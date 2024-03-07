Рублев извинился за свое поведение на турнире в Дубае

«Я виноват и непозволительно так себя вести, так повышать голос. Неважно, судья это, линейный судья, зритель или обычный человек. Я никто, чтобы такое себе позволять. Неважно, прав он или нет. Это неуважительно. Я чувствую за это вину и мне стыдно, что позволил себе такое. По сути, я себе это много раз позволял и до этого инцидента. Просто раньше к этому было меньше внимания», — сказал Рублев.