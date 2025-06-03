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Топ-10 лучших самокатов для взрослых в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Ищете надежный и удобный личный транспорт для передвижения по городу — до работы, учебы или прогулок? В этом обзоре собраны лучшие самокаты для взрослых в 2025 году. Модели сочетают комфорт, безопасность, прочность и функциональность.

Молодые люди на самокатах в парке
Самокат — доступный и удобный вид транспорта для быстрого передвижения по городуИсточник: Freepik

В этом обзоре представлены лучшие взрослые самокаты 2025 года, которые помогут быстро и комфортно передвигаться по улицам. Мы рассмотрим механические модели, подходящие для городских условий, учитывая важные критерии: диаметр и материал колес, наличие складного механизма, эргономика руля и деки, функциональность, безопасность и другие конструктивные особенности. Рейтинг основан на анализе технических характеристик, отзывов пользователей и соотношения цены и качества.

Виды самокатов

Самокаты набирают все большую популярность как личный городской транспорт. Хотя они все и похожи внешне, разные виды созданы для разных сценариев использования. Давайте изучим, какие вообще взрослые самокаты бывают.

Вид самоката
Описание
Городские
Легкие и компактные модели, чаще с амортизацией, ручным тормозом и функцией складывания. Обычно у них большая платформа для ног и есть регулировка руля по высоте. Диаметр колес от 175 до 230 мм
Трюковые (спортивные)
Крепкий сплав металла в раме, усиленная конструкция для активного катания, без складывания. Нет амортизации, жесткая дека и колеса до 100—125 мм в диаметре
Внедорожные (кроссовые)
Подходят для ухабистой дороги с неровностями. Большие колеса, обычно надувные. Есть двойная амортизация, усиленная рама и повышенная грузоподъемность — от 100 кг
ФутбайкиХороши для дальних поездок за счет больших колес, практически сравнимых с велосипедными. Занимают больше места, обычно нет складной функции
ЭлектрическиеОтносительно новый вид самокатов с быстрым и удобным передвижением. Похожи по параметрам на городские, но тяжелее, прочнее и функциональнее, чаще без складывания. Не подойдут для поездок вдали от электричества — нужно заряжать аккумулятор

Рейтинг топ-10 недорогих городских самокатов для взрослых

В рейтинг отбирали модели для города — с высокими показателями по мнению редакции Спорт Mail: кратко описали каждый самокат, выписали важные характеристики, указали плюсы и минусы. Для удобства дополнили каждую модель ссылками.

1. Urban Scooter Original Disc

Самокат Urban Scooter Original Disc
Самокат Urban Scooter Original DiscИсточник: Urban Scooter

По-настоящему городской и мобильный самокат — вот, что его делает таковым: здесь есть простой складной механизм с помощью рычага, а в сложенном состоянии данная модель занимает до 85 см в длину и 30,5 см в высоту. Длинная и широкая дека с противоскользящим покрытием позволит удобно встать на самокат. Два амортизатора и дисковый тормоз обеспечивают комфорт и безопасность на дороге. На заднем колесе есть гибкое крыло, оно выполняет как функцию защиты от брызг, так и ножного тормоза. Колеса диаметром 200 мм из литой резины износостойки, но могут передавать вибрацию на руки.

В отзывах часто отмечают отличный внешний вид самоката, который подходит по стилю любому. Также некоторые покупатели заявляют, что езда по плитке или брусчатке громкая и создает люфт в рулевой колонке — амортизаторы и шины колес слабо снижают вибрации и шум.

