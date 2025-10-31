5 лайфхаков, как поддерживать форму осенью, если нет сил тренироваться

Если нет сил на полноценную тренировку, можно делать короткие сессии по 10−15 минут. Они не перегружают и не требуют подготовки. Удобно выбрать несколько простых упражнений и повторять их каждый день в одно и то же время — так это становится рутиной, а не подвигом.