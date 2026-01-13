Тренировки натощак — миф о пользе, который мешает худеть

Утренние тренировки натощак часто подают как быстрый путь к стройности, поскольку без еды организм сразу начинает «жечь жир». Этот совет выглядит простым и заманчивым, особенно когда нет времени на завтрак. Но в реальной жизни все гораздо сложнее, поэтому вместо продуктивной нагрузки организм получает стресс, с которым потом пытается справиться — через усталость, резкий упадок сил и сильный голод после.