Характеристики

Диаметр колес
200 мм
Материал колесных шин
Резина
Максимальная нагрузка
100 кг
Регулировка руля по высоте
От 89 до 105 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Наличие двух амортизаторов в подвеске
  • Две тормозные системы: диском и задним крылом
  • Подшипник ABEC 9
  • Есть складной механизм
  • Переносной ремень в комплекте

Минусы:

  • Может показаться тяжелым — вес 6 кг.
  • Гарантия всего один месяц

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2. CITY-RIDE 200

Самокат CITY-RIDE 200
Самокат CITY-RIDE 200Источник: Джамбо Тойз

Самокат примечателен не только рамой из алюминия, двойной амортизацией и наличием дискового ручного тормоза, но и своими подшипниками. Тут стоят ABEC 9 в полиуретановых колесах диаметром в 20 см. Такие параметры дают максимальную свободу в движении: продолжительный накат, смягченное преодоление неровностей и комфортное управление в целом. А еще у модели довольно высокий дорожный просвет — 8 см, конечно, не для офф-роуда, но позволит легче проехать. Механизм складывания усложнен: чтобы сложить транспорт, необходимо не только нажать на педаль ногой, но и вручную раскрутить эксцентрик, а после уже сложить. Это защищает райдера от случайного нажатия и дает дополнительную безопасность. Но в грязную погоду не всегда хочется касаться нижней части самоката. Кстати, о безопасности: тут узкая и короткая дека: 8 и 33 см соответственно — подойдет не под каждую ногу.

Несмотря на прочную раму из алюминия, стоит обратить внимание на то, что покупатели пишут в отзывах — периодические случаи поломки деки пополам. А со слов продавца, это не является гарантийным случаем. В большинстве остальных отзывах пишут о компактности самоката, идеально настроенном ручном тормозе и длительном накате.

Характеристики

Диаметр колес200 мм
Материал колесных шинПолиуретан
Максимальная нагрузка100 кг
Регулировка руля по высотеОт 78 до 96 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Передняя и задняя амортизирующая пружина
  • Дисковый ручной и ножной тормоза
  • Подшипники ABEC 9
  • Увеличенный дорожный просвет

Минусы:

  • Узкая и короткая дека
  • Складывание в два этапа, что не каждому может подойти в условиях частых городских поездках

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3. Roces, 200 мм

Самокат Roces, 200 мм
Самокат Roces, 200 ммИсточник: Спортмастер

В этой модели, кажется, сошлось все необходимое: есть две тормозные системы (как рычагом, так и ногой), амортизирующая пружина, регулировка высоты руля, высокие колеса, прорезиненная дека и подножка. Подшипники ABEC 7 в колесах создадут долгий и мягкий накат без скрипов. Поднять руль можно довольно высоко, до 107 сантиметров. Из удобств в уходе за транспортом хочется отметить прорезиненную платформу на деке, с ней легче мыть самокат. Двойная подножка фиксирует самокат на парковке в прямом положении без наклона — так он крепче стоит на земле. Сложить эту модель тоже можно, для чего предусмотрен простой механизм на сгибе рамы.

Исходя из отзывов, пользователи пишут о рабочей амортизации и удобном управлении даже при неровностях на пути, а также о хорошем накате от каждого отталкивания. Помимо прочего, указывают на необходимость настройки ручного тормоза после покупки, так как работает он не всегда как следует.

Характеристики

Диаметр колес200 мм
Материал колесных шинПолиуретан
Максимальная нагрузка100 кг
Регулировка руля по высотеОт 81 до 107 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Наличие амортизирующей пружины
  • Ручной и ножной тормоза
  • Подшипники ABEC 7
  • Есть складной механизм
  • Прорезиненная платформа
  • Бесступенчатая регулировка руля

Минусы:

  • Относительно дорогой
  • При долгой езде могут забиваться мышцы ног от приседа при отталкивании

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4. Urban Scooter Disc Aero

Самокат Urban Scooter Disc Aero
Самокат Urban Scooter Disc AeroИсточник: Urban Scooter

Производитель заявляет о мягком и бесшумном накате не только по асфальту, но и по бездорожью в виде брусчатки, плитки и других неровностей. Это возможно благодаря особому типу колес — они здесь надувные, из резины, с протектором и каналами для отвода воды. Внутри 200 миллиметровых колес стоят подшипники ABEC 9, гарантирующие плавный и уверенный ход. Также конструкция дополнена двумя амортизирующими пружинами и ручным дисковым тормозом. Широкая дека на 14 см покрыта резиной — на такой платформе не только удобно стоять даже двумя ногами, но и легко за ней ухаживать.

