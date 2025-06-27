Топ-10 лучших скейтбордов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этом обзоре — только проверенные скейтборды, которые сочетают прочность, удобство и актуальный дизайн. Мы изучили деки от ведущих брендов, тестируя их на маневренность, устойчивость к нагрузкам и качество материалов. Вы найдете варианты для начинающих, уличного катания и профессиональных трюков. Все модели из рейтинга — лучшие скейтборды в 2025 году по версии экспертов.
Рейтинг лучших скейтбордов
Кататься на действительно хорошем скейтборде — совсем не то же самое, что на первой попавшейся доске. Мы изучили десятки моделей, чтобы составить для вас этот рейтинг. В обзоре только проверенные варианты — от бюджетных досок для новичков до профессиональных моделей для трюков. Обращали внимание на качество материалов, устойчивость и удобство катания. Здесь каждый найдет скейтборд, который сделает катание по-настоящему приятным.
1. ТМ CITYRIDE JB4200205
Эта компактная доска — идеальный выбор как для новичков, так и опытных скейтеров. Ее легко носить с собой благодаря компактности и малому весу. Несмотря на скромные размеры, скейт развивает приличную скорость и отлично маневрирует в городских условиях. Антискользящее покрытие обеспечивает надежное сцепление, а прочная конструкция выдерживает до 80 кг.
Покупатели в отзывах отмечают, что скейтборд прекрасно подходит для новичков. В своей ценовой категории один из лучших — крепкий, удобный, с красивым дизайном в разных цветах. Подойдет для простых трюков и катания по улицам.
Характеристики
|Страна
|Китай
|Максимальная нагрузка
|80 кг
|Материал деки
|Китайский клен
|Размер
|31 × 8 дюймов
|Цена
|От 1696 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкий и компактный
- Качество соответствует ценовой категории
- Подходит для начинающих
Минусы:
- Со слов пользователей, некоторые колеса закручены сильнее остальных, но это легко регулируется
Где купить
2. Ridex Mincer 31
Эта доска создана для тех, кто ценит качество и надежность. 9-слойная кленовая дека выдерживает даже самые сложные трюки, а прочная алюминиевая подвеска гарантирует стабильность. Жесткие бушинги (95А) и подшипники ABEC-5 обеспечивают отличный контроль и плавный ход. Колеса 85А и цепкая шкурка 80АВ дают идеальное сцепление с поверхностью. Эта доска — выбор тех, кто привык кататься на пределе возможностей.
По словам покупателей, скейт отлично подходит для новичков, в том числе для детей. Можно легко научиться базовых трюкам. Доска выполнена из качественных материалов, что позволяет уверенно себя чувствовать в процессе езды.
Характеристики
|Страна
|Китай
|Максимальная нагрузка
|80 кг
|Материал деки
|Китайский клен
|Размер
|31 × 8 дюймов
|Цена
|От 2799 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прочная алюминиевая подвеска
- Подходит для легких и сложных трюков
- Со слов покупателей, качественные комплектующие
Минусы:
- Пользователи отмечают, что рисунок на доске быстро стирается
Где купить
3. Larsen Park 2
Отличный скейтборд для новичков, которые хотят научиться кататься в стилях old school и street. Он подходит как подросткам, так и взрослым: доска легкая, удобная в управлении и выдерживает вес до 80 кг. Дека сделана из прочного 9-слойного клена, а жесткие колеса (54 мм, 92А) обеспечивают хороший контроль при движении. Этот скейт не для трюков, но идеален для обучения и комфортного катания. Яркий дизайн доски понравится молодым и активным людям.
По словам покупателей, это отличный скейтборд за свою стоимость. Они отмечают плавный ход, хорошую управляемость и красивый принт. Доска подойдет для начинающих в качестве первого спортинвентаря для освоения базовых техник катания.
