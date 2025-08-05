Лучший протеин для похудения в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Протеин — это та же самая пищевая составляющая, белок, который мы получаем с едой и который помогает телу восстанавливаться и не терять мышцы. Обычно протеиновые смеси связывают с набором массы, но в период похудения они тоже могут быть полезными. При этом важно понимать: сам по себе протеин не сжигает жир. Чтобы похудеть, нужно соблюдать дефицит калорий, а протеин лишь помогает делать это без потерь для здоровья.