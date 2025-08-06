5 причин, почему колени болят после тренировки — и простые способы все исправить

Без разминки синовиальная жидкость в суставе не успевает распределиться, а мышцы остаются «холодными» и менее эластичными. Это повышает риск микроразрывов и воспалений. Заминка же способствует выведению молочной кислоты и улучшает кровообращение в тканях. Простые упражнения на растяжку, легкий бег и вращения суставов готовят колени к работе и снижают риск неприятных ощущений. Уделяйте разминке хотя бы 8−10 минут — это небольшая цена за здоровые колени и комфортные тренировки.