Похудеть в отпуске — реально: 5 лайфхаков, которые работают

На отдыхе так и тянет расслабиться и ни в чем себе не отказывать. Но в этом случае не так то просто вернуться домой с приятными воспоминаниями и красивым загаром, а не с «перевесом» на боках. В этой статье расскажем про пять практических стратегий, которые помогут не набрать лишнего и даже скинуть пару килограммов.