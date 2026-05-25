Российский пловец выиграл две медали на «допинговой Олимпиаде»

Участникам заплыва не удалось превзойти мировой рекорд, установленный британцем Адамом Пити (56,88) на чемпионате мира 2019 года в Кванджу (Южная Корея). Результат Сомова почти на секунду хуже его личного рекорда (58,72), установленного в мае 2024 года на соревнованиях в Атланте, и на 0,22 секунды лучше, чем на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где он выступал в нейтральном статусе.