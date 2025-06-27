Как не сорваться в отпуске: эти вещи займут минимум места в чемодане и помогут похудеть

Стоять в планке или делать йогу на пляжном полотенце — сомнительное удовольствие. Лучше взять с собой дорожный коврик в мини-формате. Его легко свернуть в трубочку и поместить в чемодан или сумку, а еще он почти ничего не весит. Не забудьте и про легкие кроссовки — есть специальные модели для путешествий. С ними можно бегать по песку, горам или просто гулять по городу. Лучше выбирать те, что быстро сохнут.