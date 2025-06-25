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Похудеть в отпуске — реально: 5 лайфхаков, которые работают

Отпуск — это время, когда вокруг одни соблазны: шведский стол в отеле, мороженое на пляже и аппетитные блюда в каждом ресторане. Мы собрали для вас пять простых способов, которые помогут сохранить форму — и при этом по-настоящему насладиться отдыхом.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Девушка в отпуске.
Источник: unsplash

На отдыхе так и тянет расслабиться и ни в чем себе не отказывать. Но в этом случае не так то просто вернуться домой с приятными воспоминаниями и красивым загаром, а не с «перевесом» на боках. В этой статье расскажем про пять практических стратегий, которые помогут не набрать лишнего и даже скинуть пару килограммов.

Питайтесь по правилу «80/20»

У женщины в руках еда для похудения в отпуске.
Соблюдайте баланс, чтобы сохранить фигуру и не набрать лишнего в отпуске.Источник: Freepik

Никто не говорит отказываться от местной кухни или любимого мороженого. Просто добавьте немного осознанности в выбор еды.

Попробуйте правило «80/20»:

  • 80% времени выбирайте полезные продукты. Ешьте больше сезонных фруктов и овощей (их всегда много в странах с теплым климатом).
  • Старайтесь выбирать уличную еду, где основа — рыба, креветки, киноа, гречка, бурый рис.
  • А 20% времени позволяйте себе что-то вкусное, но в умеренных порциях. Так вы не будете чувствовать ограничений и при этом не наберете вес.

Сделайте спорт приятным развлечением, а не обязанностью

Женщина бежит по пляжу в отпуске для похудения.
Бег по берегу, велопрогулки, плавание и даже пешие экскурсии помогут не только похудеть, но и поднять настроение.Источник: Freepik

Не обязательно ходить в спортзал, чтобы двигаться. Попробуйте заменить лежание на пляже на пробежку вдоль берега или велопрогулку по окрестностям.

Если вы в городе — гуляйте больше пешком, исследуя достопримечательности. Если рядом вода — попробуйте SUP-борд, серфинг или аквааэробику. Эти занятия не только помогут потратить калории, но и оставят массу приятных эмоций.

Даже простая прогулка по набережной после ужина поможет организму переварить еду и сохранять тонус мышц. Помните, что движение в отпуске — не про нагрузку, а про заботу о себе без напряжения.

Выбирайте жилье с возможностью готовить

Женщина на кухне в отпуске.
Выбирайте жилье с кухней, чтобы не зависеть от шведских столов и фастфуда.Источник: Freepik

Жизнь в отеле с шведским столом — идеальная среда для переедания. Там легко есть много, часто и хаотично. Гораздо проще контролировать свой рацион, если у вас есть мини-кухня или холодильник.

Выбирая отель или апартаменты, обращайте внимание на наличие плиты или хотя бы микроволновки. Возьмите с собой базовые продукты: овсянку, гречку, консервированную фасоль, протеиновые батончики, творог или сыр. А фрукты и орехи станут отличной заменой сладостям.

Такой подход не требует жертв, но позволяет избежать постоянного выбора между фастфудом и голодом. При этом вы вернетесь домой отдохнувшими и постройневшими.

Не забывайте про напитки

Прохладительный напиток для похудения в отпуске.
Пейте меньше сладких коктейлей и газировки, тогда ваша фигура останется в порядке.Источник: Freepik

Многие не учитывают, сколько калорий содержится в том, что мы пьем. Алкоголь, сладкие коктейли, пакетированные соки и газировка могут запросто съесть весь дефицит калорий за день.

В отпуске можно позволить себе выпить, но важно делать это правильно. Замените сладкие коктейли на мохито без сахара или воду с лимоном. Если выбираете алкоголь — отдайте предпочтение сухому вину. Избегайте смешивания алкоголя с колой или соками — это настоящая калорийная бомба.

И самое важное — пейте медленно. Чем быстрее вы пьете, тем меньше успевает работать сигнал сытости, и тем больше вы потом съедите.

Сохраняйте режим дня

Женщина в отпуске спит.
Регулярный сон поможет улучшить метаболизм, избежать перееданий и срывов.Источник: Freepik

Даже в отпуске стоит хотя бы частично сохранять структуру дня. Регулярное питание и сон положительно влияют на уровень энергии и улучшают метаболизм.

Постарайтесь ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. Это поможет избежать вечерних перееданий и утренней вялости. Ешьте три-четыре раза в день, не пропуская основные приемы пищи. И постарайтесь не есть перед сном.

Когда режим нарушен, организм начинает накапливать стресс. А стресс — это первый враг похудения. Такое состояние нередко приводит к срывам и перееданию.

Эти 5 лайфхаков легко адаптировать под любой тип отдыха: пляжный, горный, городской, активный. Они не требуют строгих ограничений, диет или изнурительных тренировок. Просто добавьте немного осознанности и не забывайте, что еда — это не главная составляющая хорошего отпуска. Тогда вы точно не потеряете форму и при этом не испортите себе отдых.