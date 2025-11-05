«МБ Медиа Мафия»: все сюрпризы и интриги четвертой игры

Встречайте! Это четвёртый выпуск «МБ Медиа Мафия» — и, возможно, самый жаркий в этом сезоне!
Крики, смех, предательства и взрывы эмоций — всё, за что вы любите нашу игру.
В этом выпуске за столом:
- Карина Кросс — блогер, певица, актриса
- Вячеслав Морозов — актёр, блогер
- Керя — контент-мейкер, шоумен
- Муха Биттуев — рэпер, артист
- Женя Ершов — блогер, певец
- Света Думич — интервьюер, ведущая РФС ТВ
- Кирилл Warpath — артист, создатель медиа-проектов
- Коля Lida — музыкант, артист
- Shevgi — блогер, участник популярных шоу
- Goody Mane — рэпер, контент-креатор
Кто окажется хитрей? Кто первым сорвётся? А кто уйдёт из-за стола, не выдержав напряжения?
Узнаем уже сейчас — игра началась!
