Топ-10 лучших самокатов для взрослых в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этом обзоре представлены лучшие взрослые самокаты 2025 года, которые помогут быстро и комфортно передвигаться по улицам. Мы рассмотрим механические модели, подходящие для городских условий, учитывая важные критерии: диаметр и материал колес, наличие складного механизма, эргономика руля и деки, функциональность, безопасность и другие конструктивные особенности. Рейтинг основан на анализе технических характеристик, отзывов пользователей и соотношения цены и качества.
Виды самокатов
Самокаты набирают все большую популярность как личный городской транспорт. Хотя они все и похожи внешне, разные виды созданы для разных сценариев использования. Давайте изучим, какие вообще взрослые самокаты бывают.
|Вид самоката
|Описание
|Городские
|Легкие и компактные модели, чаще с амортизацией, ручным тормозом и функцией складывания. Обычно у них большая платформа для ног и есть регулировка руля по высоте. Диаметр колес от 175 до 230 мм
|Трюковые (спортивные)
|Крепкий сплав металла в раме, усиленная конструкция для активного катания, без складывания. Нет амортизации, жесткая дека и колеса до 100—125 мм в диаметре
|Внедорожные (кроссовые)
|Подходят для ухабистой дороги с неровностями. Большие колеса, обычно надувные. Есть двойная амортизация, усиленная рама и повышенная грузоподъемность — от 100 кг
|Футбайки
|Хороши для дальних поездок за счет больших колес, практически сравнимых с велосипедными. Занимают больше места, обычно нет складной функции
|Электрические
|Относительно новый вид самокатов с быстрым и удобным передвижением. Похожи по параметрам на городские, но тяжелее, прочнее и функциональнее, чаще без складывания. Не подойдут для поездок вдали от электричества — нужно заряжать аккумулятор
Рейтинг топ-10 недорогих городских самокатов для взрослых
В рейтинг отбирали модели для города — с высокими показателями по мнению редакции Спорт Mail: кратко описали каждый самокат, выписали важные характеристики, указали плюсы и минусы. Для удобства дополнили каждую модель ссылками.
1. Urban Scooter Original Disc
По-настоящему городской и мобильный самокат — вот, что его делает таковым: здесь есть простой складной механизм с помощью рычага, а в сложенном состоянии данная модель занимает до 85 см в длину и 30,5 см в высоту. Длинная и широкая дека с противоскользящим покрытием позволит удобно встать на самокат. Два амортизатора и дисковый тормоз обеспечивают комфорт и безопасность на дороге. На заднем колесе есть гибкое крыло, оно выполняет как функцию защиты от брызг, так и ножного тормоза. Колеса диаметром 200 мм из литой резины износостойки, но могут передавать вибрацию на руки.
В отзывах часто отмечают отличный внешний вид самоката, который подходит по стилю любому. Также некоторые покупатели заявляют, что езда по плитке или брусчатке громкая и создает люфт в рулевой колонке — амортизаторы и шины колес слабо снижают вибрации и шум.
Характеристики
|Диаметр колес
|200 мм
|Материал колесных шин
|Резина
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Регулировка руля по высоте
|От 89 до 105 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Наличие двух амортизаторов в подвеске
- Две тормозные системы: диском и задним крылом
- Подшипник ABEC 9
- Есть складной механизм
- Переносной ремень в комплекте
Минусы:
- Может показаться тяжелым — вес 6 кг.
- Гарантия всего один месяц
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2. CITY-RIDE 200
Самокат примечателен не только рамой из алюминия, двойной амортизацией и наличием дискового ручного тормоза, но и своими подшипниками. Тут стоят ABEC 9 в полиуретановых колесах диаметром в 20 см. Такие параметры дают максимальную свободу в движении: продолжительный накат, смягченное преодоление неровностей и комфортное управление в целом. А еще у модели довольно высокий дорожный просвет — 8 см, конечно, не для офф-роуда, но позволит легче проехать. Механизм складывания усложнен: чтобы сложить транспорт, необходимо не только нажать на педаль ногой, но и вручную раскрутить эксцентрик, а после уже сложить. Это защищает райдера от случайного нажатия и дает дополнительную безопасность. Но в грязную погоду не всегда хочется касаться нижней части самоката. Кстати, о безопасности: тут узкая и короткая дека: 8 и 33 см соответственно — подойдет не под каждую ногу.
