а сегодня мне позвонили из полиции. Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники? Самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит», — рассказала Мария.

Белорусский кикбоксер защитил титул, переболев коронавирусом

Белорусский кикбоксер Петр Романкевич победил решением судей Федора Колтуна и защитил титул чемпиона WTKF в тяжелом весе.