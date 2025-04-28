Подтянутое тело без абонемента в зал: 4 привычки, которые реально работают

1. Едим правильно. Правильное питание — это не счетчики калорий и запрещенка, а образ жизни. Ключевое тут — баланс макронутриентов. Это то самое БЖУ: белки, жиры и углеводы. Если нет врачебного запрета, то есть все не только можно, но и нужно. «Ваш главный приоритет — разнообразный и сбалансированный рацион», — говорит ЗОЖ-эксперт Оксана Росси. По ее словам, в адекватном питании нужно «думать не о том, что нельзя, а как сделать так, чтобы было можно».