Несмотря на прочную раму из алюминия, стоит обратить внимание на то, что покупатели пишут в отзывах — периодические случаи поломки деки пополам. А со слов продавца, это не является гарантийным случаем. В большинстве остальных отзывах пишут о компактности самоката, идеально настроенном ручном тормозе и длительном накате.
Характеристики
|Диаметр колес
|200 мм
|Материал колесных шин
|Полиуретан
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Регулировка руля по высоте
|От 78 до 96 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Передняя и задняя амортизирующая пружина
- Дисковый ручной и ножной тормоза
- Подшипники ABEC 9
- Увеличенный дорожный просвет
Минусы:
- Узкая и короткая дека
- Складывание в два этапа, что не каждому может подойти в условиях частых городских поездках
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3. Roces, 200 мм
В этой модели, кажется, сошлось все необходимое: есть две тормозные системы (как рычагом, так и ногой), амортизирующая пружина, регулировка высоты руля, высокие колеса, прорезиненная дека и подножка. Подшипники ABEC 7 в колесах создадут долгий и мягкий накат без скрипов. Поднять руль можно довольно высоко, до 107 сантиметров. Из удобств в уходе за транспортом хочется отметить прорезиненную платформу на деке, с ней легче мыть самокат. Двойная подножка фиксирует самокат на парковке в прямом положении без наклона — так он крепче стоит на земле. Сложить эту модель тоже можно, для чего предусмотрен простой механизм на сгибе рамы.
Исходя из отзывов, пользователи пишут о рабочей амортизации и удобном управлении даже при неровностях на пути, а также о хорошем накате от каждого отталкивания. Помимо прочего, указывают на необходимость настройки ручного тормоза после покупки, так как работает он не всегда как следует.
Характеристики
|Диаметр колес
|200 мм
|Материал колесных шин
|Полиуретан
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Регулировка руля по высоте
|От 81 до 107 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Наличие амортизирующей пружины
- Ручной и ножной тормоза
- Подшипники ABEC 7
- Есть складной механизм
- Прорезиненная платформа
- Бесступенчатая регулировка руля
Минусы:
- Относительно дорогой
- При долгой езде могут забиваться мышцы ног от приседа при отталкивании
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4. Urban Scooter Disc Aero
Производитель заявляет о мягком и бесшумном накате не только по асфальту, но и по бездорожью в виде брусчатки, плитки и других неровностей. Это возможно благодаря особому типу колес — они здесь надувные, из резины, с протектором и каналами для отвода воды. Внутри 200 миллиметровых колес стоят подшипники ABEC 9, гарантирующие плавный и уверенный ход. Также конструкция дополнена двумя амортизирующими пружинами и ручным дисковым тормозом. Широкая дека на 14 см покрыта резиной — на такой платформе не только удобно стоять даже двумя ногами, но и легко за ней ухаживать.
Со слов покупателей из отзывов, надувные колеса могут сдуться, дать пробоину при наезде на острое или режущее — как обычные шины с камерой. Также отмечают, что такой тип колес снижает скорость наката и не дает хороший разгон.
Характеристики
|Диаметр колес
|200 мм
|Материал колесных шин
|Резина
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Регулировка руля по высоте
|От 71 до 93 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Двойная амортизация
- Ручной дисковый тормоз
- Подшипник ABEC 9
- Двойная фиксация механизма сложения
- Прорезиненная дека шириной 14 см
- Удлиненное заднее крыло-брызговик
- Лучше проходимость по бездорожью
Минусы:
- Может быть низким для пользователей ростом от 175 см
- Сниженная скорость за счет надувных колес
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5. Triumf Active Urban
Телескопический руль у этого самоката поднимается от 79 до 103 сантиметров, а ширина ручной перекладины в 39 сантиметров — что удобнее для широкого хвата. Высоким клиренсом похвастаться модель не может, хотя 7 см оптимально для города, зато тут есть ряд преимуществ. В конструкции предусмотрены дисковый тормоз с рычагом и амортизаторы: не только передний, но и задний. Колесные шины с протектором и каналами для отвода воды создадут лучшую езду по мокрому асфальту и помогут избежать аквапланирования. Хороший накат создадут подшипники двадцатых колес — качественные ABEC 9. В дополнение ко всему, ножной тормоз задним крылом оснащен светоотражающим элементом — так будет безопаснее кататься в вечернее время.
Пользователи в отзывах отмечают комфортную езду благодаря двум амортизаторам — так меньше устает опорная нога.