Со слов покупателей из отзывов, надувные колеса могут сдуться, дать пробоину при наезде на острое или режущее — как обычные шины с камерой. Также отмечают, что такой тип колес снижает скорость наката и не дает хороший разгон.

Характеристики

Диаметр колес200 мм
Материал колесных шинРезина
Максимальная нагрузка100 кг
Регулировка руля по высотеОт 71 до 93 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Двойная амортизация
  • Ручной дисковый тормоз
  • Подшипник ABEC 9
  • Двойная фиксация механизма сложения
  • Прорезиненная дека шириной 14 см
  • Удлиненное заднее крыло-брызговик
  • Лучше проходимость по бездорожью

Минусы:

  • Может быть низким для пользователей ростом от 175 см
  • Сниженная скорость за счет надувных колес

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5. Triumf Active Urban

Самокат Triumf Active Urban
Самокат Triumf Active UrbanИсточник: Rideup

Телескопический руль у этого самоката поднимается от 79 до 103 сантиметров, а ширина ручной перекладины в 39 сантиметров — что удобнее для широкого хвата. Высоким клиренсом похвастаться модель не может, хотя 7 см оптимально для города, зато тут есть ряд преимуществ. В конструкции предусмотрены дисковый тормоз с рычагом и амортизаторы: не только передний, но и задний. Колесные шины с протектором и каналами для отвода воды создадут лучшую езду по мокрому асфальту и помогут избежать аквапланирования. Хороший накат создадут подшипники двадцатых колес — качественные ABEC 9. В дополнение ко всему, ножной тормоз задним крылом оснащен светоотражающим элементом — так будет безопаснее кататься в вечернее время.

Пользователи в отзывах отмечают комфортную езду благодаря двум амортизаторам — так меньше устает опорная нога.

Характеристики

Диаметр колес200 мм
Материал колесных шинРезина
Максимальная нагрузка100 кг
Регулировка руля по высотеОт 79 до 103 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Два амортизатора
  • Двойная тормозная система
  • Подшипник ABEC 9
  • Бесступенчатый подъем руля
  • Складывается с помощью рычага

Минусы:

  • Короткая платформа для ног
  • Выше стоимость

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6. DeWolf DESCOOT 180 PRO 2023

Самокат DeWolf DESCOOT 180 PRO 2023
Самокат DeWolf DESCOOT 180 PRO 2023Источник: ВсеИнструменты

Самокат подойдет для людей ростом до 175 сантиметров, так как выше 98 см руль не поднимается. В модели меньше и грузоподъемность — всего 80 кг. В общий вес не забывайте закладывать тяжелый рюкзак, сумку и остальной багаж. Диаметр колес в 180 мм с ABEC 9 подшипником обеспечит не только хороший накат, но и маневренность, поворотливость в активном движении. Есть тут и передний амортизатор, который поможет смягчить неровности на пути. Важно сказать, что эта модель без ручного тормоза, зато заднее крыло удлиненное — им удобно тормозить и он лучше защитит ноги от брызг. А еще у самоката резиновая дека в 12 см шириной — проще очистить после дождя или другой грязи.

В отзывах отмечают плотное и надежное крепление всех узлов, что максимально исключает дребезжание при катании. Но люфтит рулевая часть — так пользователи дополняют свои комментарии.

Характеристики

Диаметр колес180 мм
Материал колесных шинПолиуретан
Максимальная нагрузка80 кг
Регулировка руля по высотеОт 73 до 98 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Передний амортизатор
  • Подшипник ABEC 9
  • Регулировка руля без ступеней
  • Быстро складывается одним нажатием
  • Прорезиненная дека
  • Удлиненное тормозное крыло-брызговик

Минусы:

  • Нет ручного тормоза
  • Низкий максимальный подъемный вес

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7. TOPEMOUNT

Самокат TOPEMOUNT
Самокат TOPEMOUNTИсточник: Ozon

Один из представителей бюджетных и легких самокатов для городских поездок. Вес около 4 кг, тонкая стальная рама и малогабаритный размер. Стоит отметить, что дека здесь шириной в 10 см, что может быть не очень удобно для ноги взрослого человека. Руль регулируется в четырех положениях: на 76, 93, 98 и 103 см — подобрать высоту под себя не составит труда. Колеса из полиуретана, что дает меньший вес, однако такой материал более шумный в движении. Модель со складным механизмом, что особенно удобно при хранении и транспортировке. Два тормоза, подножка, скоростной подшипник в колесах ABEC 7 и фиксатор руля для исключения люфта делают эту модель одной из топовых при частых поездках на небольшие расстояния.

В отзывах к товару подмечают, что отсутствующие амортизаторы сказываются на плавности и комфорте езды. Также, по словам некоторых покупателей, в месте крепления деки с рулевой колонкой может происходить надрыв металла за счет тонкой стали без дополнительного укрепления.

Характеристики

Диаметр колес200 мм
Материал колесных шинПолиуретан
Максимальная нагрузка100 кг
Регулировка руля по высотеОт 76 до 103 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Две тормозные системы: рычаг и заднее крыло
  • Есть складной механизм
  • Легкий вес
  • Подшипник ABEC 7

Минусы:

  • Узкая дека
  • Отсутствие амортизаторов для смягчения неровностей
  • Со слов пользователей, слабое место крепления деки и рулевой колонки

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8. Roces 175 Woman

Самокат Roces 175 Woman
Самокат Roces 175 WomanИсточник: Спортмастер

Один из бюджетных вариантов городских механических самокатов для взрослых пользователей, однако несмотря на цену, в нем есть ряд и других преимуществ. Во-первых, амортизация переднего колеса, которая однозначно должна облегчить длительную прогулку, особенно в условиях брусчатки или неровного асфальта. Во-вторых, помимо заднего тормоза, есть дополнение в виде ручного, также есть механизм складывания и подножка. Подшипники ABEC 5 и колеса 175 мм ухудшают накат, но самокат с таким диаметром колес будет более маневренным на дороге. Высота руля, как и у большинства моделей этого бренда, регулируется вверх и вниз от 81 до 107 см — что удобно как подростку, так и взрослому человеку.

Некоторые покупатели упоминают в отзывах о неудовлетворительном качестве подшипников. Однако таких немного, чаще пишут о легком весе и хорошо настроенном тормозе с рычагом.

Характеристики

Диаметр колес175 мм
Материал колесных шинПолиуретан
Максимальная нагрузка100 кг
Регулировка руля по высотеОт 81 до 107 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Передний амортизатор
  • Остановка движения рычагом и задним крылом
  • Бесступенчатая регулировка руля
  • Функция складывания
  • Легкий вес
  • Выгодная стоимость

Минусы:

  • Низкое расположение платформы к земле, что может влиять на проходимость самоката
  • Со слов пользователей, слабый накат

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9. NOVATRACK DEFT 230 Alloy

Самокат NOVATRACK DEFT 230 Alloy
Самокат NOVATRACK DEFT 230 AlloyИсточник: Novatrack

Модель, с дополнительными функциями в виде нескольких тормозных режимов, двойной амортизации и прочим. Самокат компактный, легкий и удобный для быстрых перемещений по городу. Из примечательного: переднее колесо увеличено до 23 см, что ускорит и облегчит накат, а подшипник ABEC 7 проложит гладкий, ровный путь. Дека рассчитана на ногу взрослого человека — до 15 см в ширину и 58 в длину. Резиновое покрытие платформы облегчает уход. Вся конструкция складывается пополам. Модель рассчитана на райдера ростом до 190 см. Максимальный вес грузоподъемности до 100 кг, как и в большинстве моделей.

Райдеры из отзывов пишут об отсутствии люфта и дребезжания при езде, если получше затянуть болты — ключ положили в комплект.

