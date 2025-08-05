Лучший протеин для похудения в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В статье — обзор лучших вариантов протеина для похудения в 2025 году. Мы посмотрели на состав, питательную ценность, репутацию бренда, а еще сравнили вкус, форму выпуска и цену. Оценивали, насколько удобно использовать продукт на практике и есть ли у него дополнительные плюсы вроде витаминов или жиросжигателей. Получилась подборка, где можно найти решение под разный бюджет и задачи: от легкой коррекции веса до полноценной поддержки при тренировках.
Рейтинг топ-10 лучших протеинов для похудения
Протеин — это та же самая пищевая составляющая, белок, который мы получаем с едой и который помогает телу восстанавливаться и не терять мышцы. Обычно протеиновые смеси связывают с набором массы, но в период похудения они тоже могут быть полезными. При этом важно понимать: сам по себе протеин не сжигает жир. Чтобы похудеть, нужно соблюдать дефицит калорий, а протеин лишь помогает делать это без потерь для здоровья.
1. Scitec Nutrition 100% Hydro Isolate
Гидролизованный сывороточный изолят — это высокоочищенная форма белка, частично расщепленная ферментами, что ускоряет его усвоение и снижает нагрузку на пищеварение. В составе пудры — 19 г белка на порцию и почти нулевой сахар, что делает ее идеальной для дефицитных диет. Небольшой объем порционной ложки (23 г) удобно вписать в рацион перед тренировкой или в в качестве перекуса без жира и лишних калорий.
В отзывах польза отмечается спортсменами и худеющими: многие хвалят быструю усвояемость и мягкий эффект на желудок, что особенно важно при диете. Некоторые упоминают сладковатое послевкусие или чувствительность к подсластителям, но большинство отмечают, что гладкая текстура и чистый состав помогают держать уровень белка без лишних калорий.
Характеристики
|Вид белка
|Гидролизованный изолят
|Калорийность на порцию
|86 ккал
|Вкус
|Шоколад
|Страна производства
|Венгрия
|Вес упаковки
|2000 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Ультрабыстрое усвоение
- Минимальное содержание сахара
- Высокий процент белка в порции
- Подходит для низкоуглеводных диет
- Без глютена и пальмового масла
- Богатый аминокислотный профиль
- Подходит для сушки и контроля веса
- Хорошо растворяется в воде
Минусы:
- Возможна чувствительность к подсластителям
- Могут оставаться комки при длительном хранении
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2. Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey
Один из самых узнаваемых брендов на рынке спортивного питания предлагает концентрат и изолят сывороточного белка с высокой биодоступностью и удобной порцией — 31 г. В составе 24 г белка, около 1 г жира и 2 г углеводов, что делает вариант подходящим при дефиците калорий. Ванильный вкус не приторный, а структура легко растворяется даже в холодной воде. Присутствуют добавленные ферменты для комфортного пищеварения, что особенно актуально при частом приеме.
В отзывах часто подчеркивают, что смесь легко разводится и не оседает на дне шейкера. Некоторые пользователи упоминают выраженный аромат ванили, который может показаться слишком насыщенным, но большинство отмечает хорошую переносимость и удобство использования в качестве перекуса. Те, кто уже знаком с этим протеином, нередко возвращаются к нему за стабильным качеством и предсказуемым эффектом.
Характеристики
|Вид белка
|Сывороточный концентрат и изолят
|Калорийность на порцию
|110 ккал
|Вкус
|Французский ванильный крем
|Страна производства
|США
|Вес упаковки
|907 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая концентрация белка на порцию
- Подходит для низкоуглеводного рациона
- Хорошая растворимость без комков
- Универсален для разных целей
- Легко контролировать калории в рамках дефицита
Минусы:
- Не всем нравится запах после вскрытия
- Цена выше средней по рынку
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3. Rule 1 Casein Protein
Казеиновая формула с медленным высвобождением белка идеально подходит для вечернего приема. Содержит 25 г мицеллярного белка на 120 ккал. Такой тип белка переваривается значительно дольше, чем сывороточный, что помогает контролировать аппетит в вечерние часы и предотвращает катаболизм во время сна. В составе нет сахара и трансжиров, а общая доля углеводов не превышает 3 г, что делает этот продукт безопасным для рациона с ограничением калорий.
