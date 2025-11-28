Простые тренировки для дома и офиса за 5 минут, которые дают результат

Формат микротренировок все активнее набирает популярность: врачи и тренеры отмечают, что даже 5 минут активности в день лучше, чем полное бездействие. Особенно если делать их регулярно. Такие короткие нагрузки запускают кровообращение, снимают напряжение, тонизируют мышцы и не требуют особой подготовки. В этой статье — четыре простых варианта, которые можно встраивать в любое расписание. Плюс — прием, который поможет не бросить все через три дня.