Характеристики

Диаметр колес230 мм
Материал колесных шинПолиуретан
Максимальная нагрузка100 кг
Регулировка руля по высотеОт 73 до 93 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подшипник ABEC 7
  • Механизм складывания
  • Широкая и длинная платформа для ног
  • Легкий вес и компактный размер
  • Увеличенное переднее колесо
  • Прорезиненная дека

Минусы:

  • Отсутствие ручного тормоза
  • Нет амортизаторов

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10. Reaction 200 Man

Самокат Reaction 200 Man
Самокат Reaction 200 ManИсточник: Спортмастер

Самокат впечатляет не только футуристичным внешним видом, но и своими параметрами. В модели есть функция быстрого складывания без касания руками. Также производитель дополнил модель отверстием для фиксации замком на парковке. Вес до 4,7 кг позволит легко поднять его на руки при необходимости, а компактные размеры не займут много места на балконе, в кладовке, прихожей или гараже. Дека полностью покрыта «наждачкой», что предотвратит соскальзывание ног даже в мокрую погоду. А руль поднимается в пяти положениях до максимальных 91 см. Полиуретановые колеса диаметром 200 мм защищены крыльями с двух сторон, где заднее можно использовать как ножной тормоз. Но дискового тормоза и амортизации здесь нет, что будет минусом при езде по неровной дороге.

Со слов покупателей из отзывов, отмечают низкий клиренс платформы и долгий накат — так легче коленям. Отмечают неудобства: отсутствие подножки затрудняет парковку, также в комплекте нет шестигранника для затяжки болтов.

Характеристики

Диаметр колес200 мм
Материал колесных шинПолиуретан
Максимальная нагрузка100 кг
Регулировка руля по высотеДо 91 см

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Пять точек фиксации высоты руля
  • Есть складной механизм
  • Легкий вес
  • Компактные размеры
  • Отверстие для продевания парковочного замка

Минусы:

  • Отсутствие амортизаторов
  • Нет подножки
  • Нет ручного тормоза

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Советы по выбору городского самоката

Чтобы самокат приносил только удовольствие, а поездки по городу были безопасными, собрали несколько полезных советов, которые помогут определиться с моделью.

Правила для электросамокатов: что нужно знать о поездках

1. Диаметр и материал колес

Для городского катания оптимален диаметр от 200 до 250 мм. Меньше — маневреннее, но тяжелее ехать на дальние расстояния, а больше — проходимее, но уже занимает много места.

По материалу: полиуретан быстрее изнашивается, но стоит дешевле. Литая резина чуть дороже, но прослужит дольше. А в надувных может лопнуть или сдуться камера, но они обеспечат плавность и комфорт при езде.

2. Складной механизм

Наличие функции складывания сильно упростит хранение на «зимовке», также самокат не займет много места при транспортировке.

3. Тормозная система

Проверьте, чтобы у самоката был не только ножной тормоз с помощью гибкого заднего крыла, но ручной с рычагом — ободной или дисковый. Первый дешевле, но хуже срабатывает в мокрую погоду, а второй работает в любом случае и станет наиболее безопасным выбором в условиях городской езды.

4. Амортизаторы

Амортизирующие пружины смягчают путь по неровной дороге — снижают вибрации и дребезжание не только в ноги, но и в руки от руля. Достаточно одной передней, а лучше, когда амортизатор есть у обоих колес.

5. Регулировка руля и платформа для ног

Важно обеспечить себе удобное управление транспортом, даже если это самокат — так движение будет безопаснее. Проверьте, чтобы руль был на уровне поясницы и руки при хвате не напрягались. Обратите внимание и на деку: чтобы длина и ширина подходили под размеры вашей ноги.

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Комментарий эксперта

Мы задали эксперту вопросы о важных деталях при покупке городского самоката для взрослого. Отвечает Виктор Чадкин, PRO-эксперт Спортмастер PRO:

— На какие главные характеристики стоит обратить внимание взрослому при выборе городского самоката?

— Выбирая самокат, в первую очередь нужно обратить внимание на его размер, который определяется диаметром колеса. Взрослые модели начинаются от колес 175 мм и больше. Чем больше колесо, тем мягче самокат будет ехать по неровностям и плохой дороге. У самокатов с маленькими колесами и база короче, но зато они более маневренные, что удобно в городских условиях.

