Противопоказания к пилатесу чаще связаны не с самой методикой, а с конкретными упражнениями и состоянием здоровья человека. В статье разберем, кому стоит заниматься осторожно и может ли пилатес нанести вред организму.
Кому нельзя заниматься пилатесом
У классического пилатеса нет строгих универсальных запретов, но существуют состояния, при которых тренировки нужно временно отложить или адаптировать программу.
К таким ситуациям относятся:
1. Недавние травмы или операции. Если организм еще находится в стадии восстановления, нагрузка может замедлить заживление тканей.
2. Острая боль в спине или других частях тела. При выраженном болевом синдроме упражнения могут усилить дискомфорт. В таких случаях сначала важно выяснить причину боли.
3. Повышенная температура и инфекционные заболевания. Во время болезни организму необходим отдых, а физическая нагрузка может ухудшить самочувствие.
4. Некоторые сердечно-сосудистые заболевания. Людям с такими заболеваниями перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом.
5. Беременность с осложнениями. Некоторые упражнения требуют контроля специалиста и корректировки программы.
Анна Кашкарова, тренер с шестилетним опытом в студии FitSpo и онлайн, объясняет, что ограничения обычно касаются не самой методики, а отдельных движений и особенностей здоровья человека.
По ее словам, тренировки можно адаптировать под разные состояния, но некоторые движения требуют осторожности. Например, при остеопорозе стараются избегать сильных сгибаний позвоночника. А людям с повышенным артериальным давлением обычно не рекомендуют положения, где голова находится ниже уровня сердца.
Поэтому при хронических заболеваниях или после травм программу занятий лучше подбирать индивидуально и при необходимости обсуждать ее с врачом или тренером.
Может ли пилатес нанести вред организму
При грамотном подходе пилатес считается одним из самых безопасных форматов тренировок. Упражнения выполняют медленно и под контролем, поэтому нагрузку легко регулировать.
Тем не менее риск дискомфорта появляется, если нарушается техника или упражнения выполняются через боль.
Анна Кашкарова подчеркивает, что главная задача тренировок — укреплять тело, а не перегружать его:
«Важно прислушиваться к ощущениям и постепенно осваивать упражнения. Если во время тренировки появляется боль или сильный дискомфорт, лучше остановиться и разобраться в причине».
Если подобрать нагрузку с учетом состояния здоровья, пилатес можно практиковать регулярно и без риска перегрузки.