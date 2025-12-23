Ричмонд
Утренняя зарядка СССР: что было в легендарном комплексе по радио

В квартирах СССР день часто начинался одинаково: музыка по радио и простые движения. Утренняя зарядка помогала проснуться и задать темп дня.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Спортсмены на стадионе занимаются зарядкой в СССР
В СССР было принято каждое утро начинать с физических упражненийИсточник: Unsplash

Утренняя зарядка СССР — это короткая гимнастика под музыку и голос диктора. Ее делали в одно и то же время утром, во многих домах и учреждениях страны. В статье разберем, как был устроен этот комплекс, какие упражнения в него входили и почему его до сих пор легко повторить.

Коротко по сути:

  • Зарядку проводили под радиопередачу «Утренняя гимнастика» в строго определенное время.
  • Комплексы подбирали так, чтобы их можно было выполнять дома и без сложного оборудования. В одних выпусках обходились без инвентаря, в других использовали простейшие предметы — гимнастическую палку или легкие гантели.
  • Музыка и инструкции диктора задавали ритм.
  • Формат легко адаптируется под современный ритм жизни.

Особенности утренней гимнастики в СССР

Советскую утреннюю гимнастику задумывали не как тренировку, а как часть обычного утреннего распорядка — между сном и началом рабочего дня.

Что определяло этот формат:

  • Фиксированное время. Радиопередача выходила каждое утро в одно и то же время, поэтому зарядку делали одновременно по всей стране — дома, в общежитиях, лагерях, санаториях и на предприятиях.
  • Простые условия. Упражнения подбирали так, чтобы их можно было выполнить в комнате или на балконе, без формы и чаще всего — без инвентаря.
  • Подсказки диктора. Ведущий не только называл движения, но и кратко объяснял, как их выполнять и как дышать.
  • Спокойный темп. Зарядка не ставила цели утомить или «проработать мышцы». Она давала короткий разогрев: суставы начинали работать, дыхание выравнивалось, пульс немного ускорялся.
  • Понятная структура. Сначала — ходьба на месте и потягивания, затем — наклоны, повороты, приседания и махи, в конце — более спокойные движения и дыхательные упражнения.

У радиогимнастики не было одного автора или «главного идеолога» — это был коллективный формат, утвержденный в системе массовой физической культуры СССР.

В разные годы утреннюю гимнастику по Всесоюзному радио вели разные дикторы. Одним из наиболее узнаваемых голосов раннего периода был Николай Лаврентьевич Гордеев, работавший на радио в 1930—1950-е годы.

Николай Лаврентьевич Гордеев, первый ведущий утренней зарядки в СССР
Николай Лаврентьевич ГордеевИсточник: igor.artzona/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

Позднее передачу вел диктор Владимир Костылев, выступавший под псевдонимом Николай Лавров. Именно его спокойная, четкая манера и размеренный счет «раз-два» у многих слушателей ассоциируются с утренней гимнастикой по радио.

Комплекс упражнений для утренней зарядки как в СССР

Все упражнения выполняются под счет. Темп спокойный.

Вариант 1. Спокойная утренняя зарядка

Этот вариант ближе к классическому формату радиогимнастики: спокойный темп, простые движения, акцент на включение суставов и дыхания.

Ходьба на месте

Встаньте прямо, руки двигаются свободно.

  • На счет «раз-два» — шаги на месте.

Повторите 12 раз. Дыхание ровное.

Повороты туловища

Ноги на ширине плеч, руки согнуты, на уровне груди.

  • На счет «раз-два» — повороты корпуса в стороны.

Сделайте 6 повторений.

Повороты плюс активная работа руками

Руки выпрямлены, движения более активные.

  • На счет «раз-два» — повороты с уводом рук в сторону движения.

Повторите 8 раз. Ноги остаются на месте.

Приседания

Ноги на ширине плеч, спина ровная.

На счет:

  • «раз» — руки вперед,
  • «два» — присели,
  • «три» — встали,
  • «четыре» — руки опустили.

Сделайте 5 повторений. Приседайте неглубоко, без рывков.

Вариант 2. Более динамичная зарядка

Этот вариант включает более активные движения и короткий блок с прыжками, но по-прежнему остается в формате утренней гимнастики, а не тренировки.

Энергичная ходьба с высоким подъемом колен

Колени поднимаются высоко, руки движутся в такт шагам.

  • На счет «раз-два» — энергичная ходьба на месте.

Выполняйте 10−12 счетов. Темп бодрый, но без бега.

Легкие прыжки на месте

Руки на поясе, носки вместе.

  • На счет «раз-два» — легкие пружинящие прыжки.

Сделайте 8−10 повторений. Приземляйтесь мягко.

Быстрая ходьба с замедлением

Переходите в быстрый шаг.

  • Руки движутся активно, дыхание остается ровным.
  • Через несколько счетов постепенно замедляйте темп — от быстрого шага к обычному.

Выполняйте 10−15 секунд, без резкой остановки.

Дыхательное упражнение

Встаньте прямо.

  • На вдох — поднимите руки вверх. На выдох — опустите руки вниз.

Повторите два-три раза. Темп спокойный.

Вопросы и ответы

Утренняя зарядка СССР кажется простой, но у нее есть свои нюансы. Отвечаем на самые частые вопросы — коротко и по делу.

Подходит ли утренняя зарядка СССР для начинающих?

Начинающая спортсменка делает утреннюю зарядку из СССР
Утренняя зарядка из CCC подойдет даже начинающимИсточник: Freepik

Да. Изначально формат создавали для людей без спортивного опыта. Главное — не спешить и ориентироваться на ощущения. При хронических заболеваниях и травмах нужна консультация врача.

Это заменяет тренировку?

Нет. Утренняя зарядка выполняет роль разминки и привычки к движению. Для развития силы, выносливости или гибкости нужны отдельные тренировки.

Нужна ли музыка или радио?

Не обязательно, но ритм помогает держать темп. Подойдут архивные записи «Утренней гимнастики» или любая бодрая музыка с четким ритмом.