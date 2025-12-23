Утренняя зарядка СССР: что было в легендарном комплексе по радио

Утренняя зарядка СССР — это короткая гимнастика под музыку и голос диктора. Ее делали в одно и то же время утром, во многих домах и учреждениях страны. В статье разберем, как был устроен этот комплекс, какие упражнения в него входили и почему его до сих пор легко повторить.