Серена, Овечкин, Марадона: как эти звезды пережили травму и стали легендами

Болельщики часто видят лишь одну сторону медалей: награды и аплодисменты для спортсменов, истории их успехов и достижений. Но у каждого победителя есть и другая глава биографии — о травмах и преодолении себя. Сегодня рассказываем о чемпионах, которые могли бы закончить карьеру из-за проблем со здоровьем. Но сделали все, чтобы вернуться.
Серена Уильямс — гипс на 20 недель и тромбы в легких
В жизни легендарной теннисистки Серены Уильямс было много не только блестящих побед, но и тяжелых травм. Так, в 2010 году в одном из ресторанов Мюнхена она праздновала очередную победу. Выход из заведения был плохо освещен и в полумраке Серена наступила на разбитый бокал. Спортсменка получила разрезы обеих стоп, врачи наложили ей 18 швов… Дальше последовала пластика сухожилий: полное восстановление Уильямс прогнозировали на начало 2011 года. Но запланированный камбек не состоялся — ко всему прочему, у американки обнаружили тромбоэмболию легочной артерии.
Однако, несмотря на полосу неудач, перед Уимблдоном в 2011 Серена смогла вернуться: «У меня были серьезные проблемы со здоровьем. В какой-то момент я буквально лежала на смертном одре. Врачи сказали, что у меня несколько тромбов в обоих легких, — делилась женщина. — Кроме того, я носила гипс в течение 20 недель. Столько всего произошло со мной, не могла понять, почему. Я думала только о том, за что мне все это?». Уильямс завершила карьеру лишь в 2022 году, спустя 11 лет после всего этого, сейчас она воспитывает двоих детей и занимается бизнесом.
Александр Овечкин — самая тяжелая травма в карьере
Осенью 2024 года российский хоккеист получил тяжелую травму: во время матча с «Ютой» Александр столкнулся с Джеком Макбейном. Канадский форвард угодил Овечкину прямо в ногу, даже чтобы покинуть лед спортсмену понадобилась помощь. Дела оказались действительно плохи: у капитана «Вашингтон Кэпиталз» обнаружили перелом малой берцовой кости левой ноги. Хоккеист выбыл из игр, а на Джека Макбейна обрушились лавины хейта — травма была нанесена случайно, но спортсмен признался: ему было страшно даже выходить из дома…
Эксперты уверяли, что после таких повреждений многие завершают сезон. Но Овечкин вновь показал всю свою мощь: к тренировкам он вернулся уже спустя две недели. На полное восстановление у него ушло чуть больше месяца. Александр помог команде выйти в плей-офф, а в апреле 2025 года побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ.
Марадона: травма, которая чуть не привела к финалу карьеры
Еще одна травма берцовой кости хорошо известна поклонникам футбола. 24 сентября 1983 года в матче «Атлетика» с «Барселоной» Андони Гойкоэчеа жестко врезался в соперника. В своей автобиографии Диего Марадона вспоминал: он услышал звук, похожий на треск дерева и сразу понял, что произошло. Медики диагностировали у аргентинца перелом малой берцовой кости левой ноги со смещением и разрыв связки.
Пресса и болельщики нападали на Гойкоэчеа — ведь его подкат мог завершить карьеру Марадоны. Но легендарный футболист вернулся на поле довольно быстро: всего через полгода. А еще спустя два года он стал чемпионом мира в составе Аргентины.
Джессика Эннис-Хилл — травма сухожилия и декрет
Олимпийская чемпионка в семиборье Джессика Эннис-Хилл получила травму ахиллова сухожилия — из-за нее спортсменка отказалась от участия в Чемпионате мира в 2013 году. Спортивная пауза затянулась по приятной причине: оказалось, что спортсменка ждет ребенка. А уже спустя пару месяцев после рождения сына Эннис-Хилл начала тренировки, хотя и признавалась — это было очень непросто. Тем не менее ей удалось не только вернуться в спорт, но и завоевать «серебро» на Олимпиаде в Рио в 2016.
В этом же году спортсменка приняла решение о завершении карьеры: «Мне повезло, что у меня сложилась удивительная карьера в спорте. Это одно из самых тяжелых решений в моей жизни, но правильно будет уйти сейчас. Я всегда говорила, что хочу покинуть легкую атлетику на пике», — сообщила она в своих социальных сетях.
Спортсмены проходят непростой путь восстановления: возвращаться после травм и пауз всегда особенно сложно. Ведь кроме физических проблем, на них обрушивается пристальное внимание публики и критиков: зрители ждут результата вопреки всему.