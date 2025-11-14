Осенняя сонливость: почему организм требует больше сна и как это влияет на внешность

Когда солнца становится меньше, снижается уровень серотонина и витамина D — тех самых веществ, которые отвечают за энергию и настроение. Из-за этого сон осенью становится намного важнее, чем летом: именно в этот период тело восстанавливается медленнее, а стресс накапливается быстрее. Врачи подтверждают: полноценный сон сейчас влияет не только на самочувствие, но и на иммунитет, кожу и даже аппетит.
Организм перестраивается под короткий день
Осенью внутренние часы начинают работать в замедленном режиме. Когда темнеет уже к шести вечера, мозг вырабатывает больше мелатонина — гормона сна. Из-за этого сонливость появляется раньше, а проснуться по утрам становится труднее. Если при этом ложиться поздно, внутренние часы сбиваются, и даже 8 часов сна не дают ощущения бодрости.
Сомнологи объясняют, что осенью особенно важно соблюдать режим: ложиться до 23:00 и не пользоваться гаджетами хотя бы за час до сна. Голубой свет от экрана тормозит выработку мелатонина, и мозг «не понимает», что пора отдыхать. Хороший сон в это время помогает не только восстановить силы, но и поддерживать концентрацию, иммунитет и настроение на фоне короткого дня.
Дженнифер Лопес тоже придерживается этого правила: певица рассказывала, что не жертвует сном даже ради съемок, потому что именно он помогает ей сохранять энергию и спокойствие.
Недосып усиливает тягу к сладкому
Когда организм недополучает сон, он компенсирует нехватку энергии быстрыми углеводами. Повышается уровень грелина — гормона, который усиливает аппетит, а вот лептина, отвечающего за чувство насыщения, становится меньше. В итоге утром тянет не к овсянке, а к сладкой булочке и еще одной чашке кофе.
Осенью это особенно заметно: на фоне нехватки солнца и витамина D тело само ищет источники «быстрой радости». Врачи советуют не бороться с аппетитом, а добавлять в рацион теплую, сытную еду — каши, запеченные овощи, супы и орехи. Они дают стабильную энергию и помогают удерживать уровень сахара без резких скачков.
Недосып также влияет на иммунную систему. Ученые доказали, что у людей, которые спят меньше 6 часов, уровень антител после вакцинации вдвое ниже, чем у тех, кто спит 8. Поэтому осенью сон — не роскошь, а профилактика простуд.
Селена Гомес тоже открыто говорила, что стала уделять сну больше времени после проблем со здоровьем. Певица признавалась, что сон по 4 часа довел ее до истощения, и именно полноценный отдых помог восстановить не только силы, но и эмоциональное состояние.
Сон влияет на настроение и внешний вид
Недосып отражается на лице быстрее, чем на самочувствии: кожа становится тусклой, появляются отеки и воспаления. Это связано с повышением уровня кортизола — гормона стресса, который мешает обновлению клеток и выработке коллагена. Осенью, когда солнца меньше, и так снижается циркуляция крови, поэтому восстановление во время сна особенно важно для внешнего вида.
Дерматологи отмечают, что в фазе глубокого сна кожа активно восстанавливается: повышается уровень влаги и усиливается регенерация. Поэтому любые ночные кремы и сыворотки работают лучше именно тогда, когда организм отдыхает не менее 7−8 часов.
Зендея не раз рассказывала, что осенью делает digital detox после девяти вечера: убирает телефон подальше, не листает соцсети и старается засыпать до полуночи. По ее словам, это не только улучшило качество сна, но и заметно повлияло на состояние кожи — она стала чище и перестали появляться раздражения.