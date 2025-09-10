Спортивный массаж: когда нужен и как правильно его делать

«Спортивный массаж идеально подходит активным людям, занимающимся спортом профессионально или интенсивно тренирующимся. Всем остальным он тоже полезен, но ходить на него регулярно им не обязательно. Я сам хожу на массаж еженедельно уже много лет подряд, чтобы держать тело в тонусе».