Как падел стал новым фитнес-трендом и почему он теперь популярней тенниса

В паделе не нужно постоянно перекрывать большие дистанции или обладать сильным ударом. Стены вокруг корта работают как часть игрового процесса: мяч можно отыгрывать после отскока, что снимает страх «не успеть» и дает больше времени на реакцию. Это делает игру комфортной для людей с разным уровнем подготовки и снижает порог входа даже для тех, кто давно не занимался спортом. В результате падел воспринимается не как сложная дисциплина, а как понятная и азартная игра.