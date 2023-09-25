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10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Две российские теннисистки вылетели из топ-20 рейтинга WTA

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова выпали из топ-20 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

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Источник: Reuters

В новой версии рейтинга Самсонова потеряла пять позиций и упала с 17-й строчки на 22-ю. Александрова потеряла одну позицию и теперь располагается на 21-м месте.

Теперь в двадцатке лучших теннисисток планеты находятся только две россиянки — Дарья Касаткина (13) и Вероника Кудерметова (19). Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина располагается на пятом месте.

Рейтинг WTA возглавляет белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте идет представительница Польши Ига Швентек, на третьем — американка Кори Гауфф.

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