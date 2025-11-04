Как питаться осенью сытно и без диет — простая система на каждый день

С понижением температуры меняется и аппетит — тянет на сытное, сладкое и жирное. Это естественно: телу нужно больше энергии, чтобы сохранять тепло и устойчивость к стрессу. Поэтому осенью не работают жесткие диеты и запреты — они только усиливают усталость. В этот сезон важно не считать калории, а выбирать продукты, которые дают энергию, поддерживают иммунитет и создают ощущение комфорта. Ниже — простые принципы осеннего меню без ограничений и сложных схем.