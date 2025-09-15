Звезды против диет: как Марго Робби и Эмма Стоун остаются в форме без ограничений в еде

Еще недавно актрисы признавались, что ради съемок садились на экстремальные диеты и неделями ели только салаты. Но все чаще звезды говорят о том, что не готовы жертвовать ментальным и физическим здоровьем ради идеального пресса. Вместо голода и запретов они выбирают спорт, активность и гибкий рацион питания. Этот сдвиг стал важным сигналом: красота все меньше ассоциируется с ограничениями и все больше — с заботой о теле.
Дженнифер Лоуренс — спорт вместо ограничений
Дженнифер не раз подчеркивала, что никогда не сидела на жестких диетах и не готова отказываться от любимой еды ради роли. В интервью она говорила, что позволяет себе пиццу, пасту и десерты, потому что считает питание частью удовольствия от жизни. Ее форма — результат активности, а не ограничений.
Для подготовки к роли в «Голодных играх» актриса занималась по два часа в день с тренером Джо Хориганом: кардио, силовые упражнения, йога и плавание. Во время съемок «Люди Икс» она добавляла тренировки с отягощениями и интервальные комплексы, чтобы развить выносливость. По словам тренеров, акцент делался не на вес, а на физическую подготовку — занятия были короткими (по 45 минут), но регулярными.
Такой подход избавил Дженнифер от ограничений в еде и сделал спорт естественной частью жизни — она поддерживает форму, не лишая себя еды и не зацикливаясь на цифрах.
Марго Робби — баланс без отказа от любимого
Марго не скрывает, что не может жить без пасты и шоколада, при этом она не любит придерживается жестких диет. В интервью она признавалась, что просто старается питаться «в целом сбалансированно»: если за завтраком были круассаны и латте, днем она выбирает салат с курицей и овощами, а ужин делает легким — рыба на гриле и зелень.
Перед съемками «Отряд самоубийц» и «Тоня против всех» актриса тренировалась с голливудским тренером Эндрю Хатчинсоном. В ее программе были кардио, плавание, пилатес и функциональные тренировки с собственным весом — без изнурительных марафонов и дефицита калорий. Тренер отмечал, что главная цель — не похудение, а развитие силы и гибкости, чтобы актриса могла выполнять трюки и сохранять энергию на длинных съемочных сменах. Благодаря этому спорт стал уравновешивать удовольствие от еды, а не бороться с ним.
Эмма Стоун — забота о теле без давления
Эмма никогда не пыталась вписаться в голливудские стандарты, она спокойно говорит об этом. В интервью Elle она признавалась, что строгие диеты вызывали у нее тревожность, поэтому она просто исключила их из жизни. Вместо подсчета калорий в ее расписании теперь утренние прогулки, йога и силовые тренировки пару раз в неделю, которые актриса называет «время, когда я снова начинаю чувствовать свое тело».
Стоун не делает культ из еды: может пообедать пастой, а вечером съесть бургер с друзьями — и не считает это «срывом». Тренер актрисы рассказывал, что ее программа строится вокруг принципа «меньше, но регулярно» — короткие тренировки дома и плавное возвращение к нагрузкам после съемок, без марафонов в зале. Так Эмма сохраняет форму, и ощущение свободы: спорт стал для нее способом заботы о теле, а не инструментом контроля.
Истории этих актрис показывают: идеальная форма не требует голода и постоянного контроля. Отказ от жестких диет не мешает оставаться подтянутыми — наоборот, дает больше сил и устойчивости. Регулярное движение, сбалансированное питание и уважение к собственному телу работают куда лучше, чем запреты и подсчет калорий.