Противопоказания к пилатесу

Этот формат тренировок часто считают мягким и безопасным. Однако противопоказания к пилатесу тоже существуют.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Перед началом упражнений необходимо понять, есть ли у вас противопоказания

Противопоказания к пилатесу чаще связаны не с самой методикой, а с конкретными упражнениями и состоянием здоровья человека. В статье разберем, кому стоит заниматься осторожно и может ли пилатес нанести вред организму.

Кому нельзя заниматься пилатесом

У классического пилатеса нет строгих универсальных запретов, но существуют состояния, при которых тренировки нужно временно отложить или адаптировать программу.

К таким ситуациям относятся:

1. Недавние травмы или операции. Если организм еще находится в стадии восстановления, нагрузка может замедлить заживление тканей.

2. Острая боль в спине или других частях тела. При выраженном болевом синдроме упражнения могут усилить дискомфорт. В таких случаях сначала важно выяснить причину боли.

3. Повышенная температура и инфекционные заболевания. Во время болезни организму необходим отдых, а физическая нагрузка может ухудшить самочувствие.

4. Некоторые сердечно-сосудистые заболевания. Людям с такими заболеваниями перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом.

5. Беременность с осложнениями. Некоторые упражнения требуют контроля специалиста и корректировки программы.

Анна Кашкарова, тренер с шестилетним опытом в студии FitSpo и онлайн, объясняет, что ограничения обычно касаются не самой методики, а отдельных движений и особенностей здоровья человека.

По ее словам, тренировки можно адаптировать под разные состояния, но некоторые движения требуют осторожности. Например, при остеопорозе стараются избегать сильных сгибаний позвоночника. А людям с повышенным артериальным давлением обычно не рекомендуют положения, где голова находится ниже уровня сердца.

Поэтому при хронических заболеваниях или после травм программу занятий лучше подбирать индивидуально и при необходимости обсуждать ее с врачом или тренером.

Может ли пилатес нанести вред организму

Девушка занимается с в группе с тренером, чтобы не нанести пилатесом вред организму
Благодаря медленному темпу и полному контролю движений, пилатес — один из наиболее безопасных видов фитнеса

При грамотном подходе пилатес считается одним из самых безопасных форматов тренировок. Упражнения выполняют медленно и под контролем, поэтому нагрузку легко регулировать.

Тем не менее риск дискомфорта появляется, если нарушается техника или упражнения выполняются через боль.

Анна Кашкарова подчеркивает, что главная задача тренировок — укреплять тело, а не перегружать его:

«Важно прислушиваться к ощущениям и постепенно осваивать упражнения. Если во время тренировки появляется боль или сильный дискомфорт, лучше остановиться и разобраться в причине».

Если подобрать нагрузку с учетом состояния здоровья, пилатес можно практиковать регулярно и без риска перегрузки. Перед началом занятий также полезно узнать, какую пользу дают тренировки и какие упражнения подойдут новичкам.