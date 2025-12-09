5 спортсменов, которые выбрали жизнь за границей и редко бывают в России

За последние годы все больше российских спортсменов выбирают постоянную жизнь за границей. Одни остаются рядом с клубами NHL, другие запускают бизнес в США, растят детей в Европе или находят стабильность в Монако. Их будни — американские школы, европейские тренировки и работа над проектами, которые давно вышли за пределы спорта. Поэтому визиты в Россию становятся редкостью. В этой подборке — пять звезд, которые полностью обустроили жизнь за рубежом.
Александр Овечкин — жизнь в Вашингтоне
Овечкин уже много лет живет в США: его карьера в Washington Capitals сделала Вашингтон местом, где проходят все его будни. Дом семьи расположен недалеко от базы клуба, поэтому тренировки, встречи и съемки всегда «под боком». Дети растут в англоязычной среде, старший сын учится в местном саду, а Анастасия, жена хоккеиста, выстраивает работу с американскими брендами — поэтому быт семьи полностью сосредоточен в США.
График лиги устроен так, что на долгие поездки времени не остается: игры через день, перелеты и постоянные тренировки оставляют лишь короткое летнее окно для визитов в Россию. Обычно это несколько дней, чтобы увидеть родителей или принять участие в благотворительных матчах. В интервью Овечкин не раз говорил, что любит приезжать домой, но на практике это получается редко.
Мария Шарапова — жизнь и работа в Лос-Анджелесе
После завершения спортивной карьеры Шарапова окончательно осталась в Лос-Анджелесе. Это город, где она живет больше десяти лет, развивает свои проекты и строит семью. Дом Марии находится в тихом районе рядом с океаном, а рабочие встречи проходят в центре — в офисах брендов, с которыми она сотрудничает. Здесь же она запустила свой бизнес Sugarpova и стала инвестором небольших стартапов.
Появление сына усилило привязанность к США: Мария рассказывала, что ей важно стабильное медицинское обслуживание, доступ к частным школам и возможность растить ребенка в спокойной, предсказуемой среде. Муж Шараповой, британский бизнесмен Александр Гилкс, тоже работает в международных проектах, поэтому Лос-Анджелес стал для семьи лучшим вариантов.
В Россию Мария приезжает редко — обычно для крупных интервью, съемок или участия в спортивных событиях. Основная часть ее жизни давно связана с Калифорнией: рабочие встречи, тренировки на теннисных кортах рядом с домом, прогулки с сыном и постоянная занятость в проектах.
Евгений Малкин — жизнь в Питтсбурге
Евгений Малкин — нападающий клуба Pittsburgh Penguins, один из ключевых игроков команды, за которую выступает уже почти 20 лет. Именно контракт с Penguins в середине двухтысячных привел его в США, после чего Питтсбург стал местом, где семья проводит большую часть жизни. Дом расположен рядом с ареной и тренировочной базой, а сын ходит в местную школу — поэтому переезд в Россию для них давно не рассматривается.
Работа в NHL требует постоянного присутствия: тренировки проходят почти каждый день, а подготовка к матчам занимает большую часть недели. Даже когда игры нет, игроки остаются на базе — на лечении, разборе эпизодов, встречах с тренерским штабом. В итоге выехать надолго почти невозможно, и Малкин бывает в России только летом, когда появляется короткая пауза между сезонами.
Елена Исинбаева — жизнь в Монако
Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжке с шестом и одна из самых титулованных спортсменок России. Еще во время спортивной карьеры она выбрала Монако как постоянную базу: там находится легкоатлетический центр, в котором она тренировалась, и условия, которые позволяли восстанавливаться без лишних перелетов. После завершения выступлений Елена осталась: там семья, школа детей и привычная инфраструктура.
Елена часто говорит в интервью, что в Монако ей спокойно. Здесь проходят ее рабочие проекты, встречи и образовательные активности, а дети растут в двуязычной среде. Большая часть ее жизни связана именно с Европой, из-за чего поездки в Россию случаются эпизодически и чаще всего приурочены к официальным мероприятиям или крупным спортивным событиям.
Юлия Степанова — жизнь в США
Юлия Степанова — бегунья на средние дистанции, которая несколько лет назад стала участницей расследования о допинге в российском спорте. Ее выступления в документальных фильмах и интервью получили широкий международный резонанс, после чего Юлия и ее муж столкнулись с давлением и приняли решение уехать в США. По словам спортсменки, переезд был вопросом безопасности, и сохранение нового имени помогло защитить семью и обеспечить ребенку спокойную жизнь.
В Америке у них постепенно появилась стабильность: работа мужа в IT, местные соревнования, в которых Юлия участвует как независимая атлетка, и закрытый от посторонних глаз быт. Она продолжает сотрудничать с международными организациями, выступает на профильных конференциях и поддерживает проекты, связанные с защитой спорта. Публичных появлений немного, но каждое вызывает внимание мировых медиа — из-за ее роли в громком расследовании.
В Россию возвращаться она не планирует: в интервью Юлия прямо говорит, что США — единственная страна, где ее семья чувствует себя безопасно. Ее повседневность полностью связана с Америкой: учеба ребенка, тренировки, рабочие встречи и бытовые дела.