В Индиан-Уэллсе матчи первого круга прервали из-за погоды
На турнире в Индиан-Уэллсе прервали матчи первого круга из-за сильного ветра и дождя.
На турнире в Индиан-Уэллсе прервали матчи первого круга из-за сильного ветра и дождя.
Недовольство условиями выразила экс-первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки, которая вернулась в тур в прошлом году.
«При таком ветре невозможно играть», — заявила теннисистка.
Ни один из кортов в американском Индиан-Уэллсе не имеет крыши.
Среди остановленных матчей оказались встреча Возняцки с китаянкой Чжу Линь, а также поденик между россиянкой Эрикой Андреевой и Даниэль Коллинз. Винус Уильямс, получившая уайлд-кард от организаторов соревнований, успела сыграть с соперницей лишь два гейма.
16-летняя Мирра Андреева успела сыграть матч первого круга до дождя. Россиянка уступила 131-й ракетке мира американке украинского происхождения Кэти Волынец в двух сетах со счетом 5:7, 5:7.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.