Топ-10 лучших лонгбордов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Катание на лонгборде подходит не только спортсменам и экстремалам, но и тем, кто просто любит активный отдых. Лучшие лонгборды в 2025 году обладают отличными характеристиками и красивым дизайном. В этой статье мы рассмотрим модели, которые выделяются на фоне других. При определении лучших досок мы учитывали их ключевые особенности и отзывы пользователей.
Рейтинг лучших лонгбордов
Лонгборд для катания — это доска, которая развивает мышцы ног, помогает тренировать ловкость, координацию движений и выносливость. Наиболее предпочтительными, по мнению редакции, для таких занятий выглядят следующие модели.
1. Street Hit
Доска для катания по городу и паркам, она подходит как начинающим, так и опытным лонгбордистам. Дека выполнена из поливинилхлорида, трак — из алюминия и стали. Катание получается свободным и безопасным, а благодаря ручкам есть дополнительный контроль при езде. Лонгборд выдерживает вес до 100 кг, что делает его универсальным.
Пользователям нравится красивый дизайн этой модели, удобство при переноске, прочность материалов и устойчивость к деформации. Также отмечается, что лонгборд подходит для людей разных возрастов, в том числе детей. Однако встречаются жалобы на трущуюся резину колес.
Характеристики
|Кому подходит
|Для начинающих и опытных пользователей весом до 100 кг
|Размеры деки и колес
|Дека — 68 × 20 см, диаметр колес — 65 мм
|Стили катания
|Круизинг
|Особенности
|Подшипники ABEC 7, жесткость колес 78A
|Материалы изготовления
|Поливинилхлорид, алюминий, сталь
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит широкому кругу пользователей
- Выдерживает вес до 100 кг
- Из отзывов, удобен при переноске
Минусы:
- По отзывам покупателей, есть трение колес
Где купить
2. Termit Pintail
Лонгборд для города и парков, предназначенный для райдеров среднего уровня подготовки. Дека модели состоит из 8 слоев, выполнена из канадского клена и бамбука. Трак сделан из алюминия, амортизаторы — из углеродистой стали. Катание получается плавным и стабильным, поглощаются вибрации, при этом обеспечивается устойчивость и контроль на высокой скорости.
Покупатели отмечают удобство и маневренность этой доски, считают, что модель подходит и новичкам. Также лонгборд хвалят за плавность хода и высокое качество материалов. Из недостатков выделяют необходимость подкручивать болты креплений.
Характеристики
|Кому подходит
|Для райдеров среднего уровня, вес до 100 кг
|Размеры деки и колес
|Дека — 99 × 21,5 см, диаметр колес — 65 мм
|Стили катания
|Круизинг
|Особенности
|Подшипники ABEC 9, 8-слойная дека, жесткость колес 80A
|Материалы изготовления
|Канадский клен, алюминий, полиуретан, углеродистая сталь
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Контроль на высокой скорости
- Подходит новичкам и райдеров среднего класса
- Выдерживает вес до 100 кг
Минусы:
- По отзывам, большое трение колес
Где купить
3. Khepri Pangu II
Доска для катания по городским улицам и паркам, подойдет и для выполнения различных трюков. Она представляет собой усовершенствованный вариант предыдущей версии лонгборда. Дека создана из карбонового волокна, стеклоткани и бамбука, что одновременно делает ее прочной и легкой. Доска имеет симметричную форму, благодаря чему можно ездить на ней любой стороной. Также в лонгборде высоко загнутые киктейлы, что облегчает преодоление препятствий. Покрытие доски обеспечивает хорошее сцепление с кроссовками.
Покупателям нравится легкость, прочность и упругость деки, а также хорошо продуманная конструкция модели. Однако при слишком интенсивном катании и ударах могут появиться трещины.
Характеристики
|Кому подходит
|Для райдеров разного уровня
|Размеры деки и колес
|Дека — 110,7 × 23,4 см, диаметр колес — 62 мм
|Стили катания
|Фристайл и дансинг
|Особенности
|Подшипники ABEC 7, многослойная дека, алюминиевая подвеска, симметричная форма
|Материалы изготовления
|Карбон, стеклоткань, бамбук, алюминий
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Сочетание прочности и легкости
- Симметричная форма
- Легкость в преодолении препятствий
Минусы:
- По отзывам, при чрезмерно интенсивном катании могут возникать трещины
Где купить
4. Khepri Nuwa
Универсальная модель, которая одинаково хороша для городского катания и фристайла. Он легкий и прочный, с жесткой компактной конструкцией, удобной для городских улиц, но не для дансинга — катания с танцевальными элементами. Зато она отличается высокой маневренностью и легко справляется с препятствиями. Доска изготовлена из карбона, стеклоткани и трех слоев бамбука.
