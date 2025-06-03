Топ-10 лучших самокатов для взрослых в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

— В уходе за самокатом нет ничего сложного. Нужно периодически проверять колеса: они должны быть надежно затянуты и не болтаться. Также обязательно следить за состоянием рулевой — это то место, где руль крепится к рулевой колонке. Она тоже должна быть хорошо зафиксирована, без люфтов. Не забывайте проверять затяжку крепежей и винтов, особенно в механизме складывания самоката, если у него есть такая функция. Ну, а если самому не хочется или нет времени этим заниматься, можно просто 1—2 раза в сезон относить самокат в сервисный центр. Там его проверит и настроит специалист.