Топ-10 лучших лонгбордов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

48-дюймовая модель того же бренда. Благодаря удлиненной деке, снаряд хорошо подходит новичкам, поскольку отличается устойчивостью и прощает ошибки. Доска в основном предназначена для дансинга, но ее можно использовать и для трюков. В этом лонгборде те же материалы, что у модели Katana, это защищает доску от ударов и неблагоприятных погодных условий. Однако тейлы имеют другую форму — они менее загнуты и короче, зато колесная база — больше. Также в центре доски присутствует прогиб, что облегчает управление.