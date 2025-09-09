Ричмонд
Топ-3 вида спорта, которые сжигают жир быстрее всего

Ходьба и йога полезны, но для быстрого жиросжигания нужны более энергозатратные нагрузки. Спорт, где задействованы все мышцы и пульс держится на высоком уровне, помогает тратить сотни калорий всего за час.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Натали Портман перед журналистами
Натали Портман предпочитает заниматься бегом для поддержания идеальной фигуры.Источник: Legion-Media

Не каждый вид спорта одинаково влияет на фигуру: где-то акцент идет на выносливость, где-то — на силу или гибкость. Но есть дисциплины, которые особенно эффективны именно для жиросжигания. Их выбирают как профессиональные спортсмены, так и знаменитости, которым нужно быстро прийти в форму к съемкам или концертам. В этом материале — три вида спорта, которые считаются самыми эффективными, поскольку дают результат быстрее всего.

Бег: доступный способ сжигать жир

Дженнифер Энистон и Натали Портман
Дженнифер Энистон и Натали Портман делали ставку на бег, чтобы сбросить вес и держать себя в форме.Источник: Легион/Соцсети

Бег остается самым простым и доступным видом жиросжигающей нагрузки. В среднем человек весом 70 кг тратит от 500 до 700 калорий за час пробежки. Для сравнения: час йоги «съедает» около 200 калорий, а спокойная прогулка — всего 150. То есть бег расходует энергию в 3−4 раза активнее, чем многие привычные занятия, и именно поэтому его используют для снижения веса.

Во время пробежки работают мышцы ног, пресса и спины, ускоряется обмен веществ и запускается эффект «дожигания» — калории продолжают расходоваться ещё несколько часов после тренировки.

Звезды тоже часто выбирают бег. Например, Дженнифер Энистон рассказывала, что часто чередует пробежки и силовые тренировки, чтобы поддерживать фигуру. Кевин Харт регулярно выходит на утренние забеги и даже участвовал в Нью-Йоркском марафоне. А Натали Портман при подготовке к роли в «Черном лебеде» делала ставку именно на бег, чтобы быстро сбросить вес.

При этом бег легко адаптировать под себя: начинающим достаточно 20−30 минут трусцы три раза в неделю, а для продвинутых подойдет интервальный формат с чередованием ускорений и восстановления. Такой подход помогает быстрее сжигать жир, чем равномерная монотонная пробежка.

Плавание: нагрузка на все тело

Хью Джекман и Майкл Фелпс
Хью Джекман занимается плаваньем для поддержания формы, а Майкл Фелпс признавался, что во время подготовки к соревнованиям сжигал до 4000 калорий только в воде.Источник: Легион/Соцсети

Плавание считается одним из самых «долгоиграющих» способов сжигать калории. За час активного плавания человек весом 70 кг тратит в среднем 600−800 калорий — примерно столько же, сколько при беге на высокой скорости, но при этом без удара по суставам. Вода создает естественное сопротивление, и каждое движение работает как силовое упражнение.

Особенность плавания в том, что одновременно задействованы руки, ноги, пресс и спина. Такой формат сочетает кардио и силовую нагрузку: тело тратит энергию на поддержание дыхания и постоянную работу мышц. В результате жир уходит равномерно, а фигура становится подтянутой и сбалансированной.

Не случайно многие звезды выбирают именно бассейн. Хью Джекман признавался, что регулярно плавает для поддержания формы и подготовки к ролям. Кортни Кардашьян в интервью говорила, что плавание помогает ей держать тонус, не перегружая тело. А Майкл Фелпс — олимпийский чемпион — приводил показательный факт: во время подготовки к соревнованиям он сжигал до 4000 калорий только в воде.

Бокс: интенсивность и работа всех мышц

Зендея и Джиджи Хадид на фотосессии
Зендея и Джиджи Хадид выбирают бокс для поддержания идеальной формы.Источник: Соцсети

Бокс давно перестал быть только спортом для ринга — сегодня это один из самых популярных способов быстро сжечь калории. За час интенсивной тренировки с мешком и скакалкой можно потратить от 700 до 900 калорий. Это даже больше, чем при беге или плавании, потому что нагрузка идет сразу на все тело: удары работают на мышцы рук и плеч, уклоны и шаги — на ноги и ягодицы, а пресс остается в напряжении на протяжении всей сессии.

Помимо жиросжигания, бокс тренирует выносливость и координацию. Высокая интенсивность не оставляет организму времени на «экономию энергии» — пульс постоянно держится в зоне сжигания жира. При этом такой спорт помогает еще и разгрузить психику: удары по мешку снимают стресс не хуже, чем медитация.

Звезды давно оценили этот формат. Джиджи Хадид рассказывала, что именно бокс сделал ее фигуру более подтянутой. Адриана Лима много лет готовилась к показам Victoria’s Secret, комбинируя бокс и скакалку. А Зендея признавалась, что выбирает бокс не только ради формы, но и как способ справляться с тревожностью.

Бег, плавание и бокс работают по-разному, но объединяет их одно — высокая интенсивность и вовлечение всего тела. Бег доступен и помогает держать форму даже без спортзала, плавание сочетает кардио и силовую нагрузку, а бокс дает максимум энергии и сжигает рекордное количество калорий. Эти виды спорта остаются самыми быстрыми способами запустить жиросжигание и при этом приносят удовольствие, что делает результат более устойчивым.

