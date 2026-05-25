Российский пловец выиграл две медали на «допинговой Олимпиаде»

27-летний уроженец Санкт-Петербурга показал результат 59,61, уступив 0,14 секунды американцу Коди Миллеру, который стал двукратным чемпионом соревнований. Третье место занял бразилец Фелипе Лима (1.01,94).
Участникам заплыва не удалось превзойти мировой рекорд, установленный британцем Адамом Пити (56,88) на чемпионате мира 2019 года в Кванджу (Южная Корея). Результат Сомова почти на секунду хуже его личного рекорда (58,72), установленного в мае 2024 года на соревнованиях в Атланте, и на 0,22 секунды лучше, чем на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где он выступал в нейтральном статусе.
Ранее Сомов стал третьим в заплыве на дистанции 50 метров брассом. Он показал результат 27,21, уступив Миллеру (26,55) и Лиме (26,98).
В заплыве на 50 метров вольным стилем греческий пловец Кристиан Голомеев сумел побить мировой рекорд. Он преодолел дистанцию за 20,81 секунды, превзойдя результат австралийца Кэмерона Макэвоя (20,88).
Enhanced Games (англ. — «улучшенные игры») — спортивные соревнования, на которых разрешено применение запрещенных препаратов (допинга), повышающих спортивные результаты. Основной акцент делается на демонстрации максимально возможных физических показателей спортсменов под присмотром независимых медицинских специалистов. Подобные соревнования проводятся впервые.
В Enhanced Games, которые уже окрестили «допинговой Олимпиадой» и «Олимпиадой на стероидах», принимают участие 42 спортсмена в четырех дисциплинах: плавание, бег, тяжелая атлетика и силовой экстрим. Общий призовой фонд соревнований составляет 25 млн долларов. Победители получат по 250 тыс. долларов, серебряные призеры — 125 тыс., бронзовые — 75 тыс. долларов. Спортсмены, побившие мировой рекорд, получат специальный бонус — 1 млн долларов.
Сомов — единственный представитель России на Enhanced Games. Он с 2019 года проживает в США, где выступал за университет Луисвилла и стал пятикратным чемпионом конференции ACC среди студентов. После окончания университета он переехал в Калифорнию, где совмещает спортивные выступления с тренерской деятельностью.