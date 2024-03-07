Вяльбе: иностранные атлеты хотят соревноваться с нами, но им сказали молчать

«Дело в том, что спортсмены наверняка могут хотеть с нами соревноваться, но они ничего не могут решать. Им сказали сидеть, бояться, молчать. Такова жизнь, они живут в своей стране и подчиняются каким-то своим руководителям. Я не думаю, что спортсмены из нескольких стран объединятся и сделают революцию для того, чтобы россияне тоже выступали. Спортсмен всегда хочет выступать с самым сильным, тогда есть больший интерес, и, когда ты его обыгрываешь, у тебя больше гордости. Но что делать? Нам просто всем надо быть сильными, пережить это с достоинством», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».