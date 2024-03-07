Рублев извинился за свое поведение на турнире в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!» прокомментировал ситуацию, произошедшую во время полуфинального матча на турнире ATP в Дубае.
Российский теннисист Андрей Рублев в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!» прокомментировал ситуацию, произошедшую во время полуфинального матча на турнире ATP в Дубае.
Рублев был дисквалифицирован с соревнований во время матча против казахстанского теннисиста Александра Бублика. При счете 5:6 в третьем сете россиянин накричал на линейного судью, использовав нецензурные слова на русском языке.
«Я виноват и непозволительно так себя вести, так повышать голос. Неважно, судья это, линейный судья, зритель или обычный человек. Я никто, чтобы такое себе позволять. Неважно, прав он или нет. Это неуважительно. Я чувствую за это вину и мне стыдно, что позволил себе такое. По сути, я себе это много раз позволял и до этого инцидента. Просто раньше к этому было меньше внимания», — сказал Рублев.
Из-за дисквалификации Рублев должен был потерять 300 очков, призовые за турнир и пятое место в рейтинге ATP, однако после частично удовлетворенной апелляции этого удалось избежать. Россиянин был оштрафован на 36 тыс. долларов.