МОК не накажет спортсменку за демонстрацию лифчика на Олимпиаде

27-летняя спортсменка завоевала две медали: золото на дистанции 1000 м и серебро на дистанции 500 м. После победного забега, завершившегося олимпийским рекордом, Лердам расстегнула свой костюм и показала спортивный топ фирмы Nike.
По информации Daily Mail, демонстрация спортивного бюстгальтера могла быть заранее спланированной рекламной акцией, за которую американский бренд мог заплатить Лердам более миллиона долларов.
«Я не эксперт, но конькобежцы, насколько я понимаю, часто расстегивают костюм сразу после проката. Они делают это, поскольку костюм должен сидеть очень плотно. Так что это обычное поведение, а не маркетинговая уловка», — сказала маркетинговый директор МОК Анна-Софи Воумард.
Лердам — самая популярная спортсменка на Олимпийских игр в Италии в соцсетях. Ее общая аудитория насчитывает более семи миллионов подписчиков. Лердам является невестой американского видеоблогера и боксера Джейка Пола.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступали 13 российских спортсменов.