Также стоит учитывать высоту и ширину руля. Высота обычно регулируется по росту, а ширину нужно подбирать такую, чтобы было удобно именно вам, поскольку все люди разной комплекции.

— Как правильно ухаживать за городским самокатом, чтобы он прослужил дольше?

— В уходе за самокатом нет ничего сложного. Нужно периодически проверять колеса: они должны быть надежно затянуты и не болтаться. Также обязательно следить за состоянием рулевой — это то место, где руль крепится к рулевой колонке. Она тоже должна быть хорошо зафиксирована, без люфтов. Не забывайте проверять затяжку крепежей и винтов, особенно в механизме складывания самоката, если у него есть такая функция. Ну, а если самому не хочется или нет времени этим заниматься, можно просто 1—2 раза в сезон относить самокат в сервисный центр. Там его проверит и настроит специалист.

— Какие особенности и функции самоката важны для безопасной и комфортной езды в городе?

Главное для безопасной и комфортной езды в городе — это хорошие тормоза, потому что во время езды могут возникнуть различные ситуации, когда необходимо контролировать свою скорость. Во-вторых, важно наличие амортизации, поскольку даже если вы ездите по асфальту, поверхность может быть неровной, с ямками и выбоинами. Зачастую этих пунктов вполне достаточно для комфорта и безопасности при ежедневном передвижении по городу.

— Какой самокат вы бы посоветовали человеку, который планирует использовать его для поездок на работу?

Если это обычный городской самокат, стоит обратить внимание на модели с колесом 230—250 мм, с широкой устойчивой декой, широким рулем, с одним или двумя амортизаторами, чтобы было удобно и комфортно при постоянной езде. Если речь идет о дальних расстояниях, то лучше взять электросамокат — как средство передвижения он более удобный и не такой энергозатратный.

Обзор лучших самокатов для города

Ниже собрали весь рейтинг в таблицу с названиями моделей и их кратким описанием — самые важные характеристики каждого самоката.

Urban Scooter Original DiscКолеса 200 мм (резина), два амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 9, складной механизм, широкая дека
CITY-RIDE 200Колеса 200 мм (полиуретан), два амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 9, усложненный механизм складывания, узкая и короткая дека
Roces, 200 ммКолеса 200 мм (полиуретан), передний амортизатор, ободной ручной тормоз, подшипник ABEC 7, складной механизм, бесступенчатая регулировка руля, прорезиненная дека, двойная подножка, высокий клиренс
Urban Scooter Disc AeroНадувные колеса 200 мм (резина) для неровной дороги, два амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 9, усложненный механизм складывания, широкая прорезиненная дека
Triumf Active UrbanКолеса 200 мм (резина), два амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 9, складной механизм, бесступенчатая регулировка руля, короткая дека
DeWolf DESCOOT 180 PRO 2023Колеса 180 мм (полиуретан), передний амортизатор, нет ручного тормоза, подшипник ABEC 9, складной механизм, бесступенчатая регулировка руля, широкая прорезиненная дека
TOPEMOUNTКолеса 200 мм (полиуретан), нет амортизатора, дисковый ручной тормоз, подшипник ABEC 7, складной механизм, узкая дека, легкий вес
Roces 175 WomanКолеса 175 мм (полиуретан), передний амортизатор, ободной ручной тормоз, подшипник ABEC 5, складной механизм, легкий вес, бесступенчатая регулировка руля, низкий клиренс
NOVATRACK DEFT 230 AlloyКолеса 230 и 200 мм (полиуретан), нет амортизатора, нет ручного тормоза, подшипник ABEC 7, складной механизм, легкий и компактный, широкая прорезиненная дека
Reaction 200 ManКолеса 200 мм (полиуретан), нет амортизатора, нет ручного тормоза, подшипник ABEC 5, складной механизм, легкий и компактный, отверстие для парковочного замка, нет подножки

Автор: Мадина Гасанова

Эксперт: Виктор Чадкин, PRO-эксперт Спортмастер PRO