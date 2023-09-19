Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мексике
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла канадку Эжени Бушар в матче второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре.
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла канадку Эжени Бушар в матче второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре.
Призовой фонд соревнований составляет более $ 2,7 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу 26-летней Кудерметовой, посеянной на турнире под седьмым номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут.
В третьем круге Кудерметова сыграет против победительницы матча между украинкой Даяной Ястремской и белоруской Викторией Азаренко (10-й номер посева).
Вероника Кудерметова занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге.