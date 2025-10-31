Ричмонд
5 лайфхаков, как поддерживать форму осенью, если нет сил тренироваться

С приходом холодов мотивация тренироваться обычно падает. Но форму можно держать и без часовых тренировок. Помогут простые привычки, которые можно встроить в любой день.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Девушка поддерживает форму осенью, когда нет сил тренироваться
Чтобы не потерять форму осенью, можно перейти на облегченные и короткие тренировкиИсточник: Freepik

Когда на улице темно и мокро, обычные тренировки даются с большим трудом. Хочется тепла и спокойствия, а не нагрузок, которые заберут последние силы. В такие периоды помогает другой подход: немного движения каждый день, теплая и полезная еда, которая дает энергию, и более стабильный режим сна. Ниже — способы поддерживать тонус, когда сил немного.

Короткие домашние тренировки по 10−15 минут

Девушка на короткой домашней тренировке
Короткие тренировки проще встроить в день и выполнять регулярноИсточник: Freepik

Если нет сил на полноценную тренировку, можно делать короткие сессии по 10−15 минут. Они не перегружают и не требуют подготовки. Удобно выбрать несколько простых упражнений и повторять их каждый день в одно и то же время — так это становится рутиной, а не подвигом.

Например: приседания, наклоны вперед, планка, вращения плеч и бедер, растяжка спины. Это занимает мало времени и помогает разогнать кровь, убрать скованность после сидения и почувствовать больше энергии.

Хороший ориентир — привязать такие 10 минут к уже существующему действию. Например: сразу после душа, во время прогревания чайника, перед завтраком или перед тем, как сесть за ноутбук. Тогда тренировки не становятся отдельным делом и их проще делать регулярно.

Растяжка и мягкие практики

Девушка занимается мягкой растяжкой и разминкой
Мягкая растяжка помогает вернуть подвижность и снять напряжениеИсточник: Freepik

В холод тело быстро становится «жестким» от сидения и малоподвижных дней. Легкая растяжка помогает вернуть подвижность и снять напряжение, особенно в спине, шее и плечах. Это не про гибкость, а про ощущение, что тело снова «включается» и работает без перебоев.

Удобнее всего делать такую растяжку утром или перед сном. Достаточно 5−10 минут: наклоны, мягкие скручивания, вытяжение спины, круговые движения плечами и шеей. Темп — медленный, без усилий через силу. Можно добавить теплый плед или грелку на область спины, чтобы мышцы расслаблялись быстрее.

Если сложно удерживать внимание, помогает растяжка под видео: йога-стретч, суставная гимнастика или короткое видео на 10 минут. Главное — регулярность.

Ходьба как основа активности

Девушка и парень занимаются ходьбой в лесопарке
Ходьба дает небольшую нагрузку и включает основные группы мышцИсточник: Freepik

Если нет сил на тренировки, можно просто больше ходить. Это дает телу движение и помогает снять напряжение после сидения. Не нужно специальных условий: достаточно выйти на 15−20 минут или пройтись по дому, сходить в магазин или выйти на одну остановку пораньше.

Активную ходьбу удобно разбивать на части в течение дня. Например: пройти пару кругов после завтрака, выйти на короткую прогулку в обед и пройтись вечером, чтобы немного подвигаться после работы. В сумме это дает движение, но не ощущается как тренировка.

Если гулять на улице нет возможности — можно использовать лестницу. Подняться на один-два этажа пешком вместо лифта — простая нагрузка для ног, которая дает ощущение, что тело «включено», даже если день прошел дома.

Еда для энергии

Рыба, овощи, фрукты и крупы на столе
Теплые блюда из овощей, белка и круп насыщают и не провоцируют сонливостьИсточник: Freepik

В холодное время чаще тянет на тяжелую еду: пасту, выпечку, жареное. Но после таких блюд быстро появляется сонливость, и тело становится «ленивым». Чтобы держать тонус, базу рациона лучше собрать из теплых блюд, где есть овощи, белок и сложные углеводы.

Подойдут простые варианты: овощные супы, тушеные или запеченные овощи, каша с яйцом, рыба или птица с гарниром из крупы. Это дает ощущение сытости, но не «прибивает» к дивану. В такие блюда легко добавлять специи и немного жира — например, оливковое масло, кунжут или орехи — они усиливают вкус и помогают оставаться сытым дольше.

Полезно заранее продумать 2−3 теплых блюда, которые удобно готовить в большом объеме. Например: суп-пюре, рагу и запеченные овощи. Тогда еда не превращается в поиск «чего бы съесть» — есть готовая база, к которой можно просто добавить хлеб, крупу или яйцо.

Режим сна и света

Девушка собирается вставать с кровати утром
Утренний свет и стабильный сон помогают поддерживать бодрость без усилийИсточник: Freepik

Осенью темнеет раньше, и это сразу отражается на состоянии: хочется спать дольше, утром тяжело «включиться», к вечеру падает энергия. Здесь помогает не «правильный режим», а стабильность. Ложиться и вставать примерно в одно и то же время — даже если это не идеальные 23:00.

Свет по утрам тоже важен. Если встать и сразу открыть шторы или включить лампу поярче, просыпаться будет легче. Перед сном, наоборот, лучше сделать свет мягче. Не включать лампу под потолком, а выбрать настольный или бра. Так переключение в отдых проходит быстрее, и сон становится глубже.