Характеристики
|Диаметр колес
|200 мм
|Материал колесных шин
|Резина
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Регулировка руля по высоте
|От 79 до 103 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Два амортизатора
- Двойная тормозная система
- Подшипник ABEC 9
- Бесступенчатый подъем руля
- Складывается с помощью рычага
Минусы:
- Короткая платформа для ног
- Выше стоимость
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6. DeWolf DESCOOT 180 PRO 2023
Самокат подойдет для людей ростом до 175 сантиметров, так как выше 98 см руль не поднимается. В модели меньше и грузоподъемность — всего 80 кг. В общий вес не забывайте закладывать тяжелый рюкзак, сумку и остальной багаж. Диаметр колес в 180 мм с ABEC 9 подшипником обеспечит не только хороший накат, но и маневренность, поворотливость в активном движении. Есть тут и передний амортизатор, который поможет смягчить неровности на пути. Важно сказать, что эта модель без ручного тормоза, зато заднее крыло удлиненное — им удобно тормозить и он лучше защитит ноги от брызг. А еще у самоката резиновая дека в 12 см шириной — проще очистить после дождя или другой грязи.
В отзывах отмечают плотное и надежное крепление всех узлов, что максимально исключает дребезжание при катании. Но люфтит рулевая часть — так пользователи дополняют свои комментарии.
Характеристики
|Диаметр колес
|180 мм
|Материал колесных шин
|Полиуретан
|Максимальная нагрузка
|80 кг
|Регулировка руля по высоте
|От 73 до 98 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Передний амортизатор
- Подшипник ABEC 9
- Регулировка руля без ступеней
- Быстро складывается одним нажатием
- Прорезиненная дека
- Удлиненное тормозное крыло-брызговик
Минусы:
- Нет ручного тормоза
- Низкий максимальный подъемный вес
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7. TOPEMOUNT
Один из представителей бюджетных и легких самокатов для городских поездок. Вес около 4 кг, тонкая стальная рама и малогабаритный размер. Стоит отметить, что дека здесь шириной в 10 см, что может быть не очень удобно для ноги взрослого человека. Руль регулируется в четырех положениях: на 76, 93, 98 и 103 см — подобрать высоту под себя не составит труда. Колеса из полиуретана, что дает меньший вес, однако такой материал более шумный в движении. Модель со складным механизмом, что особенно удобно при хранении и транспортировке. Два тормоза, подножка, скоростной подшипник в колесах ABEC 7 и фиксатор руля для исключения люфта делают эту модель одной из топовых при частых поездках на небольшие расстояния.
В отзывах к товару подмечают, что отсутствующие амортизаторы сказываются на плавности и комфорте езды. Также, по словам некоторых покупателей, в месте крепления деки с рулевой колонкой может происходить надрыв металла за счет тонкой стали без дополнительного укрепления.
Характеристики
|Диаметр колес
|200 мм
|Материал колесных шин
|Полиуретан
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Регулировка руля по высоте
|От 76 до 103 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Две тормозные системы: рычаг и заднее крыло
- Есть складной механизм
- Легкий вес
- Подшипник ABEC 7
Минусы:
- Узкая дека
- Отсутствие амортизаторов для смягчения неровностей
- Со слов пользователей, слабое место крепления деки и рулевой колонки
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8. Roces 175 Woman
Один из бюджетных вариантов городских механических самокатов для взрослых пользователей, однако несмотря на цену, в нем есть ряд и других преимуществ. Во-первых, амортизация переднего колеса, которая однозначно должна облегчить длительную прогулку, особенно в условиях брусчатки или неровного асфальта. Во-вторых, помимо заднего тормоза, есть дополнение в виде ручного, также есть механизм складывания и подножка. Подшипники ABEC 5 и колеса 175 мм ухудшают накат, но самокат с таким диаметром колес будет более маневренным на дороге. Высота руля, как и у большинства моделей этого бренда, регулируется вверх и вниз от 81 до 107 см — что удобно как подростку, так и взрослому человеку.
Некоторые покупатели упоминают в отзывах о неудовлетворительном качестве подшипников. Однако таких немного, чаще пишут о легком весе и хорошо настроенном тормозе с рычагом.
Характеристики
|Диаметр колес
|175 мм
|Материал колесных шин
|Полиуретан
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Регулировка руля по высоте
|От 81 до 107 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Передний амортизатор
- Остановка движения рычагом и задним крылом
- Бесступенчатая регулировка руля
- Функция складывания
- Легкий вес
- Выгодная стоимость
Минусы:
- Низкое расположение платформы к земле, что может влиять на проходимость самоката
- Со слов пользователей, слабый накат
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9. NOVATRACK DEFT 230 Alloy
Модель, с дополнительными функциями в виде нескольких тормозных режимов, двойной амортизации и прочим. Самокат компактный, легкий и удобный для быстрых перемещений по городу. Из примечательного: переднее колесо увеличено до 23 см, что ускорит и облегчит накат, а подшипник ABEC 7 проложит гладкий, ровный путь. Дека рассчитана на ногу взрослого человека — до 15 см в ширину и 58 в длину. Резиновое покрытие платформы облегчает уход. Вся конструкция складывается пополам. Модель рассчитана на райдера ростом до 190 см. Максимальный вес грузоподъемности до 100 кг, как и в большинстве моделей.
Райдеры из отзывов пишут об отсутствии люфта и дребезжания при езде, если получше затянуть болты — ключ положили в комплект.
Характеристики
|Диаметр колес
|230 мм
|Материал колесных шин
|Полиуретан
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Регулировка руля по высоте
|От 73 до 93 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подшипник ABEC 7
- Механизм складывания
- Широкая и длинная платформа для ног
- Легкий вес и компактный размер
- Увеличенное переднее колесо
- Прорезиненная дека
Минусы:
- Отсутствие ручного тормоза
- Нет амортизаторов
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10. Reaction 200 Man
Самокат впечатляет не только футуристичным внешним видом, но и своими параметрами. В модели есть функция быстрого складывания без касания руками. Также производитель дополнил модель отверстием для фиксации замком на парковке. Вес до 4,7 кг позволит легко поднять его на руки при необходимости, а компактные размеры не займут много места на балконе, в кладовке, прихожей или гараже. Дека полностью покрыта «наждачкой», что предотвратит соскальзывание ног даже в мокрую погоду. А руль поднимается в пяти положениях до максимальных 91 см. Полиуретановые колеса диаметром 200 мм защищены крыльями с двух сторон, где заднее можно использовать как ножной тормоз. Но дискового тормоза и амортизации здесь нет, что будет минусом при езде по неровной дороге.
Со слов покупателей из отзывов, отмечают низкий клиренс платформы и долгий накат — так легче коленям. Отмечают неудобства: отсутствие подножки затрудняет парковку, также в комплекте нет шестигранника для затяжки болтов.
Характеристики
|Диаметр колес
|200 мм
|Материал колесных шин
|Полиуретан
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Регулировка руля по высоте
|До 91 см
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Пять точек фиксации высоты руля
- Есть складной механизм
- Легкий вес
- Компактные размеры
- Отверстие для продевания парковочного замка
Минусы:
- Отсутствие амортизаторов
- Нет подножки
- Нет ручного тормоза
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Советы по выбору городского самоката
Чтобы самокат приносил только удовольствие, а поездки по городу были безопасными, собрали несколько полезных советов, которые помогут определиться с моделью.
1. Диаметр и материал колес
Для городского катания оптимален диаметр от 200 до 250 мм. Меньше — маневреннее, но тяжелее ехать на дальние расстояния, а больше — проходимее, но уже занимает много места.
По материалу: полиуретан быстрее изнашивается, но стоит дешевле. Литая резина чуть дороже, но прослужит дольше. А в надувных может лопнуть или сдуться камера, но они обеспечат плавность и комфорт при езде.
2. Складной механизм
Наличие функции складывания сильно упростит хранение на «зимовке», также самокат не займет много места при транспортировке.
3. Тормозная система
Проверьте, чтобы у самоката был не только ножной тормоз с помощью гибкого заднего крыла, но ручной с рычагом — ободной или дисковый. Первый дешевле, но хуже срабатывает в мокрую погоду, а второй работает в любом случае и станет наиболее безопасным выбором в условиях городской езды.
4. Амортизаторы
Амортизирующие пружины смягчают путь по неровной дороге — снижают вибрации и дребезжание не только в ноги, но и в руки от руля. Достаточно одной передней, а лучше, когда амортизатор есть у обоих колес.
5. Регулировка руля и платформа для ног
Важно обеспечить себе удобное управление транспортом, даже если это самокат — так движение будет безопаснее. Проверьте, чтобы руль был на уровне поясницы и руки при хвате не напрягались. Обратите внимание и на деку: чтобы длина и ширина подходили под размеры вашей ноги.
Комментарий эксперта
Мы задали эксперту вопросы о важных деталях при покупке городского самоката для взрослого. Отвечает Виктор Чадкин, PRO-эксперт Спортмастер PRO:
— На какие главные характеристики стоит обратить внимание взрослому при выборе городского самоката?