Из комментариев видно, что смесь дает плотную и насыщенную консистенцию, а также легко растворяется без образования комков. Многим нравится насыщенный вкус, хотя некоторые считают его слишком сладким. Пользователи также подчеркивают высокое качество упаковки и полную герметичность, а сравнение с более дорогими брендами показывает, что качество остается на уровне, но по более доступной цене.
Характеристики
|Вид белка
|Мицеллярный казеин
|Калорийность на порцию
|120 ккал
|Вкус
|Шоколадная помадка
|Страна производства
|США
|Вес упаковки
|910 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для вечернего приема благодаря замедленному усвоению
- Поддерживает длительное чувство насыщения
- Высокая концентрация аминокислот в одной порции
- Не содержит глютена и сахара
- Часто хвалят за плотную и густую консистенцию
Минусы:
- Некоторым пользователям не подходит из-за возможной тяжести в желудке
- Требует шейкера для однородной текстуры
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4. Ultimate Nutrition Prostar 100% Whey Protein
Сбалансированная формула без сахара и с минимальной долей жира. В составе — комбинация изолята, концентрата и пептидов, благодаря чему смесь усваивается быстро, насыщает и не вызывает тяжести. Уровень белка — 25 г на порцию при скромных 120 ккал и всего 2 г углеводов. Это делает порошок удобным решением в рамках плана снижения веса, особенно если принимать его вместо перекуса или в окно после тренировки. Форма легко растворяется, не оставляя комков, можно смешивать и с водой, и с молоком.
Отзывы в основном положительные — хвалят вкус, консистенцию и то, как протеин ведет себя в шейкере. Некоторые отмечают, что он не слишком сладкий, что удобно при использовании в домашних десертах. Тем, кто выбирает вариант на каждый день, удобно, что упаковка рассчитана примерно на два с половиной месяца при умеренном использовании.
Характеристики
|Вид белка
|Смесь из изолята, концентрата и пептидов сывороточного белка
|Калорийность на порцию
|120 ккал
|Вкус
|Малина
|Страна производства
|США
|Вес упаковки
|2390 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая доля белка при низкой калорийности
- Универсальный состав с тремя видами белка
- Хорошо растворяется в любой жидкости
- Практичный формат для регулярного использования
- Мягкий вкус подходит для замены перекуса
Минусы:
- Некоторым кажется слишком сладким
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5. Maxler Ultra Whey
Состав этой формулы — смесь концентрата и изолята сывороточного белка, в каждой порции содержится 22 г белка при минимуме углеводов и жиров. Модель обогащена мультиферментным комплексом, который облегчает усвоение и снижает риск вздутия — особенно важно на низкокалорийной диете. Белок быстро усваивается благодаря ультрафильтрации. Его можно принимать после тренировки или вместо перекуса. При объеме банки в 1500 г упаковки хватает примерно на 68 порций, что удобно для регулярного контроля веса.
Из отзывов, напиток хорошо растворяется, не пенится и сохраняет насыщенный вкус даже на воде — клубничный коктейль ощущается натуральным, а не приторным. Многие выбирают его за мягкое воздействие на желудок и ощущение сытости после приема. Пользователи с опытом отмечают: состав помогает держать уровень аминокислот и белка в норме, что особенно актуально при похудении и высоких нагрузках.
Характеристики
|Вид белка
|Сывороточный концентрат и изолят
|Калорийность на порцию
|113 ккал
|Вкус
|Клубничный молочный коктейль
|Страна производства
|Германия
|Вес упаковки
|1500 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокое содержание белка на порцию
- Ускоренное усвоение благодаря мультиферментному комплексу
- Хорошая растворимость даже без шейкера
- Подходит для регулярного приема при похудении
- Яркий вкус без приторности
Минусы:
- Для некоторых пользователей вкус может показаться сладким
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6. Prime Kraft Whey
Смесь концентрата и изолята сывороточного белка, обогащенная витаминами и минералами. Подходит для контроля веса: в одной порции 23 г белка, всего 120 ккал и минимальное количество жиров и сахара. Благодаря быстрому усвоению (до двух часов) и аминокислотному профилю, напиток помогает восполнять белковый дефицит, особенно в периоды дефицита калорий. Часто используется на сушке или в качестве перекуса между приемами пищи.
