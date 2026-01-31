Упражнение «молотки»: польза и отличие от подъемов на бицепс

Упражнение «молотки» — это силовое движение с гантелями, при котором основную нагрузку получают бицепс, плечевая и плечелучевая мышцы. Его выполняют нейтральным хватом — когда ладони обращены друг к другу, — для роста силы и объема рук и более равномерной нагрузки. В статье разобрана техника и ограничения, чтобы первое занятие прошло безопасно.
Какие мышцы работают при выполнении упражнения «молотки»
Для новичков важно понимать, как распределяется нагрузка при нейтральном хвате — когда ладони обращены друг к другу. По сравнению с классическими подъемами на бицепс с развернутыми вверх ладонями, часть нагрузки смещается с бицепса на плечевую мышцу и предплечье.
Основную работу выполняют:
- Бицепс плеча — сгибает руку в локте, но работает не в одиночку.
- Плечевая мышца (brachialis) — располагается под бицепсом и во многом определяет визуальную толщину руки.
- Плечелучевая мышца — формирует объем предплечья и помогает стабилизировать движение.
Дополнительно включаются мышцы предплечья и стабилизаторы плечевого пояса.
Нейтральный хват считается более комфортным для запястий и помогает распределить нагрузку между бицепсом, плечевой мышцей и предплечьем.
Техника выполнения упражнения «молотки» на бицепс
В этом упражнении важен контроль: если подключать корпус и раскачиваться, нагрузка уходит с рук. Поэтому технику проще разобрать по шагам.
Исходное положение. Корпус прямой, стопы на ширине таза. Гантели в руках, ладони обращены друг к другу. Плечи опущены, лопатки слегка сведены.
Движение. На выдохе руки сгибаются в локтях до уровня плеча или немного ниже. Локти остаются рядом с корпусом. На вдохе гантели медленно опускаются.
Контроль. Корпус остается неподвижным, работают только руки. Темп ровный, без рывков. Если для подъема приходится раскачиваться или дергать гантели, рабочий вес выбран слишком большой.
Советы для новичков: как правильно делать упражнение «молотки»
«Молотки» позволяют спокойно почувствовать работу рук, если задать темп и вес под себя.
Обратить внимание стоит на несколько моментов:
- вес позволяет выполнить 10−12 повторов без раскачки и рывков;
- движение идет по комфортной амплитуде, без попыток «дотянуть» гантели выше;
- запястья остаются в нейтральном положении;
- в верхней точке нет паузы, чтобы не перегружать суставы.
Противопоказания к выполнению «молота»
Даже упражнения с простой техникой имеют ограничения. Молот — не исключение, особенно при наличии проблем с суставами.
От выполнения стоит отказаться или временно ограничить нагрузку при:
- острой боли в локтевом или лучезапястном суставе;
- воспалительных заболеваниях сухожилий;
- свежих травмах плеча или предплечья;
- выраженном болевом синдроме при сгибании руки.
При хроническом дискомфорте можно заменить гантели на эластичную резинку или снизить объем работы после консультации со специалистом.
Вопросы и ответы
Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают при знакомстве с упражнением «молотки». Они помогут понять, как вписать его в тренировку и чего от него ожидать.
Чем упражнение «молотки» отличается от классического подъема на бицепс?
Главное отличие — в хвате. В «молотках» ладони остаются обращенными друг к другу, поэтому нагрузка распределяется не только на бицепс, но и на плечевую мышцу и предплечье.
С какого веса лучше начинать упражнение «молотки»?
Начинать стоит с веса, который позволяет выполнить 10−12 повторов в спокойном темпе, без раскачки корпуса и рывков. Если в последних повторах хочется помогать себе корпусом или ускорять движение, вес лучше уменьшить. Для первого знакомства с упражнением важнее почувствовать работу мышц и сохранить контроль, чем сразу брать тяжелые гантели.
Можно ли выполнять молотки сидя?
Можно. Вариант сидя снижает участие корпуса и помогает лучше сосредоточиться на работе рук.
Сколько раз в неделю включать молот упражнение на бицепс?
Обычно достаточно одного-двух раз в неделю в рамках общей тренировки рук, с учетом других упражнений на сгибание.