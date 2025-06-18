Вас обманывают: 5 причин, почему летний детокс — это просто маркетинг

Летом многие задумываются о том, как привести тело в форму к купальному сезону. В поисках быстрого результата все чаще выбирают детокс. Пробуют соковые голодания, травяные смеси и другие методы очищения, надеясь на чудо. Однако большинство таких практик скорее маркетинговая выдумка, чем реальная польза для организма. В этой статье разберемся, что такое детокс на самом деле, почему он кажется полезным, и действительно ли стоит его пробовать тем, кто хочет похудеть.