Как не набрать вес на отдыхе: 5 простых привычек, чтобы потом себя не винить

Чтобы этого избежать, старайтесь придерживаться примерного расписания. Даже если вы в другой стране и с другим графиком жизни — постарайтесь есть примерно в одно и то же время. Это помогает организму лучше переваривать пищу, улучшает обмен веществ и снижает риск импульсивных перекусов. Не нужно составлять детальное меню на неделю вперед или считать калории. Просто заранее подумайте, где будете завтракать, что можно съесть на обед и как организовать ужин так, чтобы он не был слишком поздним. Такой подход дает чувство контроля и помогает предотвратить срывы.