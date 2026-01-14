Ричмонд
Что делают олимпийцы каждый день: 3 базовых упражнения чемпионов

За рекордами спортсменов стоят не сложные тренажеры, а базовые упражнения, которые чемпионы повторяют годами. Эти три движения есть в подготовке почти каждого олимпийца.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Криштиану Роналду, который делает базовые упражнения каждый день
Ежедневное повторение базовых упражнений готовит тело к большим нагрузкамИсточник: Соцсети

У фигуристов, бегунов, пловцов и гимнастов разные задачи, но тело у всех работает по одним законам. Чтобы быть быстрым, сильным и выносливым, нужно уметь держать корпус, управлять ногами и сохранять баланс в движении. Поэтому спортсмены мирового уровня сходятся в одном: они всегда делают упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц, учат тело стабилизироваться и экономить энергию. Именно эти базовые движения позволяют годами держать форму — и именно их можно адаптировать для обычных тренировок.

Приседания — фундамент силы и баланса

Усейн Болт и Симона Байлз
Усейн Болт и Симона БайлзИсточник: Соцсети

Присед — базовое движение, без которого не обходится ни один вид спорта. Его регулярно выполняют спринтеры вроде Усэйна Болта, фигуристы уровня Натана Чена, гимнастки во главе с Симоной Байлз. Для них это способ выстроить устойчивость всего тела — от стоп до корпуса.

Присед развивает бедра, ягодицы и мышцы-стабилизаторы, которые держат позвоночник. Именно он учит тело сохранять ось в движении: приземляться после прыжка, толкаться на старте, менять направление без потери равновесия. Чем лучше техника приседа, тем меньше лишних движений в беге, прыжках и поворотах.

В бытовой версии присед можно выполнять без веса. Ноги — на ширине плеч, стопы слегка развернуты. Спина прямая, таз уходит назад, как будто нужно сесть на невидимый стул. Глубина — до комфортного уровня, без «провала» в коленях. Уже 2−3 подхода по 10−12 повторений формируют ту самую базу, на которой строится сила.

Планка — контроль корпуса и защита от травм

Симона Байлз и Майкл Фелпс
Симона Байлз и Майкл ФелпсИсточник: Соцсети

Сильный корпус — основа любого движения, и это знают все чемпионы. Майкл Фелпс, Симона Байлз, Новак Джокович неоднократно говорили, что тренировка центра тела занимает у них большую часть времени. Планка — самый простой и при этом самый честный способ проверить, насколько тело умеет держать себя в пространстве.

Корпус отвечает за передачу усилия: от ног к рукам, от толчка к прыжку, от старта к ускорению. Когда он слабый, нагрузка уходит в поясницу, плечи и колени — отсюда хронические боли и травмы, с которыми многие сталкиваются. Планка учит тело работать как единое целое: спина стабилизируется, живот «собирается», движения становятся экономичнее.

Для обычного человека это упражнение особенно ценно тем, что не требует инвентаря. Начать можно с упора на колени или на возвышение — диван или скамью. Важно держать прямую линию от головы до таза и не проваливаться в пояснице. Даже 20−30 секунд в правильной позиции уже дают эффект, который со временем отражается и на осанке, и на выносливости.

Выпады — сила в движении

Криштиану Роналду и Усейн Болт
Криштиану Роналду и Усейн БолтИсточник: Соцсети

Это упражнение обожают спортсмены, для которых важно уметь держать баланс в шаге, прыжке и развороте. Усэйн Болт регулярно использовал выпады в подготовке спринтера, потому что они повторяют механику старта и ускорения. Футболисты вроде Криштиану Роналду включают их в силовые блоки для прокачки ног без перегруза суставов, а бегуны — чтобы сбалансировать силу правой и левой стороны тела.

Выпады ценны тем, что тренируют ноги асимметрично — как в реальной жизни. В каждом шаге одна нога работает сильнее другой, и именно здесь часто прячется слабое звено. Упражнение развивает ягодицы и бедра, улучшает устойчивость и учит контролировать корпус в движении. Это база для ускорений, поворотов, прыжков и резких смен направления.

Для дома подойдет самый простой вариант: шаг вперед без веса, с небольшой амплитудой. Колено задней ноги тянется к полу, корпус остается ровным, опора — на пятку передней стопы. Если сложно держать баланс, можно выполнять выпады назад — они мягче для коленей и проще в контроле. Даже 8−10 повторов на каждую сторону помогает укрепить мышцы ног и улучшить устойчивость в движении.

