Как просыпаются чемпионы: 3 варианта утренней зарядки от спортсменов

Спортсмены ценят зарядку за простоту: пару движений — и тело перестает быть деревянным. В статье три варианта утренней активности, которую выбрали для себя топовые спортсмены.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Профессиональные спортсмены редко начинают день с полноценной тренировки. Чаще это короткий комплекс, который помогает разбудить тело, размять суставы и убрать скованность после сна. Форматы бывают разными, и эффект тоже: один вариант дает мягкое ощущение подвижности, второй — прилив сил, а третий помогает включиться через движение и координацию.

Алина Загитова — мягкая мобилизация суставов

Алина Загитова
Алина ЗагитоваИсточник: Соцсети

Фигуристка привыкла начинать день с плавной нагрузки. В ее утреннем комплексе нет резких движений, она предпочитает делать растяжку, работать с позвоночником и подвижностью суставов. Такой формат помогает убрать ощущение «деревянного тела» и подготовить мышцы к активности в течение дня.

Зарядка обычно занимает 7−10 минут и включает наклоны, мягкие повороты корпуса, круговые движения плечами и тазом, растяжку задней поверхности ног. Движения выполняются без спешки, с контролем амплитуды и дыхания. Это дает ощущение легкости и снижает риск травм перед тренировками.

Криштиану Роналду — короткая активная зарядка

Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Соцсети

Футболист предпочитает начинать день с насыщенной нагрузки. Его утренняя зарядка напоминает мини-тренировку, где есть движения на корпус, ноги и координацию. Это помогает быстро перейти из состояния сна в активный режим.

Комплекс обычно длится 10−15 минут. В него входят планка на 30−40 секунд, прыжки на месте или скакалка, выпады без веса и упражнения на пресс. Движения выполняются подряд с короткими паузами, поэтому тело постепенно разогревается, а дыхание учащается.

Серена Уильямс — зарядка с элементами игры

Серена Уильямс
Серена УильямсИсточник: Соцсети

Теннисистка добавляет в утренний разогрев игровые элементы. Это могут быть простые перебросы мяча, перемещения в стороны, имитация ударов ракеткой или работа ногами на месте. Такой формат напоминает разминку перед тренировкой, но проходит в более свободном темпе. Она говорила, что это всегда поднимает ей настроение.

Обычно зарядка занимает 10 минут. В нее входят шаги в стороны, легкие ускорения на месте, махи рук и упражнения на координацию. Движения сменяют друг друга без строгой структуры, поэтому процесс не надоедает и быстро бодрит.

Игровая зарядка хорошо подходит тем, кому сложно выполнять однотипные упражнения. Перемещения и любые упражнения на координацию помогают включить тело и сосредоточиться на нем, поэтому зарядка ощущается легче и проходит быстрее.