Похудеть в отпуске — реально: 5 лайфхаков, которые работают

На отдыхе так и тянет расслабиться и ни в чем себе не отказывать. Но в этом случае не так то просто вернуться домой с приятными воспоминаниями и красивым загаром, а не с «перевесом» на боках. В этой статье расскажем про пять практических стратегий, которые помогут не набрать лишнего и даже скинуть пару килограммов.
Питайтесь по правилу «80/20»
Никто не говорит отказываться от местной кухни или любимого мороженого. Просто добавьте немного осознанности в выбор еды.
Попробуйте правило «80/20»:
- 80% времени выбирайте полезные продукты. Ешьте больше сезонных фруктов и овощей (их всегда много в странах с теплым климатом).
- Старайтесь выбирать уличную еду, где основа — рыба, креветки, киноа, гречка, бурый рис.
- А 20% времени позволяйте себе что-то вкусное, но в умеренных порциях. Так вы не будете чувствовать ограничений и при этом не наберете вес.
Сделайте спорт приятным развлечением, а не обязанностью
Не обязательно ходить в спортзал, чтобы двигаться. Попробуйте заменить лежание на пляже на пробежку вдоль берега или велопрогулку по окрестностям.
Если вы в городе — гуляйте больше пешком, исследуя достопримечательности. Если рядом вода — попробуйте SUP-борд, серфинг или аквааэробику. Эти занятия не только помогут потратить калории, но и оставят массу приятных эмоций.
Даже простая прогулка по набережной после ужина поможет организму переварить еду и сохранять тонус мышц. Помните, что движение в отпуске — не про нагрузку, а про заботу о себе без напряжения.
Выбирайте жилье с возможностью готовить
Жизнь в отеле с шведским столом — идеальная среда для переедания. Там легко есть много, часто и хаотично. Гораздо проще контролировать свой рацион, если у вас есть мини-кухня или холодильник.
Выбирая отель или апартаменты, обращайте внимание на наличие плиты или хотя бы микроволновки. Возьмите с собой базовые продукты: овсянку, гречку, консервированную фасоль, протеиновые батончики, творог или сыр. А фрукты и орехи станут отличной заменой сладостям.
Такой подход не требует жертв, но позволяет избежать постоянного выбора между фастфудом и голодом. При этом вы вернетесь домой отдохнувшими и постройневшими.
Не забывайте про напитки
Многие не учитывают, сколько калорий содержится в том, что мы пьем. Алкоголь, сладкие коктейли, пакетированные соки и газировка могут запросто съесть весь дефицит калорий за день.
В отпуске можно позволить себе выпить, но важно делать это правильно. Замените сладкие коктейли на мохито без сахара или воду с лимоном. Если выбираете алкоголь — отдайте предпочтение сухому вину. Избегайте смешивания алкоголя с колой или соками — это настоящая калорийная бомба.
И самое важное — пейте медленно. Чем быстрее вы пьете, тем меньше успевает работать сигнал сытости, и тем больше вы потом съедите.
Сохраняйте режим дня
Даже в отпуске стоит хотя бы частично сохранять структуру дня. Регулярное питание и сон положительно влияют на уровень энергии и улучшают метаболизм.
Постарайтесь ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. Это поможет избежать вечерних перееданий и утренней вялости. Ешьте три-четыре раза в день, не пропуская основные приемы пищи. И постарайтесь не есть перед сном.
Когда режим нарушен, организм начинает накапливать стресс. А стресс — это первый враг похудения. Такое состояние нередко приводит к срывам и перееданию.
Эти 5 лайфхаков легко адаптировать под любой тип отдыха: пляжный, горный, городской, активный. Они не требуют строгих ограничений, диет или изнурительных тренировок. Просто добавьте немного осознанности и не забывайте, что еда — это не главная составляющая хорошего отпуска. Тогда вы точно не потеряете форму и при этом не испортите себе отдых.