Две российские теннисистки вылетели из топ-20 рейтинга WTA
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова выпали из топ-20 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова выпали из топ-20 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.
В новой версии рейтинга Самсонова потеряла пять позиций и упала с 17-й строчки на 22-ю. Александрова потеряла одну позицию и теперь располагается на 21-м месте.
Теперь в двадцатке лучших теннисисток планеты находятся только две россиянки — Дарья Касаткина (13) и Вероника Кудерметова (19). Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина располагается на пятом месте.
Рейтинг WTA возглавляет белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте идет представительница Польши Ига Швентек, на третьем — американка Кори Гауфф.