По словам пользователей, модель нравится за свою универсальность, маневренность, легкость и прочность, а загнутые тейлы помогают при выполнении трюков. Также отмечают симметричную форму лонгборда со специальными вырезами под колеса. Из недостатков подчеркивают сложность стабилизации, из-за чего новички испытывают трудности при катании.
Характеристики
|Кому подходит
|Для райдеров с опытом
|Размеры деки и колес
|Дека — 99,1 × 22,9 см, диаметр колес — 62 мм
|Стили катания
|Фристайл и круизинг
|Особенности
|Подшипники ABEC 7, дека с верхним слоем из карбона, симметричная форма с вырезами под колеса
|Материалы изготовления
|Карбон, стеклоткань, бамбук
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Универсальность — для фристайла и круизинга
- Легкость, прочность и маневренность
- Симметричная форма деки
Минусы:
- Из отзывов, новичкам бывает трудно из-за сложности со стабилизацией
Где купить
5. Ridex Breeze
Доска с 96-сантиметровой 8-слойной декой, выполненной из клена. Для лонгборда характерна стабильность и управляемость в поворотах. Мягкие колеса создают комфорт во время катания и сглаживают дорожные неровности, поэтому такая доска подойдет при катании за городом.
Пользователи хвалят лонгборд за удобство и маневренность, прочность подвески, выгодное соотношение цены и качества. Отмечают, что доска хорошо катится даже по тротуарной плитке и стыкам. Однако модель критикуют за мягкие бушинги — резиновые втулки в подвеске, которые делают ход плавным, но снижают отзывчивость доски на резкие повороты.
Характеристики
|Кому подходит
|Для райдеров начального уровня
|Размеры деки и колес
|Дека — 96 × 22,8 см, диаметр колес — 70 мм
|Стили катания
|Круизинг
|Особенности
|Подшипники ABEC, жесткость колес 78A, 8-слойная дека
|Материалы изготовления
|Клен, алюминий, полиуретан
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для катания по городу и за городом
- Колеса, сглаживающие неровности
- По отзывам, хорошее соотношение качества и стоимости
Минусы:
- По мнению пользователей, слишком мягкие бушинги
Где купить
6. Pepper Boards Katana
46-дюймовая доска от российского производителя. Модель отличается легкостью и высокой прочностью. Такой лонгборд можно использовать при любой погоде: он не утратит своих свойств от жары или мороза. В модели используется защита из полиуретана, за счет чего доска выдерживает серьезную ударную нагрузку. У доски симметричная форма, так что она подойдет для дансинга и фристайла. Доска выпускается в трех вариантах жесткости, что позволяет пользователю подобрать модель под свой вес.
Покупатели ценят этот лонгборд за его прочность и легкость, устойчивость к воде и разным погодным условиям. Также отмечается долговечность модели, наличие шкурки на тейлах и легкость в освоении трюков. Однако некоторых отпугивает высокая цена доски.
Характеристики
|Кому подходит
|Для лонгбордистов среднего и продвинутого уровня
|Размеры деки и колес
|Дека — 116 × 24 см, диаметр колес — 62 мм
|Стили катания
|Фристайл, дансинг
|Особенности
|Три варианта жесткости, полиуретановая защита, шкурка на тейлах, дека «сэндвич»
|Материалы изготовления
|Береза, стеклоткань, пластик, полиуретан
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Длинная дека
- Специальная защита от ударов
- Не утрачивает своих свойств от влаги, сильной жары и мороза
Минусы:
- По словам покупателей, высокая цена
Где купить
7. Pepper Boards Inari
48-дюймовая модель того же бренда. Благодаря удлиненной деке, снаряд хорошо подходит новичкам, поскольку отличается устойчивостью и прощает ошибки. Доска в основном предназначена для дансинга, но ее можно использовать и для трюков. В этом лонгборде те же материалы, что у модели Katana, это защищает доску от ударов и неблагоприятных погодных условий. Однако тейлы имеют другую форму — они менее загнуты и короче, зато колесная база — больше. Также в центре доски присутствует прогиб, что облегчает управление.
Пользователям нравится устойчивость и стабильность лонгборда, мягкий накат и хорошая управляемость. Также отмечают удобство при передвижении: на доске не скользит нога. Встречаются мнения, что жесткость деки может сделать лонгборд неудобным для новичков.
Характеристики
|Кому подходит
|Для райдеров любого уровня
|Размеры деки и колес
|Дека — 123 × 24 см, диаметр колес — 70 мм
|Стили катания
|В основном — дансинг, но может подойти для фристайла
|Особенности
|Удлиненная дека «сэндвич», большая колесная база
|Материалы изготовления
|Береза, стеклоткань, пластик, полиуретан
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удлиненная дека
- Защита от ударов и неблагоприятных погодных условий
- Удобство для тренировки новичков
Минусы:
- По мнению некоторых покупателей, слишком жесткая дека
Где купить
8. Pantheon Pranayama
Короткий лонгборд с крупными колесами и низкой декой, что повышает устойчивость снаряда. Модель предназначена для езды на дальние расстояния. На такой доске можно перемещаться и по городу, но в ней нет киктейлов — загнутых вверх кроев, потому будет трудно преодолевать препятствия. Дека изготовлена из 6-слойного клена, который обернут двумя слоями стекловолокна, сверху лонгборд покрыт деревянным шпоном. Модель защищена от влияния погодных условий, но полностью водонепроницаемой все же не является.
Эта доска нравится покупателям благодаря комфорту и устойчивости при катании, большим колесам, компактным размерам и маневренности. Однако некоторые покупатели подчеркивают, что из-за низкой деки лонгборд может цепляться за бордюры.
Характеристики
|Кому подходит
|Для пользователей разного уровня
|Размеры деки и колес
|Дека — 80 × 22,8 см, диаметр колес — 92 мм
|Стили катания
|Езда на дальние расстояния
|Особенности
|Крепление «дроп тру», многослойная низкая дека, отсутствие киктейлов
|Материалы изготовления
|Клен, стекловолокно, ореховый шпон
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для езды на дальние расстояния
- Подходит новичкам
- Большие колеса
Минусы:
- По отзывам, возникают проблемы с преодолением препятствий
Где купить
9. Ridex Canyon
Модель для фрирайда — спуска по крутым склонам. Доска рассчитана на опытных лонгбордистов, но может подойти и некоторым новичкам. 8-слойная дека выполнена из китайского клена, крепления сделаны из алюминия. Для снаряда характерна надежность и маневренность. Благодаря подшипникам ABEC-7 и широким колесам можно быстро разгоняться и сохранять накат, а также преодолевать сложные повороты.
Покупатели отмечают устойчивость и надежность этого лонгборда, быстроту разгона, отличное сцепление и красивый двухцветный дизайн модели. Также в отзывах подчеркивается, что лонгборд может быть сложным для начинающих.
Характеристики
|Кому подходит
|Для спуска по склонам, в основным для опытных райдеров
|Размеры деки и колес
|Дека — 99 × 25 см, диаметр колес — 70 мм
|Стили катания
|Фрирайд
|Особенности
|Подшипники ABEC-7 Chrome, 8-слойная дека, широкие колеса
|Материалы изготовления
|Клен, алюминий, полиуретан
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для катания по крутым склонам
- Надежность и маневренность
- Быстрый разгон
Минусы:
- Из отзывов, подходит не всем начинающим
Где купить
10. Triumf Active TF-4409
Доска для даунхилла — скоростного спуска. Дека снаряда выполнена из 8 слоев клена, крепления изготовлены из алюминия, колеса — из полиуретана. Лонгборд обладает хорошей жесткостью, почти не гнется и способен выдерживать нагрузку до 100 кг. Модель отличается маневренностью и отличной управляемостью. Такой снаряд могут использовать не только опытные райдеры, но и новички.
Пользователи отмечают высокую прочность и устойчивость доски, ее хороший накат, мягкость колес и легкость в управлении. Некоторые покупатели жалуются на люфт в креплениях, из-за чего необходимо затянуть гайки.
