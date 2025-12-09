5 спортсменов, которые выбрали жизнь за границей и редко бывают в России

За последние годы все больше российских спортсменов выбирают постоянную жизнь за границей. Одни остаются рядом с клубами NHL, другие запускают бизнес в США, растят детей в Европе или находят стабильность в Монако. Их будни — американские школы, европейские тренировки и работа над проектами, которые давно вышли за пределы спорта. Поэтому визиты в Россию становятся редкостью. В этой подборке — пять звезд, которые полностью обустроили жизнь за рубежом.