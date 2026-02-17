Жена Большунова назвала цирком конфликт лыжника с Бакуровым

«Про хейтеров: раньше я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне все равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, все не так, как преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены.



Про Бакурова: этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только», — приводит слова Анны Большуновой «РИА Новости Спорт».