Характеристики
|Кому подходит
|Опытные райдеры и новички, желающие осваивать скоростной спуск
|Размеры деки и колес
|Дека — 112 × 23 см, диаметр колес — 70 мм
|Стили катания
|Даунхилл
|Особенности
|Подшипники ABEC 11, 8-слойная дека
|Материалы изготовления
|Клен, алюминий, полиуретан
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит новичкам и опытным лонгбордистам
- Отличная управляемость
- Хорошая жесткость
Минусы:
- Из отзывов, после покупки нужно затянуть гайки для устранения люфта
Где купить
Как выбрать хороший лонгборд
При выборе доски для катания нужно учитывать совокупность различных факторов. Особенно ценными могут стать советы эксперта с опытом в этой сфере.
1. Направление катания
По словам Ксении Курановой — основательницы самарского лонгборд сообщества, чемпионки и призера соревнований по лонгбордингу, у лонгбординга есть несколько основных направлений:
- комфортное катание по городу из точки А в точку Б — крузинг (примечание автора: эксперт предпочитает термин «крузинг», который тоже используется в среде лонгбордистов);
- скоростные спуски — даунхилл и фрирайд;
- трюки и шаги по доске — дансинг и фристайл.
Ксения считает, что найти снаряд, на котором одинаково легко и свободно можно пробовать себя во всех дисциплинах сразу, не получится. Идеально, когда новичок уже знает, к чему в катании лежит душа, но чаще такое понимание приходит в процессе.
2. Размер доски и колес
Эксперт отмечает: «Чем больше доска, тем проще будет на ней держать баланс. Для дансинга классически используются длинные симметричные доски — от 44 дюймов, для фристайла доска может быть короче — 40 или 42 дюйма. Для крузинга можно найти короткие направленные модели в форме “рыбка”, но держать баланс на такой доске будет сложнее. Доски для скоростных спусков — короткие и жесткие.
На «проходимость» доски сильно влияют колеса: чем они больше, тем проще будет держать баланс. Но большие колеса делают лонгборд тяжелым, поэтому важно не переусердствовать. Комфортный для городского катания размер колес 70 мм, но варианты 60 мм и 80 мм тоже подойдут".
3. Подвеска и бушинги
По словам специалистов, на маневренность сильно влияет подвеска и резинки, находящиеся внутри — бушинги. Чем они мягче, тем проще будет поворачивать. Например, замена бушингов на мягкие часто требуется, если доска выбирается для ребенка. Поэтому нужно учитывать, для кого именно приобретается лонгборд, и какова особенность его подвески.
4. Материалы
Наш эксперт подчеркивает: "Деревянные доски очень красивые, но нуждаются в бережном уходе и имеют ограниченный срок службы — даже при бережном хранении они рассыпаются со временем или теряют изначальную форму.
Пластиковые доски популярны у детей, но часто не рассчитаны на вес взрослого. Самые прочные и долговечные — композитные лонгборды, их можно мыть в душе, кататься на них в мороз, ведь они не требуют специального ухода".
5. Форма доски
По словам специалиста нужно уделять внимание и форме доски:
«Они бывают симметричные (их называют “твин тип”) и направленные (у них узкий нос и широкий хвостик — тейл)». Симметричная форма более практичная и универсальная. У такого лонгборда с креплением «топ Маунт» обычно большой удобный тейл, можно ставить ногу на площадку подвески.
Часто встречаются доски «дроп тру» — с отверстиями для крепления подвески сзади и спереди. Сейчас такая форма считается устаревшей. У этих моделей тейлы не функциональные — хрупкие, нога не помещается, можно наступить на колесо. И это блокирует доступ к трюкам. Таких моделей все еще много на рынке, и по легенде они подходят для даунхилла, но в реальности для серьезного скоростного спуска эти доски не актуальны.
Но у этой формы есть один плюс: доски с креплением «дроп тру» облегчают процесс отталкивания — «пуш». В лонгбординге на длинные дистанции (60 или 100 км) это ценится".
Комментарий эксперта
Основательница самарского лонгборд сообщества, чемпионка и призер соревнований по лонгбордингу Ксения Куранова поделилась своим опытом выбора доски и дала полезные советы новичкам:
"Выбор первой доски превращается в сложную задачу, поэтому я бы посоветовала поискать в городе локальное сообщество лонгбордистов и прийти на встречу. Так получится вживую посмотреть разные доски, попробовать покататься и задать вопросы. Этого нельзя сделать в магазине.
