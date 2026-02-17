Жена Большунова назвала цирком конфликт лыжника с Бакуровым

Напомним, в конце ноября Большунов упал после контакта с Александром Бакуровым во время полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России в Кировске, в результате чего пришел к финишу последним и выбыл из борьбы за победу. После гонки Большунов врезался в спину Бакурова, из-за чего тот упал на ограждение и получил ушиб ноги, из-за которого был вынужден пропустить следующий старт. Позднее Большунов был временно отстранен.
2 декабря Большунов записал четырехминутное видеообращение, в котором извинился за свое поведение.
«Про хейтеров: раньше я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне все равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, все не так, как преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены.
Про Бакурова: этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только», — приводит слова Анны Большуновой «РИА Новости Спорт».
Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).