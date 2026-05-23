Российский пловец поборется за приз «допинговой Олимпиады»

В воскресенье в Лас-Вегасе состоятся первые в истории спортивные соревнования, участникам которых разрешено использовать допинг. В плавательных дисциплинах на старте заявлен российский спортсмен Евгений Сомов, сообщают организаторы.
Первые «Усиленные игры» пройдут 24 мая. По информации организаторов, спортсмены будут соревноваться в пяти направлениях: плавании, беге, тяжелой атлетике и силовом экстриме.
Среди участников, как указано на официальном сайте соревнований, российский пловец Евгений Сомов, который принимал участие в летней Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. В тяжелой атлетике выступит исландец Хафтор Бьернссон, известный по роли Горы в сериале «Игра престолов». Всего за медали поборются 40 атлетов, каждый из которых сам примет решение о применении «улучшений» перед стартом.
Совет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выпустил заявление, в котором назвал проведение соревнований «угрозой для чистого спорта».
«Эти игры представляют собой опасную концепцию, которая игнорирует десятилетия медицинских исследований и реальные истории спортсменов, пострадавших от допинга», — отметили в WADA.
Международная федерация водных видов спорта еще в прошлом году заявила, что участники «Усиленных игр», а также их тренеры и персонал, в дальнейшем не смогут выступать под эгидой федерации.