«Позитива сейчас нет». Коростелев — о 15-м месте в «разделке»

«Позитивного момента сейчас нет. Тяжелая трасса. Я был зол, когда услышал, что они не посолили трассу. Вчера обрадовался, что у меня будет хорошая позиция, я буду знать время всех. Но отсутствие соли только ухудшило эту позицию. Первые два места проехали в начале красной группы, не хочу принижать… Разница между нами на старте плюс-минус 12 минут, это 20 с лишним спортсменов — конечно, трасса разбивается. Но я не умаляю их заслуг. Я очень рад за Матиса. В пятницу 13-го этот демон проснулся, я не знаю, что он делал сегодня. Я ему сказал, что он чертов демон», — сказал Коростелев.