Еще можно найти школу или тренера. Обычно тренер предоставляет доску для занятий тем, у кого пока нет своей. Безопасное начало катания с опытным инструктором сведет к минимуму риски травмы и разочарований от неудачи.
Если в городе нет сообщества или тренера, можно поискать лонгборд-чаты в соседних городах или всероссийские. Лонгбордисты — открытые и доброжелательные ребята, которые всегда тепло встречают новичков.
Еще можно попробовать взять доску в городском прокате, но чаще всего, у этого варианта есть минусы: в наличии, как правило, нет досок для дансинга или фристайла, еще доски бывают «сильно уставшие», и это может создать не совсем верное представление о катании в целом.
Когда я выбирала свою первую доску в 2019 году, мне не у кого было спросить совета. Я конспектировала обзоры с Ютуба и чертила формы на полу по параметрам из интернета, чтобы хотя бы примерно понять, как эти доски выглядят в реальной жизни.
Если бы я выбирала доску сейчас, первым делом искала тренера или сообщество: обмен опытом — короткий путь к успешной покупке. На что я бы обратила внимание, будь новичком:
- На форму — рекомендую симметричную.
- На размер колес: 65—70 мм хороший выбор.
- На крепление подвески: лучше «топ Маунт» — снизу доски, без отверстий в тейлах.
- Держала бы в голове, что чем больше доска, тем проще держать баланс, так что лучше выбрать размер от 42 дюймов, можно больше — 44, 46 или 48, такие доски подойдут и для трюков, и для комфортного катания по городу.
Мой совет — рассматривать не только новые доски из магазинов или маркетплейсов, но и вторичный рынок. Часто очень хороший снаряд получается найти именно «с рук». Сразу скажу, что это нормально, если первая доска окажется не идеальной: для выбора «своего» снаряда требуется опыт, которого естественно не хватает на старте. Именно поэтому я очень советую сразу искать коммьюнити для обмена опытом".
Обзор лучших лонгбордов
Выбор лонгборда представляет собой симбиоз из рекомендаций экспертов, популярности моделей, личных предпочтений покупателей, а также соотношения цены и качества товара. По мнению автора, лучшими являются следующие доски:
|Street Hit
|Модель для начинающих и опытных круизеров
|Termit Pintail
|Лонгборд для круизеров среднего уровня
|Khepri Pangu II
|Доска для фристайла и дансинга, подойдет райдерам с разным опытом
|Khepri Nuwa
|Доска для фристайла и круизинга, рассчитанная на опытных лонгбордистов
|Ridex Breeze
|Модель для круизинга, ориентированная на новичков
|Pepper Boards Katana
|Лонгборд, который не боится воды, палящего солнца и сильного мороза
|Pepper Boards Inari
|Лонгборд с удлиненной декой и большой колесной базой
|Pantheon Pranayama
|Доска для езды на дальние расстояния
|Ridex Canyon
|Модель для катания по крутым склонам
|Triumf Active TF-4409
|Лонгборд для скоростного спуска
Вопросы и ответы
При желании приобрести лонгборд возникают вопросы, связанные не только с выбором оптимального снаряда. Например, начинающих райдеров интересуют особенности таких досок и советы по катанию.
Чем лонгборд отличается от скейтборда?
Прежде всего, это касается длины и формы доски. Обычно лонгборды длиннее и шире, не зря дословно с английского такой снаряд переводится как «длинная доска». Благодаря такой форме повышается плавность и устойчивость хода. Лонгборды могут применяться для обычной езды по городу и перемещений на дальние расстояния.
Также в «длинных досках» часто используются мягкие колеса и специальные подвески, что снижает нагрузку на ноги и позволяет развивать более высокую скорость. Скейтборды же более маневренны, они лучше подходят для трюков и прыжков, поэтому пользуются большей популярностью у любителей экстремального катания.
Как научиться кататься на лонгборде?
Лучше всего учиться кататься с тренером или опытным инструктором. Также в этом помогут сообщества лонгбордистов. Чтобы приступить к занятиям, необходимо выбрать доску. Далее нужно найти место для тренировок — желательно использовать для этого ровную поверхность.
Сначала нужно научиться правильно стоять на доске и держать равновесие, а уже потом — переходить к езде. Также необходимо попробовать толчки, чтобы почувствовать, как лонгборд реагирует на движения.
Лучше всего учиться под чьим-то руководством, чтобы избежать травм и быстрее добиться результата.
Автор: Евгений Панычев