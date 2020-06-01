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21:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 1 июня

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости понедельника 1 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 01.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 226 409+105 669
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось373 883+3 029
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 671 705+70 839
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06
Источник: AFP 2020

Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио

По мнению японского эпидемиолога Кэнтаро Иваты, победить коронавирус по всему миру к следующем лету не получится. Специалист считает, что Олимпиаду в Токио придется отменить.

«Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично», — сказал Ивата.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето следующего, 2021 года.

В «Васку да Гама» 16 человек заболели коронавирусом

У 16 футболистов бразильского клуба «Васку да Гама» выявлен коронавирус. Всего было протестировано 43 игрока клуба.

Все футболисты, сдавшие положительный тест на COVID-19, были изолированы. При этом еще три игрока уже выздоровели.

Сообщение о заболевших футболистах пришло накануне того, как в Рио-де-Жанейро игрокам разрешили возобновить тренировки после двухмесячного перерыва.

Этап MotoGP в Японии отменен

Этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Японии отменен из-за пандемии коронавируса. Гран-при было запланировано на 16—18 октября 2020 года.

Организаторы рассчитывают на проведение гонки в следующем году.

Сезон в MotoGP не стартовал, как было запланировано, из-за распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент предполагается, что сезон стартует 9 августа.

Жена Погребняка рассказала о проходном дворе в квартире

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, пожаловалась на количество проверок, предусмотренных для заболевших коронавирусом. Заболевание было выявлено у футболиста и его семьи в мае.

«К нам приезжают врачи (фотографируют нас), а сегодня мне позвонили из полиции. Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники? Самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит», — рассказала Мария.

Белорусский кикбоксер защитил титул, переболев коронавирусом

Белорусский кикбоксер Петр Романкевич победил решением судей Федора Колтуна и защитил титул чемпиона WTKF в тяжелом весе.

Ранее 29-летний спортсмен переболел коронавирусом.

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