Характеристики
|Страна
|Китай
|Максимальная нагрузка
|80 кг
|Материал деки
|Китайский клен
|Размер
|31 × 8 дюймов
|Цена
|От 2081 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит детям и взрослым
- Прочная дека и жесткие колеса
- Со слов покупателей, скейт имеет плавный ход
Минусы:
- Пользователи отмечают, что болты могут быстро раскручиваться
Где купить
4. Футворк Attack T-Rex 8
Прочная и надежная доска для новичков и продвинутых райдеров. Она сделана из 100% канадского клена с усиленным клеем, что защищает деку от трещин даже при жестких приземлениях. Средний конкейв или вогнутость деки и жесткие подвески (95А) добавляют устойчивости, помогая осваивать трюки без лишнего раскачивания. Колеса 53 мм (99А) и подшипники ABEC5 отлично работают в парке и на улице, обеспечивая хороший контроль скорости. С этим скейтом можно уверенно учиться как базовым движениям, так и сложным трюкам.
Покупателям нравится, что скейтборд быстрый, легкий и маневренный. Можно подобрать яркий принт на любой вкус. Также отмечают соотношение цены и качества.
Характеристики
|Страна
|Китай
|Максимальная нагрузка
|80 кг
|Материал деки
|Китайский клен
|Размер
|31 × 8 дюймов
|Цена
|От 6590 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Усиленный клеевой состав
- Для базовых и сложных трюков
- Покупатели отмечают качество товара за приемлемую цену
Минусы:
- Со слов покупателей минусов нет
Где купить
5. Termit 700
Надежная модель для активного катания в парках и на улице. Дека изготовлена из прочного канадского клена, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании. Подшипники ABEC 9 поддерживают высокую скорость, а колеса 52 мм с жесткостью 94А обеспечивают стабильный накат по разным поверхностям. Мягкие полиуретановые амортизаторы эффективно поглощают вибрации, делая каждую поездку более комфортной. Модель подходит для обучения и комфортного катания, но не для сложных трюков.
Пользователи выделяют качество, цену и удобство борда. Мягкие бесшумные колеса помогают сохранить хороший накат и скорость. Многие заказывают скейтборд для детей, которые очень довольны использованием.
Характеристики
|Страна
|Китай
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Материал деки
|Китайский клен
|Размер
|31 × 8 дюймов
|Цена
|От 5176 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для трюков
- Надежный и долговечный
- Нет вибраций при катании
Минусы:
- Некоторые пользователи отмечают, что подвеска быстро ломается
Где купить
6. TechTeam Bamboo 27 TSL-2208
Эта модель удобная и практичная для спокойного катания. Здесь 7-слойная дека, которая сочетает канадский клен с бамбуковыми слоями, обеспечивая прочность и гибкость. Подшипники Abec 7 способствуют легкому разгону, а широкие полиуретановые колеса (60×45 мм, 82А) гарантируют мягкий ход по различным поверхностям. Благодаря компактным размерам и неприхотливости в хранении этот скейтборд подходит как взрослым, так и подросткам.
Пользователям нравится качество дерева, из которого выполнен борд. Также ощущается хорошее сцепление ноги с доской. Скейтборд едет мягко, быстро, и такое катание очень комфортно для города или парка.
Характеристики
|Страна
|Россия
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Материал деки
|Бамбук, клен
|Размер
|27 × 7 дюймов
|Цена
|От 3980 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкий разгон и мягкий ход
- Для спокойного катания
- Подходит для детей и взрослых
Минусы:
- Некоторым покупателям не нравится, что скейт не подходит для трюков
Где купить
7. KHEPRI PANGOO II
Этот лонгборд создан специально для дансинга и фристайла. При длине 43,6 дюйма он сочетает легкость и прочность благодаря карбоновому верхнему слою. Высокие тейлы и упругий флекс помогают выполнять трюки, а продольный рокер с W-конкейвом добавляют устойчивости. Особые вырезы в районе колес предотвращают закусывание при резких поворотах. Модель подходит для совмещения танцевальных движений с техничными трюками.
