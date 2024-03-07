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09:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев извинился за свое поведение на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!» прокомментировал ситуацию, произошедшую во время полуфинального матча на турнире ATP в Дубае.

Источник: Reuters

Рублев был дисквалифицирован с соревнований во время матча против казахстанского теннисиста Александра Бублика. При счете 5:6 в третьем сете россиянин накричал на линейного судью, использовав нецензурные слова на русском языке.

«Я виноват и непозволительно так себя вести, так повышать голос. Неважно, судья это, линейный судья, зритель или обычный человек. Я никто, чтобы такое себе позволять. Неважно, прав он или нет. Это неуважительно. Я чувствую за это вину и мне стыдно, что позволил себе такое. По сути, я себе это много раз позволял и до этого инцидента. Просто раньше к этому было меньше внимания», — сказал Рублев.

Из-за дисквалификации Рублев должен был потерять 300 очков, призовые за турнир и пятое место в рейтинге ATP, однако после частично удовлетворенной апелляции этого удалось избежать. Россиянин был оштрафован на 36 тыс. долларов.

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