Как перестать постоянно думать о еде: 6 шагов на пути к свободе

Частые походы к холодильнику — это не всегда про слабую силу воли. Чаще это сигнал от организма или мозга: не хватает питательных веществ, воды, сна или спокойствия. Иногда в дело вмешиваются привычки — и рука тянется к еде автоматически. Хорошая новость в том, что это можно изменить. В этой статье — простые шаги, которые помогут перестать думать о еде каждые пять минут и вернуть контроль над аппетитом.