Со слов покупателей, скейтборд обладает отличной устойчивостью. Доска легкая, прочная, что позволяет выполнять самые смелые трюки. Также покупатели отмечают красивый принт скейтборда, который привлекает взгляды прохожих.
Характеристики
|Страна
|Россия
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Материал деки
|Карбоновое волокно, клен
|Размер
|43,06 × 9,2 дюйма
|Цена
|От 23 900 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Отличная устойчивость
- Трюковой
- Высокое качество материалов
Минусы:
- Покупатели отмечают слишком высокую цену
Где купить
8. Mental Navy 8.375
Скейтборд с декой из 7 слоев канадского клена отличается повышенной прочностью благодаря холодному прессованию и эпоксидному клею. Средний конкейв улучшает щелчок для высоких олли, а усиленные крепления подвесок продлевают срок службы до 1,5 лет. Подвески с амортизаторами 92А обеспечивают резкие повороты, а антикоррозийное покрытие защищает от износа. Колеса 52 мм (99А) из прочного полиуретана снижают вибрации на асфальте и служат в 2,5 раза дольше обычных. Их размер гарантирует устойчивость при приземлениях. Подшипники с влагозащитой и металлическими сепараторами обеспечивают плавный ход и выдерживают более 5000 км пробега.
Со слов покупателей, это скейтборд хорошего качества за приемлемую цену. Они отмечают лаконичный классический дизайн и простое маневренное управление.
Характеристики
|Страна
|США
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Материал деки
|Канадский клен
|Размер
|32,375 × 8,375 дюйма
|Цена
|От 7175 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Повышенная прочность деки
- Антикоррозийное покрытие
- По словам покупателей, скейтборд удобный в управлении
Минусы:
- Со временем болты могут раскручиваться
Где купить
9. HUDORA Skate Wonders Rucksack
Прочная доска из 9-слойного клена с противоскользящим покрытием. Скейт оснащен крепкой алюминиевой подвеской, полиуретановыми колесами 50×36 мм и подшипниками ABEC 3. На деке нескользящее покрытие, которое делает скейт практичным выбором для катания в городе. Подходит как детям, так и взрослым.
Покупатели отмечают красивый дизайн скейта, его плавный набор скорости и хорошее сцепление с дорогой. Приятно, что в комплекте идет рюкзак-переноска, который удобен в использовании и защищает доску от потертостей и царапин.
Характеристики
|Страна
|Германия
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Материал деки
|Канадский клен
|Размер
|30,7 × 7,8 дюйма
|Цена
|От 5100 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Противоскользящее покрытие
- Для катания по городу или парку
- По словам покупателей, скейтборд имеет хорошее сцепление с дорогой
Минусы:
- Исходя из отзывов, не подходит для профессионалов
Где купить
10. TERRO Luck
Серфскейт имитирует движения серфера, несмотря на стандартную деревянную деку. Эта доска, изготовленная из 7-слойного клена, оснащена уникальными подвесками с углом поворота до 220 градусов, что дает невероятную маневренность и возможность резких разворотов. Мягкие полиуретановые колеса жесткостью 78А в сочетании с точными подшипниками ABEC-9 обеспечивают плавное и комфортное скольжение по любой поверхности.
По словам пользователей, скейтборд превосходит все ожидания. Они отмечают различные яркие расцветки, широкую удобную деку, шкурку, которая отлично держит стопу. За такую стоимость качественный борд — просто подарок.
Характеристики
|Страна
|Китай
|Максимальная нагрузка
|150 кг
|Материал деки
|Китайский клен
|Размер
|32 × 9,5 дюйма
|Цена
|От 10 232 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Серфскейт с интересным способом катания
- Качественные материалы
- Покупатели отмечают интересные расцветки
Минусы:
- Со слов пользователей, покрытие доски слишком жесткое
Где купить
Как выбрать бюджетный и хороший скейтборд
Покупка первого скейтборда — ответственное дело, особенно если вы хотите получить надежную доску за разумные деньги. Многие ошибочно думают, что все скейты одинаковы, но разница в качестве компонентов напрямую влияет на срок службы доски и комфорт катания.
