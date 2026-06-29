Как тренироваться 30 минут и получать результат не хуже, чем за час

Еще один плюс такого подхода — высокий расход энергии. Организм тратит больше ресурсов на сложные движения, поэтому даже короткое занятие остается достаточно интенсивным. Особенно хорошо этот метод работает для тех, кто занимается после работы или в плотном графике.