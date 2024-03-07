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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Вяльбе: иностранные атлеты хотят соревноваться с нами, но им сказали молчать

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены, может, хотят соревноваться с россиянами, но им сказали сидеть, бояться и молчать.

Источник: РИА "Новости"

«Дело в том, что спортсмены наверняка могут хотеть с нами соревноваться, но они ничего не могут решать. Им сказали сидеть, бояться, молчать. Такова жизнь, они живут в своей стране и подчиняются каким-то своим руководителям. Я не думаю, что спортсмены из нескольких стран объединятся и сделают революцию для того, чтобы россияне тоже выступали. Спортсмен всегда хочет выступать с самым сильным, тогда есть больший интерес, и, когда ты его обыгрываешь, у тебя больше гордости. Но что делать? Нам просто всем надо быть сильными, пережить это с достоинством», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ранее Александр Большунов рассказал, что после побед на Спартакиаде и этапах Кубка России ему писали слова поддержки норвежские спортсмены, которые ждут возвращения россиян на международную арену.

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