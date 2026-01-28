До и после спортивной карьеры: 5 звезд, которых сегодня не узнать

После ухода из большого спорта многие именитые спортсмены теряют форму, набирая десятки лишних килограммов. Но есть и те, кто начинают усиленно качаться, превращаясь в атлетов уже другого типа. Эти пять историй наглядно показывают, насколько разными могут быть трансформации и изменения физической формы и внешнего вида известных спортсменов после официального завершения карьеры.
Роналдо — не смог справиться с диагнозом
Великий бразильский нападающий, легенда «Интера» и «Реала» начал терять контроль над своим телом еще до завершения карьеры. В 2007 году у Роналдо диагностировали гипотиреоз — заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, что приводит к резкому замедлению метаболизма. Футболист стремительно набирал вес, неспособный остановить этот процесс тренировками. Когда Фабио Капелло в 2006 году вернулся в «Реал», он был шокирован формой игрока: «Роналдо — великий игрок… Но он весил 96 килограммов. Я спросил, каким был его вес на ЧМ-2002. Он ответил, что 84. Я попросил похудеть хотя бы до 90, но он так и не справился».
Роналдо продержался до 2011 года, после чего объявил о завершении карьеры, окончательно признав поражение в борьбе с собственным организмом. Он объяснил, что для контроля болезни необходимы гормоны, запрещенные антидопинговыми правилами в футболе. После ухода из спорта его вес значительно увеличился. Попытка похудеть в рамках бразильского телешоу для знаменитостей в 2013 году не увенчалась успехом — Роналдо относился к процессу несерьезно, предпочитая веселье строгой дисциплине. Его история — яркий пример того, как серьезное заболевание может кардинально изменить тело атлета, против которого бессильны даже железная воля и дисциплина.
Уэсли Снейдер — располнел до 120 кг
Звездный голландский полузащитник, ключевой игрок триумфального «Интера» и лидер сборной Нидерландов, завершил карьеру в 35 лет в катарском «Аль-Гарафе». Всего через две недели после этого он появился на матче «Утрехта», шокировав публику резким набором веса. Впоследствии Снейдер лишь продолжал полнеть. Сам он объяснял это резкой сменой образа жизни: «Моя жизнь была очень насыщенной и яркой… Помню, однажды у меня было жуткое похмелье. Накануне я по полной затусил со звездами Голливуда… Мы как следует погуляли! Все бы ничего, но дома я оказался в 6 утра, а вечером у нас был матч Лиги чемпионов. Я вышел, забил и оформил ассист. Тогда я понял, что можно жить таким образом».
После футбола для Снейдера наступили сложные времена: развод, депрессия и потеря 10−15 миллионов евро на неудачных инвестициях. Исчезновение жесткого спортивного распорядка, привычка ни в чем себе не отказывать и психологические трудности привели к тому, что тело некогда подтянутого атлета стало неузнаваемым, а вес достиг 120 килограммов. Его трансформация наглядно показывает, как быстро исчезает форма, когда заканчивается ежедневная необходимость поддерживать ее на должном уровне.
Тодд Маринович — стал зависимым
История Тодда Мариновича, сына известного игрока в американский футбол Марва Мариновича, уникальна. Отец воспитал его как «идеального квотербека» с младенчества: запрещал сахар и вредную еду, с месяца занимался его физической подготовкой и специально растягивал сухожилия. Тодда называли «первым американским спортсменом из пробирки». Он попал в НФЛ, но его карьера там была недолгой и не очень успешной.
Уход из лиги стал началом глубокого падения. Суровую спортивную дисциплину Маринович сочетал с употреблением запрещенных веществ. Как показано в документальном фильме ESPN, он пытался обходить допинг-тесты, используя чужую мочу. Вещества повлияли на его способность концентрироваться, что окончательно похоронило карьеру. За этим последовали годы проблем с законом. К 54 годам Тодд выглядит сильно постаревшим и изможденным, что является прямым следствием его образа жизни. Несмотря на попытки реабилитации в 2017 году, последствия оказались необратимы. Сейчас он живет в округе Ориндж, ведет онлайн-галерею со своими художественными работами, но его некогда отличная физическая форма так и осталась в прошлом.
Фернандо Торрес — стал похож на бодибилдера
Испанский форвард, известный по выступлениям за «Атлетико», «Челси» и «Ливерпуль», после завершения игровой карьеры преобразился в противоположную сторону. Торрес, который никогда не выделялся на поле гипертрофированной мускулатурой, с головой погрузился в мир силовых тренировок. Результат оказался поразительным: вместо того чтобы потерять форму, он нарастил внушительную мышечную массу, начав напоминать бодибилдера. Он также увлекся единоборствами, активно работая с боксерской грушей.
Теперь Торрес, работающий тренером с молодежью «Атлетико», своим видом демонстрирует иной подход к жизни после спорта. Он не растерял дисциплину, а перенаправил ее в новое русло, доказав, что уход с поля может стать началом новой физической трансформации. Его история — скорее исключение из правил и вдохновляющий пример осознанного отношения к своему телу.
Алистар Оверим — похудел на 27 кг и стал вегетарианцем
Легендарный боец ММА и кикбоксер, известный своими габаритами и силой в UFC и Pride, после завершения карьеры удивил поклонников не менее сильно, но совсем иначе. Оверим, который ранее парировал обвинения в употреблении допинга знаменитой фразой о любви к конине, кардинально изменился. После дисквалификации за допинг в Glory и окончания выступлений он встретился с главой RIZIN, и фото с этой встречи взорвали соцсети. На них Оверим выглядел сильно похудевшим, утратившим свою мощную «рабочую» массу.
Сам боец объяснил трансформацию сознательным решением: «Я полностью изменил свой рацион и стал вегетарианцем. Я больше не хочу есть мясо… Мясо имеет негативный эффект. Мне нравится его вкус, но я сделал свой выбор». Его тело, которое было орудием профессии, тяжеловесной машиной, теперь соответствует новым, более спокойным жизненным принципам. Эта трансформация — результат не потери формы, а ее целенаправленной перестройки под нужды обычной жизни.
У кого-то после завершения спортивного пути тело расплывается под грузом болезней или привычек, кто-то сам теряет над ним контроль, но одно остается неизменным: пока спортсмен продолжает профессиональную карьеру, его тело служит для тренировок и соревнований. А вот после неизменно начинает меняться. И, как правило, только от самого атлета зависит, какие трансформации будут ждать его тело в будущем без спорта.