— Выбирая самокат, в первую очередь нужно обратить внимание на его размер, который определяется диаметром колеса. Взрослые модели начинаются от колес 175 мм и больше. Чем больше колесо, тем мягче самокат будет ехать по неровностям и плохой дороге. У самокатов с маленькими колесами и база короче, но зато они более маневренные, что удобно в городских условиях.
Также стоит учитывать высоту и ширину руля. Высота обычно регулируется по росту, а ширину нужно подбирать такую, чтобы было удобно именно вам, поскольку все люди разной комплекции.
— Как правильно ухаживать за городским самокатом, чтобы он прослужил дольше?
— В уходе за самокатом нет ничего сложного. Нужно периодически проверять колеса: они должны быть надежно затянуты и не болтаться. Также обязательно следить за состоянием рулевой — это то место, где руль крепится к рулевой колонке. Она тоже должна быть хорошо зафиксирована, без люфтов. Не забывайте проверять затяжку крепежей и винтов, особенно в механизме складывания самоката, если у него есть такая функция. Ну, а если самому не хочется или нет времени этим заниматься, можно просто 1—2 раза в сезон относить самокат в сервисный центр. Там его проверит и настроит специалист.
— Какие особенности и функции самоката важны для безопасной и комфортной езды в городе?
Главное для безопасной и комфортной езды в городе — это хорошие тормоза, потому что во время езды могут возникнуть различные ситуации, когда необходимо контролировать свою скорость. Во-вторых, важно наличие амортизации, поскольку даже если вы ездите по асфальту, поверхность может быть неровной, с ямками и выбоинами. Зачастую этих пунктов вполне достаточно для комфорта и безопасности при ежедневном передвижении по городу.
— Какой самокат вы бы посоветовали человеку, который планирует использовать его для поездок на работу?
Если это обычный городской самокат, стоит обратить внимание на модели с колесом 230—250 мм, с широкой устойчивой декой, широким рулем, с одним или двумя амортизаторами, чтобы было удобно и комфортно при постоянной езде. Если речь идет о дальних расстояниях, то лучше взять электросамокат — как средство передвижения он более удобный и не такой энергозатратный.
Обзор лучших самокатов для города
Ниже собрали весь рейтинг в таблицу с названиями моделей и их кратким описанием — самые важные характеристики каждого самоката.
|Urban Scooter Original Disc
|Колеса 200 мм (резина), два амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 9, складной механизм, широкая дека
|CITY-RIDE 200
|Колеса 200 мм (полиуретан), два амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 9, усложненный механизм складывания, узкая и короткая дека
|Roces, 200 мм
|Колеса 200 мм (полиуретан), передний амортизатор, ободной ручной тормоз, подшипник ABEC 7, складной механизм, бесступенчатая регулировка руля, прорезиненная дека, двойная подножка, высокий клиренс
|Urban Scooter Disc Aero
|Надувные колеса 200 мм (резина) для неровной дороги, два амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 9, усложненный механизм складывания, широкая прорезиненная дека
|Triumf Active Urban
|Колеса 200 мм (резина), два амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 9, складной механизм, бесступенчатая регулировка руля, короткая дека
|DeWolf DESCOOT 180 PRO 2023
|Колеса 180 мм (полиуретан), передний амортизатор, нет ручного тормоза, подшипник ABEC 9, складной механизм, бесступенчатая регулировка руля, широкая прорезиненная дека
|TOPEMOUNT
|Колеса 200 мм (полиуретан), нет амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 7, складной механизм, узкая дека, легкий вес
|Roces 175 Woman
|Колеса 175 мм (полиуретан), передний амортизатор, ободной ручной тормоз, подшипник ABEC 5, складной механизм, легкий вес, бесступенчатая регулировка руля, низкий клиренс
|NOVATRACK DEFT 230 Alloy
|Колеса 230 и 200 мм (полиуретан), нет амортизатора, нет ручного тормоза, подшипник ABEC 7, складной механизм, легкий и компактный, широкая прорезиненная дека
|Reaction 200 Man
|Колеса 200 мм (полиуретан), нет амортизатора, нет ручного тормоза, подшипник ABEC 5, складной механизм, легкий и компактный, отверстие для парковочного замка, нет подножки
Автор: Мадина Гасанова
Эксперт: Виктор Чадкин, PRO-эксперт Спортмастер PRO