5 коварных продуктов, которые мешают сбросить вес

В таких продуктах на порцию может быть до 20 граммов сахара — это почти как в сладкой газировке. А сахар вызывает резкие скачки инсулина, которые ведут к накоплению жира, особенно в области живота. Даже если вы не худеете, но хотите держать тело в тонусе, выбирайте натуральные йогурты без добавок, с пометкой «0% жирности».