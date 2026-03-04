Утренняя йога: 8 простых асан для пробуждения

Исторически йога связана с философскими и религиозными традициями. Но в современных фитнес-занятиях чаще используют только физическую часть практики — работу с позами и дыханием. Если такой контекст человеку не близок, похожую нагрузку можно получить и в других форматах: например, в обычной утренней зарядке, мягкой растяжке или лечебной гимнастике.