5 коварных продуктов, которые мешают сбросить вес

В мире фитнеса и правильного питания много мифов. Кажется, что если продукт позиционируется как «здоровый», он автоматически подходит для поддержания формы. Но маркетинг часто обманывает. Некоторые продукты, которые вы считаете безвредными, на самом деле мешают сжиганию жира, провоцируют отеки, замедляют метаболизм и повышают аппетит. Ниже — пять таких «врагов» фигуры, которые стоит пересмотреть в своем рационе.
Йогурты: питьевые или с добавками
Многие считают йогурт идеальным перекусом: белок, кальций, живые бактерии. Но только не в случае с теми, что стоят на полке с яркими этикетками и вкусами вроде «клубника-банан» или «манго-маракуйя».
В таких продуктах на порцию может быть до 20 граммов сахара — это почти как в сладкой газировке. А сахар вызывает резкие скачки инсулина, которые ведут к накоплению жира, особенно в области живота. Даже если вы не худеете, но хотите держать тело в тонусе, выбирайте натуральные йогурты без добавок, с пометкой «0% жирности».
Белый хлеб и выпечка из муки высшего сорта
Белый хлеб на завтрак — это ловушка для метаболизма. Мука высшего сорта быстро усваивается, превращаясь в глюкозу. Это резко повышает уровень сахара в крови, после чего он также резко падает — и вы чувствуете усталость, раздражительность и тягу к сладкому.
Постоянное употребление таких продуктов ведет к инсулинорезистентности и набору веса. Лучше замените белый хлеб на цельнозерновой, ржаной или изделия из отрубей. Они дольше перевариваются, дают чувство насыщения и не провоцируют всплески инсулина.
Готовые смузи и протеиновые коктейли с добавками
Готовые смузи из магазина содержат концентрированные соки, сахар, ароматизаторы и консерванты. Один стакан может содержать больше сахара, чем банка колы. То же самое касается дешевых протеиновых коктейлей с ароматизаторами. Часто в них больше углеводов и искусственных добавок, чем натурального белка.
Если вы хотите пить смузи — делайте их сами из свежих овощей, фруктов и натурального йогурта или белкового порошка без вкусовых добавок.
Спортивные энергетики и изотоники
Большинство энергетиков содержат огромное количество сахара, кофеина и химических стимуляторов. Даже изотоники, которые рекламируют для восстановления электролитов, часто перегружены сахаром. Вашему телу достаточно чистой воды и, возможно, щепотки соли с лимоном после интенсивной тренировки.
Энергетики уместны только при экстремальных нагрузках — например, марафонах или соревнованиях. В остальных случаях они только добавляют пустые калории и вредят сердцу.
Продукты с маркировкой «Без сахара»
Большинство таких продуктов содержат искусственные подсластители — аспартам, сукралозу, сорбит. Калорий нет, зато есть подвох: они сладкие на вкус, но не дают энергии. Мозг чувствует сладкое — и ждет глюкозу. А ее нет. В итоге он начинает требовать настоящего сахара, и тяга к сладкому только растет.
Исследования показывают, что регулярное употребление таких продуктов может нарушать работу кишечника, менять микробиоту и повышать риск ожирения. Лучше выбирать натуральные источники сладости — фрукты, сухофрукты, мед в умеренных количествах. Главное — не заменять одно на другое, а переучивать вкусовые предпочтения.
Даже самые эффективные упражнения не компенсируют постоянное употребление продуктов, которые провоцируют задержку жидкости в организме и приводят к набору веса. Возьмите за правило читать состав, избегать скрытых сахаров, выбирать цельные продукты. Тогда изменения начнутся быстрее, чем вы ожидаете: не только фигура подтянется, но также появятся бодрость, ясность мыслей и хорошее настроение.