Покупатели часто отмечают приятный вкус и хорошую растворимость, хотя встречаются жалобы на излишнюю пену и «песчаную» текстуру. Есть и недовольства нестабильностью качества — у некоторых пользователей порошок вызывал дискомфорт. Тем не менее, этот продукт остается популярным среди тех, кто ищет бюджетное белковое питание с поддержкой витаминов в рационе.
Характеристики
|Вид белка
|Сывороточный концентрат и изолят
|Калорийность на порцию
|120 ккал
|Вкус
|Клубника-банан
|Страна производства
|Россия
|Вес упаковки
|900 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокое содержание белка при низкой калорийности
- Быстро усваивается и не вызывает тяжести
- Обогащен витаминами и минералами
- Часто используют как диетическую замену перекуса
- Приятный вкус, особенно при разведении с молоком
Минусы:
- Сильное пенообразование при смешивании
- Попадаются жалобы на нерастворимые комочки
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7. Galvanize Max Whey Pro Bottle
Порошок на основе концентрата и изолята сывороточного белка с добавлением ферментов DigeZyme предназначен для быстрого усвоения и легкой переносимости. Формула идеальна для диет с дефицитом калорий — помогает поддерживать уровень белка без нагрузки на пищеварение. Мерная ложка на порцию в комплекте делает добавку практичной для ежедневного использования.
В отзывах пишут, что порошок быстро растворяется и обладает насыщенным вкусом даже на воде — это удобно в процессе похудения, когда хочется получить приятный перекус с минимумом углеводов. Часто отмечают жиросжигающий эффект без тяжести в животе. Однако некоторые пользователи жалуются на слишком сладкий привкус или аллергические реакции на подсластители — такой момент стоит проверить заранее.
Характеристики
|Вид белка
|Сывороточный концентрат и изолят
|Калорийность на порцию
|120 ккал
|Вкус
|Лимонный чизкейк
|Страна производства
|Венгрия
|Вес упаковки
|900 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Быстро растворяется и не оставляет комков
- Обогащен пищеварительными ферментами
- Подходит для низкоуглеводной диеты
- Широкая линейка вкусов
- Оптимален в качестве замены перекуса
- Хорошо усваивается даже при чувствительном ЖКТ
Минусы:
- Некоторым вкус может показаться приторным
- Возможна индивидуальная реакция на подсластители
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8. Soul Way Whey Protein
В составе — сывороточный концентрат, изолят и минералы (цинк, магний, селен, железо) — сочетание обеспечивает быстрый приток аминокислот и поддержку мышечного восстановления при дефиците калорий. Объем в 900 г рассчитан на 30 порций, каждая из которых содержит около 20 г белка и всего 1 г жира — это делает порошок удобным вариантом для снижения веса, когда важно получить белок без лишних калорий. Натуральные ароматизаторы и эксклюзивные вкусы помогают разнообразить рацион и избежать ощущения диеты.
По отзывам, продукт хвалят за надежную упаковку и насыщенный, яркий вкус, который можно воспринимать как десерт. Пользователи отмечают отличную растворимость, но некоторые жалуются на излишнюю сладость или странную горечь. Есть единичные нарекания на качество отдельных партий.
Характеристики
|Вид белка
|Сывороточный концентрат и изолят
|Калорийность на порцию
|Около 120 ккал
|Вкус
|Клубничный
|Страна производства
|Россия
|Вес упаковки
|900 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Быстро растворяется даже в воде
- Яркий сладкий вкус нравится многим
- Натуральные ароматизаторы
- Полный профиль аминокислот плюс минералы
- Упаковка отлично сохраняет свежесть
Минусы:
- Возможны проблемы с растворением (комочки)
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9. Natural Power Vegan Protein
Растительный протеин сочетает в себе изолят сои, рисовый и гороховый белок. Благодаря такому составу продукт не содержит лактозу и подходит тем, кто придерживается веганского рациона или ищет альтернативу молочным протеинам. В одной порции — 25 граммов белка при минимуме жиров и сахаров, что делает его подходящим решением в период снижения веса, особенно при ограничении калорий.
Пользователи отмечают высокую питательность смеси, удобство в использовании и легкое усвоение. На вкус чаще всего жалуются — описывают как «нейтральный» или «гороховый», но советуют смешивать с растительным молоком или фруктами. Среди плюсов называют отсутствие тяжести и аллергенов, а также полезный состав с добавлением аминокислот.