Давайте разберемся, как не прогадать с выбором.
1. Обратите внимание на материал деки
Дека — это основа скейтборда, и от ее качества зависит, как долго доска вам прослужит. Лучший вариант — 7—9 слоев канадского клена. Такой материал обеспечивает прочность и хороший щелчок при трюках, а также устойчив к расслоению. Деки из китайского клена или других пород дерева могут стоить дешевле, но быстрее теряют форму и трескаются.
Проверьте, чтобы дека не была слишком тонкой или гибкой — это признак низкого качества. Также осмотрите края: если видите отслоения или неровности, лучше выбрать другую модель. Для начинающих подойдет стандартная ширина 7,75—8,25 дюймов — на такой доске проще учиться балансировать.
2. Проверьте подвески (траки)
Подвески влияют на управляемость и безопасность. Они должны быть алюминиевыми — пластиковые или штампованные траки быстро гнутся и ломаются даже при небольших нагрузках. Качественные подвески делают из литого алюминия, который выдерживает удары и не деформируется.
Также обратите внимание на бушинги (резинки в подвесках). Оптимальная жесткость — 90—93А. Они дают хороший контроль, но не слишком тугие. Если подвески шатаются или скрипят, значит, они низкого качества. Лучше брать модели проверенных брендов, даже если они немного дороже — это сэкономит деньги на замене в будущем.
3. Выбирайте колеса средней жесткости (90—100А)
Колеса отвечают за плавность хода и сцепление с поверхностью. Жесткость 90−100А — универсальный вариант. Такие колеса не слишком мягкие, а значит, не будут тормозить на асфальте, но и не слишком жесткие, так что не передают все вибрации ногам.
Размер колес тоже важен: 52—54 мм подходят для трюков и парков, а 55—60 мм — для комфортного катания по городу. Если колеса сделаны из дешевого полиуретана, они быстро сотрутся или потрескаются. Лучше брать модели известных производителей, например, Spitfire, Bones, Ricta.
4. Смотрите на подшипники
Подшипники влияют на скорость и плавность хода. ABEC 5—7 — оптимальный выбор для начинающих. Они достаточно быстрые, но не требуют переплаты, как ABEC 9. Разницу в скорости новичок все равно не почувствует.
Важно, чтобы подшипники были защищены от влаги и грязи (ищите маркировку «sealed» или «shielded»). Дешевые подшипники быстро заклинивают или начинают скрипеть.
5. Попробуйте перед покупкой
Даже если скейт выглядит идеально, важно оценить его в деле. Встаньте на доску: она должна быть удобной по ширине (7,5—8,25 дюймов для взрослых) и хорошо балансироваться.
Прокатитесь, проверьте, как скейт реагирует на повороты и разгон. Если доска плохо слушается или кренится в сторону, возможно, проблема в подвесках или деке. Лучше потратить время на тест, чем купить неподходящий скейт и разочароваться.
Комментарий скейтбордиста
На тему скейтбординга и выбора подходящих досок для начинающих и профессионалов мы поговорили с Антоном Звягинцевым — российским профессиональным скейтбордистом, выступающим в дисциплине лонгбординга «даунхилл», а также одним из главных популяризаторов лонгбординга в России:
"Скейтборд нужно подбирать именно под тот стиль катания, который вы хотите.
Если вы новичок, то нужно брать не просто деку или собирать по частям, а покупать сразу готовый комплект — будет намного дешевле. Такие сборки, зачастую, уже имеют те характеристики и размеры, которые подойдут для всех стилей катания. Ведь когда вы только начинаете, вы не знаете, где будете кататься — в рампе или стрите, в скейтпарке или просто круизить по городу. Поэтому, чтобы избежать лишних трат, лучше выбрать хороший готовый скейт. Цена таких комплектов начинается от 7000—8000 рублей.
