Звезды против диет: как Марго Робби и Эмма Стоун остаются в форме без ограничений в еде

Еще недавно актрисы признавались, что ради съемок садились на экстремальные диеты и неделями ели только салаты. Но все чаще звезды говорят о том, что не готовы жертвовать ментальным и физическим здоровьем ради идеального пресса. Вместо голода и запретов они выбирают спорт, активность и гибкий рацион питания. Этот сдвиг стал важным сигналом: красота все меньше ассоциируется с ограничениями и все больше — с заботой о теле.