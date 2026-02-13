«Позитива сейчас нет». Коростелев — о 15-м месте в «разделке»

22-летний россиянин стартовал 70-м и показал 15-й результат, проиграв победителю гонки Йоханнесу Клебо чуть более минуты. После гонки Коростелев выразил разочарование тем, что организаторы не обработали трассу солью при температуре +8 °C, из-за чего снег стал мягким и рыхлым, что существенно усложнило ему прохождение дистанции.
«Позитивного момента сейчас нет. Тяжелая трасса. Я был зол, когда услышал, что они не посолили трассу. Вчера обрадовался, что у меня будет хорошая позиция, я буду знать время всех. Но отсутствие соли только ухудшило эту позицию. Первые два места проехали в начале красной группы, не хочу принижать… Разница между нами на старте плюс-минус 12 минут, это 20 с лишним спортсменов — конечно, трасса разбивается. Но я не умаляю их заслуг. Я очень рад за Матиса. В пятницу 13-го этот демон проснулся, я не знаю, что он делал сегодня. Я ему сказал, что он чертов демон», — сказал Коростелев.
Французский лыжник Матис Делож завоевал серебряную медаль, уступив Клебо 4,9 секунды. Для 23-летнего спортсмена это уже второе серебро на этих Олимпийских играх — первую медаль он завоевал в скиатлоне, где Коростелев финишировал четвертым. Во время скиатлона Делож нарушил разметку трассы и сделал срезку на повороте, получив тем самым небольшое преимущество. После гонки российская команда подала протест с требованием дисквалифицировать Деложа, который был отклонен.
Последней гонкой Коростелева на Олимпиаде станет 50-километровый масс-старт классическим стилем, который пройдет в предпоследний день Игр, 21 февраля.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.