Обычно новички выбирают свой первый скейтборд по дизайну — стильный и красивый. Поэтому некоторые бренды, которые этим занимаются, стараются саму доску и комплектующие к ней сделать определенных размеров. К примеру, это доска шириной 8 или 8,1 и стандартные подвески, а также колеса по жесткости около 90.
На сильно жестких колесах начинающему скейтеру будет не очень удобно кататься, так как он почувствует дискомфорт на асфальте. В то время, как профессиональные райдеры катаются, наоборот, на более жестких колесах.
Если мы говорим об уровне ПРО, то тут уже покупают все по частям — отдельно дека, подвески, колеса, подшипники, болты и даже наждак все используют разный.
Размеры досок у профессионалов тоже разные. Кто-то любит 5 и 7 — супер узкие, а кто-то очень широкие — 8,5 или 8,6. Это выбор райдера, который уже давно катается и понимает, какая доска подходит под его размер ноги или под стиль катания. Такие комплиты зачастую будут стоить до 25 000 рублей.
Я занимаюсь скейтбордингом уже больше 17 лет и вижу такую тенденцию, что независимо от возраста люди интересуются скейтбордингом, ведь он дает им как социализацию, общие интересы, так и средство передвижения. Многие используют скейтборд, лонгборд для езды по городу, на работу, на учебу или просто для катания по набережным.
В настоящее время очень популярна тема спорта, экстрим-спорта и многие хотят стать частью этого движения. Они выбирают скейтбординг, потому что это выглядит очень красиво и развивает координацию".
Также, свой комментарий на тему скейтбординга дал Артем Зотов — участник команды Сквот, основатель и инструктор школы скейтбординга в Екатеринбурге с 8-летним опытом.
"Выбор скейтборда зависит от уровня подготовки и манеры катания. Начинающим спортсменам лучше приобрести готовый комплект — он доступен по цене и включает все необходимое. Более опытные райдеры предпочитают кастомизировать свою доску, самостоятельно подбирая компоненты в соответствии с навыками и предпочтениями. Такой подход позволяет создать идеальный инструмент для конкретного стиля езды.
Люди занимаются скейтбордингом по разным причинам:
- кто-то вдохновился в детстве видеоигрой;
- кому-то нравится атмосфера в комьюнити и они хотят быть частью этого;
- для кого-то — это просто спорт, как фитнес или зал.
Скейтбординг развивает концентрацию, вестибулярный аппарат, силу воли и уверенность в себе. Кроме этого, он помогает развиваться и в социальном плане, ведь на одном споте может кататься как школьник, так и директор большой фирмы. На одном уровне катания им будет интересно вместе, даже несмотря на разный возраст. Конечно, на этот вид спорта большой спрос. Он объединяет".
Обзор лучших скейтбордов
Завершая наш рейтинг лучших скейтбордов, хотим еще раз напомнить о его участниках и их основных характеристиках.
|ТМ CITYRIDE JB4200205
|Компактный, для любого уровня подготовки, приемлемая цена
|Ridex Mincer 31
|Качественные материалы, для новичков и детей
|Larsen Park 2
|Для комфортного катания, плавный ход, яркий дизайн
|Футворк Attack T-Rex 8
|Маневренный, качественные комплектующие, яркий принт
|Termit 700
|Для активного катания, хорошая скорость, для детей
|TechTeam Bamboo 27 TSL-2208
|Спокойное катание, хорошее сцепление, качественное дерево
|KHEPRI PANGOO II
|Трюковой, для профи, качественные материалы
|Mental Navy 8.375
|Долговечный, повышенная прочность
|HUDORA Skate Wonders Rucksack
|Для спокойного катания, красивый дизайн, противоскользящее покрытие
|TERRO Luck
|Серфскейт, маневренный, красивая расцветка
Автор: Алена Исмагулова
Эксперт 1: Антон Звягинцев — российский профессиональный скейтбордист, выступающий в дисциплине лонгбординга «даунхилл».
Эксперт 2: Артем Зотов — участник команды Сквот, основатель и инструктор школы скейтбординга в Екатеринбурге с 8-летним опытом.