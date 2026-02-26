Йога для женщин: с чего начать и как заниматься дома

Йога для женщин — это не отдельное направление, а формат занятий, адаптированный под физиологические особенности и разные этапы жизни. Она объединяет физические позы, дыхание и концентрацию внимания. Это практика с религиозно-философскими корнями, где телесная работа связана с внутренней дисциплиной. В статье разберем, чем она полезна для женского здоровья и как выстроить безопасный комплекс для начинающих.