Топ-3 вида спорта, которые сжигают жир быстрее всего

Бокс давно перестал быть только спортом для ринга — сегодня это один из самых популярных способов быстро сжечь калории. За час интенсивной тренировки с мешком и скакалкой можно потратить от 700 до 900 калорий. Это даже больше, чем при беге или плавании, потому что нагрузка идет сразу на все тело: удары работают на мышцы рук и плеч, уклоны и шаги — на ноги и ягодицы, а пресс остается в напряжении на протяжении всей сессии.