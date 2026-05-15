Бег по пересеченной местности: от кросса до трейлраннинга

Бег по пересеченной местности — это бег вне ровного покрытия: по тропам, грунту, холмам, песку или снегу. К этому формату относят кросс, трейлраннинг, горный бег и более экстремальный скайраннинг. У каждого вида свои дистанции, правила и требования к подготовке. Ниже — чем они отличаются, как бегать по неровному рельефу и какая экипировка нужна.