Утренняя зарядка СССР: что было в легендарном комплексе по радио

Утренняя зарядка СССР — это короткая гимнастика под музыку и голос диктора. Ее делали в одно и то же время утром, во многих домах и учреждениях страны. В статье разберем, как был устроен этот комплекс, какие упражнения в него входили и почему его до сих пор легко повторить.
Коротко по сути:
- Зарядку проводили под радиопередачу «Утренняя гимнастика» в строго определенное время.
- Комплексы подбирали так, чтобы их можно было выполнять дома и без сложного оборудования. В одних выпусках обходились без инвентаря, в других использовали простейшие предметы — гимнастическую палку или легкие гантели.
- Музыка и инструкции диктора задавали ритм.
- Формат легко адаптируется под современный ритм жизни.
Особенности утренней гимнастики в СССР
Советскую утреннюю гимнастику задумывали не как тренировку, а как часть обычного утреннего распорядка — между сном и началом рабочего дня.
Что определяло этот формат:
- Фиксированное время. Радиопередача выходила каждое утро в одно и то же время, поэтому зарядку делали одновременно по всей стране — дома, в общежитиях, лагерях, санаториях и на предприятиях.
- Простые условия. Упражнения подбирали так, чтобы их можно было выполнить в комнате или на балконе, без формы и чаще всего — без инвентаря.
- Подсказки диктора. Ведущий не только называл движения, но и кратко объяснял, как их выполнять и как дышать.
- Спокойный темп. Зарядка не ставила цели утомить или «проработать мышцы». Она давала короткий разогрев: суставы начинали работать, дыхание выравнивалось, пульс немного ускорялся.
- Понятная структура. Сначала — ходьба на месте и потягивания, затем — наклоны, повороты, приседания и махи, в конце — более спокойные движения и дыхательные упражнения.
У радиогимнастики не было одного автора или «главного идеолога» — это был коллективный формат, утвержденный в системе массовой физической культуры СССР.
В разные годы утреннюю гимнастику по Всесоюзному радио вели разные дикторы. Одним из наиболее узнаваемых голосов раннего периода был Николай Лаврентьевич Гордеев, работавший на радио в 1930—1950-е годы.
Позднее передачу вел диктор Владимир Костылев, выступавший под псевдонимом Николай Лавров. Именно его спокойная, четкая манера и размеренный счет «раз-два» у многих слушателей ассоциируются с утренней гимнастикой по радио.
Комплекс упражнений для утренней зарядки как в СССР
Все упражнения выполняются под счет. Темп спокойный.
Вариант 1. Спокойная утренняя зарядка
Этот вариант ближе к классическому формату радиогимнастики: спокойный темп, простые движения, акцент на включение суставов и дыхания.
Ходьба на месте
Встаньте прямо, руки двигаются свободно.
- На счет «раз-два» — шаги на месте.
Повторите 12 раз. Дыхание ровное.
Повороты туловища
Ноги на ширине плеч, руки согнуты, на уровне груди.
- На счет «раз-два» — повороты корпуса в стороны.
Сделайте 6 повторений.
Повороты плюс активная работа руками
Руки выпрямлены, движения более активные.
- На счет «раз-два» — повороты с уводом рук в сторону движения.
Повторите 8 раз. Ноги остаются на месте.
Приседания
Ноги на ширине плеч, спина ровная.
На счет:
- «раз» — руки вперед,
- «два» — присели,
- «три» — встали,
- «четыре» — руки опустили.
Сделайте 5 повторений. Приседайте неглубоко, без рывков.
Вариант 2. Более динамичная зарядка
Этот вариант включает более активные движения и короткий блок с прыжками, но по-прежнему остается в формате утренней гимнастики, а не тренировки.
Энергичная ходьба с высоким подъемом колен
Колени поднимаются высоко, руки движутся в такт шагам.
- На счет «раз-два» — энергичная ходьба на месте.
Выполняйте 10−12 счетов. Темп бодрый, но без бега.
Легкие прыжки на месте
Руки на поясе, носки вместе.
- На счет «раз-два» — легкие пружинящие прыжки.
Сделайте 8−10 повторений. Приземляйтесь мягко.
Быстрая ходьба с замедлением
Переходите в быстрый шаг.
- Руки движутся активно, дыхание остается ровным.
- Через несколько счетов постепенно замедляйте темп — от быстрого шага к обычному.
Выполняйте 10−15 секунд, без резкой остановки.
Дыхательное упражнение
Встаньте прямо.
- На вдох — поднимите руки вверх. На выдох — опустите руки вниз.
Повторите два-три раза. Темп спокойный.
Вопросы и ответы
Утренняя зарядка СССР кажется простой, но у нее есть свои нюансы. Отвечаем на самые частые вопросы — коротко и по делу.
Подходит ли утренняя зарядка СССР для начинающих?
Да. Изначально формат создавали для людей без спортивного опыта. Главное — не спешить и ориентироваться на ощущения. При хронических заболеваниях и травмах нужна консультация врача.
Это заменяет тренировку?
Нет. Утренняя зарядка выполняет роль разминки и привычки к движению. Для развития силы, выносливости или гибкости нужны отдельные тренировки.
Нужна ли музыка или радио?
Не обязательно, но ритм помогает держать темп. Подойдут архивные записи «Утренней гимнастики» или любая бодрая музыка с четким ритмом.