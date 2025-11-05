Ричмонд
«МБ Медиа Мафия»: все сюрпризы и интриги четвертой игры

В VK Видео продолжается проект «МБ Медиа Мафия». Известные медийные личности сражаются за победу в классической игре «Мафия».

Встречайте! Это четвёртый выпуск «МБ Медиа Мафия» — и, возможно, самый жаркий в этом сезоне!

Крики, смех, предательства и взрывы эмоций — всё, за что вы любите нашу игру.

В этом выпуске за столом:

  • Карина Кросс — блогер, певица, актриса
  • Вячеслав Морозов — актёр, блогер
  • Керя — контент-мейкер, шоумен
  • Муха Биттуев — рэпер, артист
  • Женя Ершов — блогер, певец
  • Света Думич — интервьюер, ведущая РФС ТВ
  • Кирилл Warpath — артист, создатель медиа-проектов
  • Коля Lida — музыкант, артист
  • Shevgi — блогер, участник популярных шоу
  • Goody Mane — рэпер, контент-креатор

Кто окажется хитрей? Кто первым сорвётся? А кто уйдёт из-за стола, не выдержав напряжения?

Узнаем уже сейчас — игра началась!

Особая благодарность нашим друзьям из БК «Мелбет», которые снова подготовили вам подарок.

erid: 2RanykZTDkd
Реклама. ООО Мелофон. ИНН: 2540179758. 18+