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Трастеры: как делать с гантелями, гирями и штангой

Когда на тренировку есть всего 10−15 минут, трастеры помогают быстро нагрузить ноги, плечи и мышцы кора одним движением.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Девушка выполняет трастеры
Трастеры — популярное упражнение в кроссфите, сочетающее мощное приседание и жим над головойИсточник: Magnific

Трастеры — это комбинация приседания и жима над головой. Упражнение часто используется в кроссфите и функциональном тренинге. Ниже — в чем польза трастеров, какие мышцы они нагружают и как выполнять их безопасно для суставов.

Коротко о главном:

  • трастеры объединяют приседание и жим над головой в одно движение;
  • упражнение развивает взрывную силу, выносливость и координацию;
  • в работу одновременно включаются ноги, спина, плечи и руки;
  • для тренировок подходят штанга, гантели или гири;
  • высокая интенсивность помогает тратить много калорий;
  • при болях в коленях или плечах тренировку лучше отложить.

Что такое трастеры

Упражнение «трастеры» — комплексное движение. По своей механике это глубокий присед, который без паузы переходит в выталкивающий жим над головой.

В отличие от армейского жима стоя, где снаряд поднимается только силой рук, в трастерах ключевую роль играет импульс от ног. Вы как бы выстреливаете телом вверх из приседа, и эта инерция помогает поднять вес над головой.

Трастеры часто используют в функциональном тренинге и кроссфите для развития выносливости и взрывной силы.

Польза трастеров: какие мышцы работают

Трастеры относятся к упражнениям для всего тела, так как они прокачивают почти все крупные мышечные группы.

Основные работающие мышцы:

  • квадрицепсы и ягодицы — разгибают колени и поднимают тело вверх;
  • задняя поверхность бедра — помогает контролировать приседание и участвует в разгибании тазобедренного сустава;
  • дельтовидные — отвечают за выталкивание и фиксацию веса над головой;
  • трицепсы — включаются в верхней точке для полного выпрямления рук;
  • мышцы кора и разгибатели спины — удерживают корпус ровно.

Как правильно делать трастеры: техника выполнения упражнения

Мужчина выполняет трастеры правильно
Выполняйте трастеры одним непрерывным движением, без пауз между приседом и жимомИсточник: Freepik

Чтобы трастеры приносили пользу и не перегружали суставы, движение должно быть единым, без остановки между приседом и жимом. Выполнять упражнение можно с гантелями, гирями или штангой.

Трастеры с гантелями

Базовая техника упражнения с гантелями выглядит так:

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гантели и поднимите их к плечам. Локти направлены вперед, ладони смотрят друг на друга.

2. На вдохе плавно опуститесь в присед до комфортной глубины. Держите спину ровно, не округляйте поясницу. Колени должны двигаться в стороны носков, а пятки — плотно прижиматься к полу.

3. Взрывным движением вставайте из приседа. Используйте инерцию тела, чтобы начать выталкивать гантели вверх. Во время подъема и выталкивания веса над головой сделайте мощный выдох.

4. На выдохе полностью выпрямите ноги и руки над головой. Спина остается прямой.

5. Плавно опустите гантели обратно к плечам и одновременно начинайте уходить в следующий присед.

Полезные ориентиры:

  • не делайте паузу, когда встали из приседа, жим должен начинаться за счет движения ног;
  • держите вес на пятках и всей стопе, не отрывайте их от пола;
  • следите, чтобы локти не «падали» вниз во время приседания — иначе вес уходит вперед и нагружает поясницу.

Трастеры с гирями

Новичкам обычно проще выполнять трастеры с одной гирей, удерживая ее перед грудью двумя руками за «рога». Более опытные спортсмены могут использовать одну или две гири в стойке на предплечьях.

Рассмотрим технику трастеров с двумя гирями:

1. Забросьте две гири на грудь, они должны лежать на внешней стороне предплечий. Ноги на ширине плеч, носки смотрят чуть в сторону.

2. Опуститесь в максимально глубокий присед, который возможен с ровной спиной. Плотно прижимайте локти к телу — это удержит гири от смещения и защитит спину от округления.

3. Поднимитесь за счет мощного движения бедер и выталкивайте гири над головой.

4. Верните гири на грудь и сделайте следующее приседание.

Полезные советы:

  • не отрывайте пятки от пола во время приседа;
  • при работе с гирями не позволяйте им заваливать кисти назад, держите запястья жесткими;
  • прекращайте подход, если спина начинает округляться от усталости.

Трастеры cо штангой

Трастеры со штангой
Трастеры со штангой нагружают ноги, кор и плечи одновременноИсточник: Magnific

Еще один популярный вариант выполнения трастеров — со штангой.

1. Исходное положение: ноги на уровне плеч, спина ровная. Возьмите штангу на грудь хватом чуть шире плеч. Направьте локти вперед и вверх.

2. На вдохе плавно садитесь так, чтобы таз был ниже коленей.

3. На выдохе встаньте из приседа. Используйте инерцию ног и направьте штангу вверх.

4. Полностью выпрямите руки над головой. Затем опустите штангу на грудь. Одновременно начинайте сгибать колени, амортизируя опускание штанги и переходя в следующий присед.

Полезные советы:

  • штангу не держите только руками, опускайте ее на плечи;
  • не заваливайте колени внутрь;
  • не опускайте локти слишком низко, когда садитесь;
  • вся работа идет слитно, как вверх так и вниз.

Противопоказания к выполнению трастеров

Трастеры создают высокую нагрузку на мышцы и сердечно-сосудистую систему, а также требуют хорошей подвижности плечевых и тазобедренных суставов.

Отложите упражнение при:

  • острых болях в коленных или тазобедренных суставах;
  • травмах плеч, локтей и запястий;
  • обострении боли в пояснице, а также при грыжах и протрузиях — после согласования нагрузки со специалистом;
  • плохой мобильности голеностопа (пятки отрываются от пола);
  • проблемах с давлением и сердечно-сосудистой системой.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на вопросы, которые чаще всего задают про трастеры.

Что лучше выбрать для трастеров: штангу или гантели?

Для новичков лучше подходят гантели. Они позволяют рукам двигаться по более естественной траектории и обычно легче осваиваются технически.

Какой вес взять для первой тренировки?

Начните с веса, который позволяет уверенно выполнить 10−15 повторений без потери техники.

Как часто стоит делать трастеры?

Это достаточно тяжелое упражнение, которое сильно нагружает суставы и крупные мышцы. Из-за высокой интенсивности трастеры обычно выполняют не на каждой тренировке, оставляя организму время на восстановление.

Можно ли делать трастеры с гирей одной рукой?

Да, у такого варианта есть свои плюсы. Тут включаются дополнительные мышцы-стабилизаторы, чтобы удерживать равновесие.

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