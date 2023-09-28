Павлюченкова сыграет с Александровой в четвертьфинале турнира в Токио

Матч продолжался 2 часа 10 минут. 32-летняя россиянка сделала семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 19 заработанных.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет со своей соотечественницей Екатериной Александровой, которая днем ранее обыграла еще одну россиянку Людмилу Самсонову (6:4, 6:2). Также Павлюченкова вместе с Вероникой Кудерметовой сыграет в четвертьфинале женского парного разряда, где их соперницами станут японка Мию Като и украинка Надежда Киченок.