До и после спортивной карьеры: 5 звезд, которых сегодня не узнать

Звездный голландский полузащитник, ключевой игрок триумфального «Интера» и лидер сборной Нидерландов, завершил карьеру в 35 лет в катарском «Аль-Гарафе». Всего через две недели после этого он появился на матче «Утрехта», шокировав публику резким набором веса. Впоследствии Снейдер лишь продолжал полнеть. Сам он объяснял это резкой сменой образа жизни: «Моя жизнь была очень насыщенной и яркой… Помню, однажды у меня было жуткое похмелье. Накануне я по полной затусил со звездами Голливуда… Мы как следует погуляли! Все бы ничего, но дома я оказался в 6 утра, а вечером у нас был матч Лиги чемпионов. Я вышел, забил и оформил ассист. Тогда я понял, что можно жить таким образом».