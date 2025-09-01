Как накачать ягодицы без приседаний: 5 домашних упражнений без инвентаря

Многие годы приседания считались незаменимым упражнением, но сегодня все больше людей ищут альтернативы, особенно если есть ограничения по здоровью или просто желание разнообразить тренировочный процесс. Предлагаем вам пять эффективных упражнений, которые можно выполнять дома без сложного инвентаря. Они задействуют ягодичные мышцы и улучшают общий тонус тела. Главное — делать их регулярно и с правильной техникой.