Йога Айенгара: сила, выравнивание и внутренний баланс

Айенгар-йога выросла из индийской духовной и философской традиции, поэтому в некоторых традиционных школах, помимо асан, могут практиковаться пранаяма, чтение мантр и использование символики. Во многих студиях по всему миру есть светские адаптации, где упор делается только на выравнивание асан и работу с телом, без религиозных текстов. Если для вас это принципиально, уточняйте у преподавателя, какие элементы входят в курс.