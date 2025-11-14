Осенняя сонливость: почему организм требует больше сна и как это влияет на внешность

Когда солнца становится меньше, снижается уровень серотонина и витамина D — тех самых веществ, которые отвечают за энергию и настроение. Из-за этого сон осенью становится намного важнее, чем летом: именно в этот период тело восстанавливается медленнее, а стресс накапливается быстрее. Врачи подтверждают: полноценный сон сейчас влияет не только на самочувствие, но и на иммунитет, кожу и даже аппетит.