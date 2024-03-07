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10:33 (мск), источник: Sportmail.ru

В Индиан-Уэллсе матчи первого круга прервали из-за погоды

На турнире в Индиан-Уэллсе прервали матчи первого круга из-за сильного ветра и дождя.

Источник: Reuters

Недовольство условиями выразила экс-первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки, которая вернулась в тур в прошлом году.

«При таком ветре невозможно играть», — заявила теннисистка.

Ни один из кортов в американском Индиан-Уэллсе не имеет крыши.

Среди остановленных матчей оказались встреча Возняцки с китаянкой Чжу Линь, а также поденик между россиянкой Эрикой Андреевой и Даниэль Коллинз. Винус Уильямс, получившая уайлд-кард от организаторов соревнований, успела сыграть с соперницей лишь два гейма.

16-летняя Мирра Андреева успела сыграть матч первого круга до дождя. Россиянка уступила 131-й ракетке мира американке украинского происхождения Кэти Волынец в двух сетах со счетом 5:7, 5:7.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.

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