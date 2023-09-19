Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Куньлунь РС
10
Футбол. Кубок России
15:00
Краснодар
Динамо
Футбол. Кубок России
17:15
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
17:15
Пари Нижний Новгород
Спартак
Футбол. Еврокубки
19:45
Милан
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Янг Бойз
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Фейеноорд
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Антверпен
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер
Порту
Все события
Фоторепортажи
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мексике

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла канадку Эжени Бушар в матче второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре.

Наверх
Источник: AFP 2023

Призовой фонд соревнований составляет более $ 2,7 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу 26-летней Кудерметовой, посеянной на турнире под седьмым номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут.

В третьем круге Кудерметова сыграет против победительницы матча между украинкой Даяной Ястремской и белоруской Викторией Азаренко (10-й номер посева).

Вероника Кудерметова занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матыцин отреагировал на совет Карпина футболистам уезжать из РПЛ
Александр Карелин: непобедимый борец, который своим видом внушал...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь