Топ-10 лучших скейтбордов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Если вы новичок, то нужно брать не просто деку или собирать по частям, а покупать сразу готовый комплект — будет намного дешевле. Такие сборки, зачастую, уже имеют те характеристики и размеры, которые подойдут для всех стилей катания. Ведь когда вы только начинаете, вы не знаете, где будете кататься — в рампе или стрите, в скейтпарке или просто круизить по городу. Поэтому, чтобы избежать лишних трат, лучше выбрать хороший готовый скейт. Цена таких комплектов начинается от 7000—8000 рублей.