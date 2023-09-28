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10:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлюченкова сыграет с Александровой в четвертьфинале турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (6:3, 4:6, 6:0) и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Токио.

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Источник: Reuters

Матч продолжался 2 часа 10 минут. 32-летняя россиянка сделала семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 19 заработанных.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет со своей соотечественницей Екатериной Александровой, которая днем ранее обыграла еще одну россиянку Людмилу Самсонову (6:4, 6:2). Также Павлюченкова вместе с Вероникой Кудерметовой сыграет в четвертьфинале женского парного разряда, где их соперницами станут японка Мию Като и украинка Надежда Киченок.

В четвертьфинале одиночного разряда Кудерметова сыграет со второй ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свентек. Победитель этого матча выйдет на победителя в паре Павлюченкова — Александрова. Матчи пройдут рано утром в пятницу, 29 сентября.

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