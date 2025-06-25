Худейте в удовольствие: 5 летних привычек для стройного тела

Лето — не повод откладывать похудение на потом. Наоборот, это время, когда можно сделать процесс легким и комфортным. Меньше хочется тяжелой еды, больше возможностей для активности на свежем воздухе. Да и мотивация выглядеть хорошо в купальнике или шортах растет сама собой. Вот пять простых, но эффективных привычек, которые помогут вам терять вес даже в самый знойный день — без строгих диет и изнурительных тренировок.