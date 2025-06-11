Серена, Овечкин, Марадона: как эти звезды пережили травму и стали легендами

Однако, несмотря на полосу неудач, перед Уимблдоном в 2011 Серена смогла вернуться: «У меня были серьезные проблемы со здоровьем. В какой-то момент я буквально лежала на смертном одре. Врачи сказали, что у меня несколько тромбов в обоих легких, — делилась женщина. — Кроме того, я носила гипс в течение 20 недель. Столько всего произошло со мной, не могла понять, почему. Я думала только о том, за что мне все это?». Уильямс завершила карьеру лишь в 2022 году, спустя 11 лет после всего этого, сейчас она воспитывает двоих детей и занимается бизнесом.