Характеристики
|Вид белка
|Изолят соевого белка с добавлением растительных белков (рис и горох)
|Калорийность на порцию
|113 Ккал
|Вкус
|Ваниль
|Страна производства
|Австрия
|Вес упаковки
|500 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая концентрация растительного белка
- Подходит для веганов и людей с непереносимостью лактозы
- Минимум сахара и жира для контроля веса
- Дополнен комплексом незаменимых аминокислот
Минусы:
- Нейтральный вкус требует дополнений
- Порошок плохо растворяется без шейкера или блендера
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10. Supptrue Soy Isolate
Вариант на основе соевого белка можно использовать веганам, а также тем, кто исключает молочные продукты. Формула содержит минимум жиров и углеводов — всего около 98 ккал на порцию, что делает его удобным решением при контроле веса. Соотношение макронутриентов позволяет использовать порошок в качестве перекуса или дополнения к рациону в периоды дефицита.
Судя по отзывам, этот продукт чаще всего выбирают из-за невысокой цены и состава без лишних добавок. Покупатели по-разному оценивают вкус — кому-то он напоминает сухое молоко или детское питание, а кто-то жалуется на слабый аромат и невыраженный вкус. В целом, те, кто ставит во главу угла именно белок и простоту, считают вариант рабочим и удобным для ежедневного приема при похудении.
Характеристики
|Вид белка
|Соевый изолят
|Калорийность на порцию
|98 ккал
|Вкус
|Малина
|Страна производства
|Россия
|Вес упаковки
|1000 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для растительного рациона
- Не содержит молочных компонентов
- Низкая калорийность на порцию
- Приемлемая стоимость
- Можно использовать как перекус при диете
Минусы:
- Бывают проблемы с растворимостью
- Не всегда есть мерная ложка в комплекте
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Как выбрать хороший протеин для похудения для женщин и мужчин
Протеин может быть полезной частью рациона при дефиците калорий. Чтобы добавка действительно соответствовала задачам снижения веса, стоит обратить внимание на несколько важных критериев при покупке.
1. Биологическая ценность и источник белка
Организм лучше перерабатывает сывороточный изолят, он быстро поступает в кровь и поддерживает мышцы после тренировки. Вегетарианцам и тем, кто испытывает непереносимость лактозы, стоит обратить внимание на растительные варианты, которые тоже могут иметь высокую биодоступность при грамотных формулах.
Обратите внимание на маркировку: «изолят» и «гидролизат» говорят о минимальном количестве углеводов и жиров, что особенно важно при похудении. Но у растительных продуктов должно быть подтверждение отсутствия тяжелых примесей — например, пестицидов или ГМО. Только чистый и безопасный источник обеспечит пользу, а не усугубит чувствительность организма.
2. Минимум добавок и добавленных подсластителей
Для снижения веса важно, чтобы протеин не содержал лишней химии — усилителей вкуса, искусственных красителей, сахарозаменителей в избыточном количестве. Чем короче и понятнее список ингредиентов, тем меньше риск реакции организма и лишних калорий.
Если производитель использует сахарозаменители вроде сукралозы или ацесульфама, убедитесь, что их количество минимально или при необходимости выберите вариант без вкусовых добавок. Это снижает риск дискомфорта со стороны ЖКТ и делает продукт более безопасным при регулярном употреблении.
3. Количество белка и размер порции
При похудении желательно выбирать порошок, где одна порция содержит от 20 до 30 г чистого белка. Такой объем обеспечит требуемый анаболический ответ, не превращая коктейль в перекус или источник лишних калорий.
Проверяйте, сколько граммов порция занимает и сколько в ней белка. Чем меньше жира и углеводов, тем точнее вы сможете контролировать дневную норму при дефиците калорий. Это позволит поддержать достаточный уровень аминокислот в рационе и снизит риски потери мышечной массы.
4. Репутация бренда и сертификация качества
Важно выбирать продукты от компаний, которые проходят лабораторные тесты, имеют сертификаты качества и прозрачность состава. Независимый анализ гарантирует, что вы покупаете то, что написано на упаковке.
