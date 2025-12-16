Как падел стал новым фитнес-трендом и почему он теперь популярней тенниса

Падел — это ракеточный вид спорта, который объединяет элементы тенниса и сквоша. Игра проходит на компактном корте, окруженном стенами, а мячи можно отыгрывать с отскока, что сразу делает процесс динамичнее и проще для новичков.
За последние годы падел вышел из статуса нишевого развлечения и стал массовым городским спортом. Его выбирают те, кому не зашел классический теннис из-за сложного и долгого обучения, но хочется движения, азарта и живого общения. В паделе результат ощущается почти сразу: игра затягивает с первых минут и не требует идеальной техники, чтобы получать удовольствие от процесса.
Проще тенниса: низкий порог входа
Главная причина, по которой в падел втягиваются буквально с первой тренировки, — он не требует долгого освоения техники. Корт меньше, чем в теннисе, ракетка легче и короче, а подача выполняется снизу, без сложной координации. За счет этого новички быстрее начинают попадать по мячу и чувствовать игру, а не бесконечно «учиться бить правильно».
В паделе не нужно постоянно перекрывать большие дистанции или обладать сильным ударом. Стены вокруг корта работают как часть игрового процесса: мяч можно отыгрывать после отскока, что снимает страх «не успеть» и дает больше времени на реакцию. Это делает игру комфортной для людей с разным уровнем подготовки и снижает порог входа даже для тех, кто давно не занимался спортом. В результате падел воспринимается не как сложная дисциплина, а как понятная и азартная игра.
Кардио без перегрузки
Падел дает ощутимую нагрузку, но воспринимается легче, чем классический теннис или интенсивные тренировки в зале. В игре много движения: короткие рывки, смена направлений, работа корпусом и руками. При этом дистанции небольшие, а темп можно регулировать за счет командной игры и пауз между розыгрышами.
За счет компактного корта нагрузка распределяется более равномерно, без постоянных резких ускорений и длинных забегов. Это снижает давление на колени и голеностоп, из-за чего падел часто выбирают люди, которые избегают травмоопасных видов спорта. Тренировка получается энергичной, но без ощущения «разбитости» на следующий день.
В среднем час игры легко заменяет кардио-сессию: учащается пульс, активно работают ноги, ягодицы и мышцы кора, улучшается координация и реакция. При этом формат игры добавляет азарт — время проходит незаметно, а нагрузка ощущается как часть процесса, а не как отдельное испытание.
Социальный формат игры
Падел почти всегда играют в формате два на два, и именно это сильно отличает его от большинства индивидуальных видов спорта. Здесь важно не только бегать и бить по мячу, но и договариваться, подстраиваться под партнера и играть как команда. Даже незнакомые люди быстро находят общий ритм — игра сама подталкивает к общению.
За счет парного формата падел часто выбирают для встреч с друзьями, корпоративных игр или занятий на выходных. В отличие от зала, где каждый занят собой, здесь постоянно происходит взаимодействие: короткие обсуждения между розыгрышами, поддержка, реакция на удачные мячи. Это делает тренировку живой и эмоциональной, а не «отработкой нормы».
Именно поэтому падел так быстро стал частью городского лайфстайла. Его воспринимают не только как спорт, но и как способ провести время, познакомиться или встроить физическую активность в привычный социальный график. Для многих это становится главным аргументом в пользу регулярных игр.
Быстро втягивает в игру
В паделе редкая ситуация, когда новичок чувствует себя лишним на корте. За счет отскоков от стен, командной игры и простых правил даже без отточенной техники можно успешно возвращать мячи и участвовать в розыгрышах. Это создает ощущение вовлеченности уже в первые 10−15 минут игры.
Здесь важна не сила удара, а реакция, позиция и взаимодействие с партнером. Часто выигрывают не самые сильные физически, а те, кто быстрее ориентируется и умеет читать траекторию мяча. За счет этого падел остается интересным и для новичков, и для более опытных игроков в одной партии.
Влияние звезд и трендов
Рост популярности падела во многом связан с тем, что в него публично играют самые разные звезды — от спортсменов до музыкантов и актеров. Его регулярно выбирают Криштиану Роналду и Лионель Месси, Зинедин Зидан и Дэвид Бэкхем, для которых падел стал удобным форматом поддерживать форму вне большого спорта. Игра легко вписывается в плотный график и не требует много времени на подготовку.
Падел активно появляется и в культурной среде. В него играют Том Холланд и Антонио Бандерас, а также Шакира и Энрике Иглесиас — для них это скорее формат активного отдыха и общения, чем тренировочная дисциплина. Такие примеры быстро расходятся по соцсетям и формируют ощущение, что падел — не «спорт для избранных», а понятное и модное занятие.
Как начать играть в падел
Начать заниматься паделом проще, чем кажется, и именно это подкупает многих новичков. Для первой игры не нужен дорогой инвентарь или особая подготовка: ракетку и мячи почти всегда можно взять в прокат прямо на корте. Обувь подойдет любая удобная спортивная пара с хорошей фиксацией стопы — важно, чтобы нога не «ездила» при боковых движениях.
Оптимальный формат для старта — 40−60 минут игры с короткой разминкой. Этого времени достаточно, чтобы втянуться, но не перегрузиться, особенно если раньше спорт был нерегулярным. Многие клубы предлагают первые 1−2 занятия с тренером: за это время объясняют правила, базовые удары и логику игры со стенами, после чего играть становится заметно комфортнее.
По стоимости падел обычно доступнее классического тенниса. Аренда корта ниже, а расходы делятся на четверых игроков, что делает формат удобным для компаний. В результате падел подходит даже тем, кто никогда не считал себя спортивным: здесь не нужно «быть в форме» заранее — форма появляется по ходу игры.