Изучите отзывы профессиональных атлетов и опыт тех, кто действительно худеет с этим продуктом. Наличие GMP-стандарта или проверка третьими сторонами — еще один плюс, подтверждающий, что производство соответствует нормам и этичности.
5. Удобство применения и вкус
Если протеин неудобно растворяется или имеет неприятный вкус, вы скорее забросите его использование, даже если он соответствует всем остальным критериям. Важно, чтобы продукт легко смешивался в шейкере и имел умеренную палитру вкусов — ваниль, натуральный шоколад, легкую ягоду без неприятного послевкусия.
Подумайте о формате: удобные порционные пакетики могут пригодиться тем, кто часто тренируется вне дома. А возможность смешивать с водой, молоком или растительными напитками расширяет применение продукта и помогает адаптировать его под ваш рацион.
Комментарий тренера
Специально для нашего материала свое мнение высказала Елена Калинина — сертифицированный тренер с более чем 10-летним опытом и участница соревнований по фитнес-бикини. Она рассказала, какие особенности протеина важно учитывать и как избежать типичных ошибок при его использовании:
"Я всегда обращаю внимание на то, как организм реагирует на конкретный состав. Для многих женщин важно, чтобы продукт не вызывал отеков или пищеварительных нарушений. Тогда как мужчины часто следят за максимальной дозой белка, минимизируя углеводы. Но независимо от пола, хороший протеин — это, прежде всего, его совместимость с личными потребностями и привычным рационом.
Еще один важный нюанс: частота употребления. Ни в коем случае не заменяйте два приема пищи протеиновым коктейлем. Коктейль — дополняющая мера для метаболизма и восстановления, а не главное в рационе. В моем опыте самые устойчивые результаты достигаются теми, кто грамотно сочетает качественный протеин, разнообразное питание и адекватные тренировки".
Обзор лучших протеинов для похудения
Мы собрали 10 продуктов, которые подходят для снижения веса — с учетом состава, калорийности, отзывов и удобства использования. В подборке есть и классические сывороточные формулы, и растительные аналоги, и даже казеин для вечернего приема. Краткая сводка по каждому варианту, чтобы выбрать было проще.
|Scitec Nutrition 100% Hydro Isolate
|Гидролизат с ультрабыстрым усвоением, почти без сахара и жира
|Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey
|Надежный бренд с хорошим составом и проверенной эффективностью
|Rule 1 Casein Protein
|Мицеллярный казеин для вечернего приема, подходит при длительных перерывах в еде
|Ultimate Nutrition Prostar 100% Whey Protein
|Три вида белка в составе и высокая доля протеина на порцию
|Maxler Ultra Whey
|Мягкое действие на желудок и насыщенный вкус без перегруза
|Prime Kraft Whey
|Бюджетный вариант с добавленными витаминами и быстрым усвоением
|Galvanize Max Whey Pro Bottle
|С пищеварительными ферментами и вкусом, который ощущается даже на воде
|Soul Way Whey Protein
|Укреплен минералами, удобно использовать как замену перекуса
|Natural Power Vegan Protein
|Растительный белок с минимальной калорийностью и полным аминокислотным профилем
|Supptrue Soy Isolate
|Простой соевый изолят для веганов и тех, кто исключает молочные продукты
Вопросы и ответы
В этом разделе мы собрали самые частые вопросы, которые возникают у тех, кто только начинает использовать спортивное питание для снижения веса. Разбираемся, действительно ли протеин помогает без зала и как грамотно встроить его в режим дня.
Можно ли принимать протеин для похудения без тренировок?
Технически — да, но практической пользы от этого немного. Протеин сам по себе не сжигает жир и не ускоряет метаболизм. Без регулярной физической активности организм не будет направлять аминокислоты на восстановление мышц и лишние калории из порошка могут просто откладываться. В рационе без тренировок белок лучше получать из привычной еды, а спортивные добавки оставить для периодов активности.
Как правильно пить протеин для похудения?
Если ваша цель — сбросить вес, важно учитывать общий суточный рацион. Протеиновый коктейль стоит употреблять после тренировки, чтобы поддержать мышцы, или между приемами пищи, если не удается добрать норму белка. Разводить порошок лучше на воде или растительном молоке, чтобы не увеличивать калорийность. Главное — вписать добавку в общий план питания, а не использовать ее как замену полноценного обеда или ужина.